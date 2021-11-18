Суд взяв під варту лідера антивакцинаторського руху Стахіва із заставою майже мільйон гривень

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід Остапу Стахіву, який став фігурантом справи про підготовку захоплення влади під виглядом мережі "антивакцинаторів". Стахіва арештували на два місяці з заставою 998 тисяч гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Львівський портал.

Також підозрюваного зобов’язали здати закордонний паспорт. Сторона захисту має право оскаржити запобіжний захід протягом п’яти днів з моменту оголошення ухвали суду.

Як пишуть місцеві ЗМІ, судове засідання мало відбутися ще вчора, але Стахів на нього не прийшов. Тому сьогодні його доставили на суд примусово. Виявилося, що він перебував в одній з лікарень Закарпатської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ оголосила підозру лідеру так званих антивакцинаторів. ЗМІ називають ім'я Остапа Стахіва, причетного до організації маршу в Києві 3 листопада (Оновлено). ФОТОрепортаж

Остап Стахів є одним із лідерів антивакцинаторського руху в Україні і вважає пандемію "вигадкою". Як зазначає Zaxid.net, Стахів часто влаштовує провокації та організовує проплачені акції. Він є одним з організаторів пікету антивакцинаторів у Києві 3 листопада.

Чоловік регулярно поширює фейки про вакцинацію та теорії змови. Сторінки Стахіва неодноразово блокували YouTube та Facebook.