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Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазов'ї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Відомий американський кінорежисер та актор Шон Пенн уперше відвідав Україну. Він побував в одному з населених пунктів Приазов'я, в якому на власні очі побачив наслідки російської агресії на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"В творчій співпраці з українською продюсерською групою володар двох "Оскарів" планує зняти документальний фільм про Україну. Основний задум - розповісти широкому загалу про події, які зараз відбуваються в нашій країні", - зазначають в прессцентрі ООС.

Також повідомляється, що побачити на власні очі наслідки російської агресії Шон Пенн зміг, відвідавши один із населених пунктів Приазов'я, який чи не найбільше відчув на собі всю силу "братської" любові прихильників кремлівської експансії.

"За час візиту режисер мав нагоду поспілкуватися з українськими військовослужбовцями, які сьогодні, в складі одного із підрозділів Збройних сил України, боронять українські землі та дають гідну відсіч ворогу. Дещо несподіваним для американської делегації стало те, що значний відсоток українських військовослужбовців - жінки, які не просто служать в лавах Збройних Сил України, а на рівні з усіма виконують бойові завдання та керують бойовими підрозділами безпосередньо на лінії зіткнення", - резюмували в штабі.

 

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Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазовї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС 01
Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазовї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС 02
Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазовї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС 03
Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазовї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС 04
Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазовї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС 05
Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазовї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС 06
Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазовї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС 07
Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазовї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС 08
Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазовї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС 09
Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазовї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС 10
Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазовї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС 11
Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазовї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС 12
Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазовї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС 13
Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазовї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС 14
Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазовї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС 15

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+47
Про Україну є що зняти. Такі фільми, яких ще світ не бачив.
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18.11.2021 17:36
+32
Оливер Стоун - является активным сторонником конспирологических теорий. И он не имеет оскаров. Шон Пенн демократ и активный борец за свободу слова, думаю, что фильм будет лучше.
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18.11.2021 18:00
+26
А козлобородатый министр и квартальные сценаристы до такого не могли додуматься !?
Тотальная стыдоба - иностранцы больше беспокоятся о нашей стране, чем доморощенные клоуны....
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18.11.2021 17:42
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Про Україну є що зняти. Такі фільми, яких ще світ не бачив.
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18.11.2021 17:36 Відповісти
З 2013 року в Україні такий багатосерійний фільм йде, що Голівуд і всі інші нервово курять в стороні.
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18.11.2021 17:43 Відповісти
Оливер Стоун уже снял про Майдан, сейчас этот такой же снимет
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18.11.2021 17:53 Відповісти
Не треба нам таких.
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18.11.2021 17:58 Відповісти
Оливер Стоун - является активным сторонником конспирологических теорий. И он не имеет оскаров. Шон Пенн демократ и активный борец за свободу слова, думаю, что фильм будет лучше.
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18.11.2021 18:00 Відповісти
Стоун обладатель трёх премий «Оскар», причем как режиссер, а не актер.
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18.11.2021 18:21 Відповісти
він має Оскари, а фуйло має його
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18.11.2021 18:24 Відповісти

Оскари ж за художнi фiльми. в нього i Золота малина...) i не одна.

а так в життi стоун гiвно, що захоплюється рiзними схибленими дикунами-диктаторами.


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18.11.2021 18:39 Відповісти
"я ничтожество и этот белый господин даже не посмотрит в мою сторону".....как же это порюске...
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18.11.2021 19:41 Відповісти
Був. До того, як став підфуйлістом.
Всі ми пам'ятаємо пригоди Жепард'є у роіськє.
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18.11.2021 20:53 Відповісти
бориска, лапоть, а ты таки молодец, возьми с полки пирожок от почитателя пуйла оливера.))

авторитетного ботоксного Сцарька-педофила, который делает то, что считает нужным,

тоже оценивать нельзя? ась, убогий?
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18.11.2021 20:24 Відповісти
Стоун мастерски сделал "Уолл-Стрит", что не отменяет того, что он гнида.
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18.11.2021 20:32 Відповісти
Более важно, что он дружит с диктаторами: Ві́льям О́лівер Сто́ун -Відомий своєю схильністю до конспірологічних теорій, завжди та всюди шукати «провину США» та прихильністю до диктаторських режимів або персональною дружбою з такими відомими тиранами та деспотами як брати Фідель та Рауль Кастро, Уго Чавес, Ево Моралес та Володимир Путін. Фігурант бази даних центру «Миротворець» як пособник російських окупантів.
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18.11.2021 21:28 Відповісти
Так, диктатори - це його улюблена тема.
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18.11.2021 22:51 Відповісти
Але Олівер Стоун дуже поважає Шона Пенна.

