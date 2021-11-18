Співпраці з ОП майже немає. На зустрічі із Зеленським домовились домовлятися, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським, обговоривши питання, які "турбують не тільки київського міського голову, а й мерів інших міст".

Про це Кличко розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я дякую президенту, що врешті-решт за рік у мене була можливість поспілкуватися з ним. Ми не про природу і не про погоду спілкувалися. У мене було багато питань, як у голови столиці, як у керівника Асоціації міст України. – Питань, що стосуються опалювального сезону, ключових викликів, які у нас є. Ми обговорювали гарячі питання, які турбують не тільки київського міського голову, а й мерів інших міст", - заявив мер Києва.

За його словами, сторони "домовилися вирішувати".

"Співпраці у нас (з Офісом Президента. - Ред.) на сьогодні майже немає. Але вона повинна бути. Не про політичні інтереси має йтися; нам потрібно вирішувати питання, яких достатньо багато в нашій країні - питання енергосіїв, тарифів, опалення. Питання боротьби з ковідом, з бідністю, багато важливих питань. У нас чимало викликів сьогодні, які нам потрібно разом, звіряючи годинники, вирішувати. І мені незрозуміла ця недержавницька позиція, коли хтось на когось ображається, у когось погані чи добрі відносини. У нас ключове завдання інше. І про це я говорив Володимиру Олександровичу: "Що нас об’єднує? Ми в одній лодці, назва якої - влада. Людям болить, чому немає гарячої води, чому тарифи такі високі, чому вони не отримують якісних послуг і сервісу. Людям байдуже, чия там конкретно відповідальність і чия провина. Вони звинувачують владу. Завдання влади - і центральної, і місцевої – вирішувати ці питання", - розповів очільник столиці.

"Те, що зустріч відбулася, означає, що ми почали говорити один з одним. Змінилося щось чи ні? Як то кажуть, домовилися домовлятися", - підсумував Кличко.

Докладніше читайте в інтерв'ю Цензор.НЕТ з Віталієм Кличком.

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