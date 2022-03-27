Актор та режисер Шон Пенн, побувавши на Приазов'ї, побачив наслідки російських обстрілів та планує зняти документальний фільм про Україну, - ООС. ФОТОрепортаж
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Відомий американський кінорежисер та актор Шон Пенн уперше відвідав Україну. Він побував в одному з населених пунктів Приазов'я, в якому на власні очі побачив наслідки російської агресії на Донбасі.
Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
"В творчій співпраці з українською продюсерською групою володар двох "Оскарів" планує зняти документальний фільм про Україну. Основний задум - розповісти широкому загалу про події, які зараз відбуваються в нашій країні", - зазначають в прессцентрі ООС.
Також повідомляється, що побачити на власні очі наслідки російської агресії Шон Пенн зміг, відвідавши один із населених пунктів Приазов'я, який чи не найбільше відчув на собі всю силу "братської" любові прихильників кремлівської експансії.
"За час візиту режисер мав нагоду поспілкуватися з українськими військовослужбовцями, які сьогодні, в складі одного із підрозділів Збройних сил України, боронять українські землі та дають гідну відсіч ворогу. Дещо несподіваним для американської делегації стало те, що значний відсоток українських військовослужбовців - жінки, які не просто служать в лавах Збройних Сил України, а на рівні з усіма виконують бойові завдання та керують бойовими підрозділами безпосередньо на лінії зіткнення", - резюмували в штабі.
Будь ласка, зачекайте...
Оскари ж за художнi фiльми. в нього i Золота малина...) i не одна.
а так в життi стоун гiвно, що захоплюється рiзними схибленими дикунами-диктаторами.
Всі ми пам'ятаємо пригоди Жепард'є у роіськє.
авторитетного ботоксного Сцарька-педофила, который делает то, что считает нужным,
тоже оценивать нельзя? ась, убогий?
Дебилоид лаптеголовый, откуда какая нибудь ватная бабка или дед могут знать кто и откуда их обстрелял, особенно если они в это время в подвале сидели? Зато потом телевизор включат, где какая нибудь Скабеева разумеется расскажет, что это укро-каратели ее обстреляли и эти старперы пойдут рассказывать как сами полет ракеты видели и как из мимо пролетающего украинского истребителя им пилот-биндеровец ехидно ухмылялся.
Тотальная стыдоба - иностранцы больше беспокоятся о нашей стране, чем доморощенные клоуны....
не зрозуміло що маскується в кімнаті на стінах?
Доповідаю: так прийнято у військових блоку НАТО.
Застосовуються сітки для прикриття постріляних, побитих, напівзруйнованих стін у приміщеннях, котрі використовуються під час заходів для особового складу. Можливе використання сіток для розділення великих ангарів, цехів, спортзалів на секції, обособленні майданчики тощо.
Бачив таке у німців, французів, американців в далекому 1997 році, коли був у миротворчому батальоні в БіГ.
Так що тут все гаразд, повірте на слово!
То, что он был мужем Мадонны (Чикконе) и послал её - делает ему честь.
Мог бы вариться в голливудском соку, наваривая очередные миллионы.
Уважуха и успехов в реализации планов !
Делает то, что считает правильным.
От як би ж Шон зняв фільм про Вагнергейт, то це б була бімба! Хто-небудь, натякніть йому на таку цікаву тему для сценарію.