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19.11.2021 02:32 Відповісти
Оливер Стоун снял фильм фактически в кабинете у путлера. И получил за это свои 30 серебренников.
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18.11.2021 19:47 Відповісти
Ну как би сліди обстрілів явно вказують, що стріляють зі спини. Просто вам це соромно визнавати, а місцевим лячно.
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18.11.2021 20:52 Відповісти
Прям как донбасяцкие ватаны, которые в 2014-2015, да и сейчас по сути, все новости из паРашаТВ узнавали, даже то, что на соседней с ними улице происходит, а потом повторяли весь этот бред про афро-негров на абрамсах, польских, чешских наемников и распятых мальчиках всяких?
Дебилоид лаптеголовый, откуда какая нибудь ватная бабка или дед могут знать кто и откуда их обстрелял, особенно если они в это время в подвале сидели? Зато потом телевизор включат, где какая нибудь Скабеева разумеется расскажет, что это укро-каратели ее обстреляли и эти старперы пойдут рассказывать как сами полет ракеты видели и как из мимо пролетающего украинского истребителя им пилот-биндеровец ехидно ухмылялся.
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18.11.2021 21:01 Відповісти
Ким зняте.Про що. Як.Це будуть дивитись у світі.З цих стрічок формується імідж України та українців.Кацапи платять.А де наша "активна оборона"?
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18.11.2021 22:34 Відповісти
Це вам не Пореченков чи Сігал...
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18.11.2021 17:38 Відповісти
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18.11.2021 17:39 Відповісти
А козлобородатый министр и квартальные сценаристы до такого не могли додуматься !?
Тотальная стыдоба - иностранцы больше беспокоятся о нашей стране, чем доморощенные клоуны....
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18.11.2021 17:42 Відповісти
??? Маск/сітки використовуються не за прямим призначенням... фото 3,4,6
не зрозуміло що маскується в кімнаті на стінах?
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18.11.2021 17:53 Відповісти
Не треба дивуватись!
Доповідаю: так прийнято у військових блоку НАТО.
Застосовуються сітки для прикриття постріляних, побитих, напівзруйнованих стін у приміщеннях, котрі використовуються під час заходів для особового складу. Можливе використання сіток для розділення великих ангарів, цехів, спортзалів на секції, обособленні майданчики тощо.
Бачив таке у німців, французів, американців в далекому 1997 році, коли був у миротворчому батальоні в БіГ.
Так що тут все гаразд, повірте на слово!
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18.11.2021 18:35 Відповісти
Шон Пенн - крутяцкий актер
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18.11.2021 18:18 Відповісти
Шон Пен гарний профі, дай Бог щоб фільм вдався і весь світ побачив чим стали розкішні і люксові селища для курортників на Азові після нападу Московії на Україну у 2014 му.

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18.11.2021 18:24 Відповісти
Расскажите про опорпункт Валєра, про рейд десантури, про АЄРОПОРТ, про Саур-Могилу, про операцию с Моторолой, с Гиви, про Цємаха, тут топ-сериал можно такой снять что все Оскари соберьот, а еще про операц. В Криму
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18.11.2021 18:44 Відповісти
Профи?))Вы его биографию почитайте ))Оно больное на всю голову !
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18.11.2021 18:55 Відповісти
Больные на всю голову не едут на передовую к простым солдатам.
То, что он был мужем Мадонны (Чикконе) и послал её - делает ему честь.
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18.11.2021 20:36 Відповісти
Надеюсь, ты про своего *****?
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18.11.2021 23:34 Відповісти
95 квартал, видосики... пора закрепить в конституции, право на видосики-куесики...э
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18.11.2021 19:35 Відповісти
Ну, посмотрим что снимки. Лишь бы Юща туда не позвали как в недавнем кацапидусном "кине".
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18.11.2021 19:36 Відповісти
Это очень правильно. Преступления сепаратистов должен знать весь мир.
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18.11.2021 20:08 Відповісти
вони не сепаратисти, вони манкурти, зрадники... та головне - колаборанти.
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18.11.2021 20:38 Відповісти
Респект мужику.
Мог бы вариться в голливудском соку, наваривая очередные миллионы.
Уважуха и успехов в реализации планов !
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18.11.2021 20:38 Відповісти
Бердянське.. До війни кожного літа відпочивав там..
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18.11.2021 20:40 Відповісти
....а мы - в крыму
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18.11.2021 23:21 Відповісти
До войны
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18.11.2021 23:35 Відповісти
если там ходит толпа зелупонцев с микрофоном, то там не опасно. опять насцали в глаза иностранцу...
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18.11.2021 21:08 Відповісти
Хороший хлопець. Чудовий актор. Прекрасно грав військових у воєнних драмах. Зіграні ним ролі складні і драматичні. Запамятовуються.
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18.11.2021 22:05 Відповісти
Чем-то напоминает Леонида Филатова.
Делает то, что считает правильным.
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18.11.2021 22:25 Відповісти
Респект Шону Пену, шо відвідав нас. Єдину країну у світі, яка наодинці вже вісім років воює з самим підступним та самим страшним ворогом у світі.

От як би ж Шон зняв фільм про Вагнергейт, то це б була бімба! Хто-небудь, натякніть йому на таку цікаву тему для сценарію.
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18.11.2021 22:49 Відповісти
...американский заробитчанин, на кровушке решил кэш поднять... это можно и в Америке сделать на ближайшем песчаном карьере
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19.11.2021 04:41 Відповісти
А на бутылку как иначе тебя насадить? Ты же здесь, а не в Америке!
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19.11.2021 20:06 Відповісти
На гражданство зарабатывает.
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19.11.2021 05:34 Відповісти
Постарел.... давно пора вести пропаганду..русские фильмы через месяц снимают про обдроченочек и олимпиус инферно и телеканалами оплот и обдроссия....
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19.11.2021 08:26 Відповісти
Может наконец то снимет фильм не про мифических нацистов, а про настоящих, из рашки!
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19.11.2021 20:04 Відповісти
 
 