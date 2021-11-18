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Новини Політика України
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Зеленський (17415) Кличко (2811) Офіс Президента (1749)

Співпраці з ОП майже немає. На зустрічі із Зеленським домовились домовлятися, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Співпраці з ОП майже немає. На зустрічі із Зеленським домовились домовлятися, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським, обговоривши питання, які "турбують не тільки київського міського голову, а й мерів інших міст".

Про це Кличко розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я дякую президенту, що врешті-решт за рік у мене була можливість поспілкуватися з ним. Ми не про природу і не про погоду спілкувалися. У мене було багато питань, як у голови столиці, як у керівника Асоціації міст України. – Питань, що стосуються опалювального сезону, ключових викликів, які у нас є. Ми обговорювали гарячі питання, які турбують не тільки київського міського голову, а й мерів інших міст", - заявив мер Києва.

За його словами, сторони "домовилися вирішувати".

"Співпраці у нас (з Офісом Президента. - Ред.) на сьогодні майже немає. Але вона повинна бути. Не про політичні інтереси має йтися; нам потрібно вирішувати питання, яких достатньо багато в нашій країні - питання енергосіїв, тарифів, опалення. Питання боротьби з ковідом, з бідністю, багато важливих питань. У нас чимало викликів сьогодні, які нам потрібно разом, звіряючи годинники, вирішувати. І мені незрозуміла ця недержавницька позиція, коли хтось на когось ображається, у когось погані чи добрі відносини. У нас ключове завдання інше. І про це я говорив Володимиру Олександровичу: "Що нас об’єднує? Ми в одній лодці, назва якої - влада. Людям болить, чому немає гарячої води, чому тарифи такі високі, чому вони не отримують якісних послуг і сервісу. Людям байдуже, чия там конкретно відповідальність і чия провина. Вони звинувачують владу. Завдання влади - і центральної, і місцевої – вирішувати ці питання", - розповів очільник столиці.

"Те, що зустріч відбулася, означає, що ми почали говорити один з одним. Змінилося щось чи ні? Як то кажуть, домовилися домовлятися", - підсумував Кличко.

Докладніше читайте в інтерв'ю Цензор.НЕТ з Віталієм Кличком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Квартал-95" працював над руйнуванням моєї репутації, тепер продовжує Кабмін, - Кличко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Бене очень нужен Киев. Такие громадные деньги текут мимо его шаловливых ручек.

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18.11.2021 18:13
+12
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18.11.2021 18:32
+11
Аперкот та хук з правої на повну силу. І тобі, Віталя, легше б стало, і країні...
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18.11.2021 18:15
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Кличку треба зрозуміти, що співпраці з ОПою бути не може.
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18.11.2021 18:11 Відповісти
Бене очень нужен Киев. Такие громадные деньги текут мимо его шаловливых ручек.

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18.11.2021 18:13 Відповісти
Аперкот та хук з правої на повну силу. І тобі, Віталя, легше б стало, і країні...
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18.11.2021 18:15 Відповісти
І головне - ніхто б його не звинуватив !
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18.11.2021 18:23 Відповісти
Хук зправа як на мене більш вражаючий. Але головне що грінпоцу мотім ніяка наркота не допоможе відновитись.
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18.11.2021 18:25 Відповісти
Клоун? Предатель? Марионетка Коломойского? Слабак с комплексом Наполеона? Любитель "теплых ванн"?
Все это не правда! Мэр столицы с такими "договаривается".
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18.11.2021 18:15 Відповісти
Ни разу не видел Зе захмелевшим,а Кличков и Ющенко поближе к фронту.Может я запамятовал? Кто -нибудь скинет фотожопчик?
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18.11.2021 19:36 Відповісти
Нагло врешь!
Полно видео на Ютубе с неадекватным Зеленским:
и руками машет и почесывается и глаза пучит и язык завязывается.
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18.11.2021 19:47 Відповісти
Ну так это же он не захмелевший. Нанюханный или укуренный - не в счет.
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18.11.2021 20:59 Відповісти
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18.11.2021 21:04 Відповісти
Хотел бы я видеть фото. Гнусавый коротышка и Виталя красавец
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18.11.2021 18:20 Відповісти
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18.11.2021 18:20 Відповісти
Чого зелене пхається у справи киян ?
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18.11.2021 18:23 Відповісти
Гроші-бюджет Києва, ще не підконтрольний еврейській общині.
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18.11.2021 18:26 Відповісти
а кому ....
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18.11.2021 18:33 Відповісти
Міськраді яка його затверджує та контролює виконання.
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18.11.2021 18:35 Відповісти
Бугогаааааа
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18.11.2021 18:45 Відповісти
Герегам?
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18.11.2021 19:25 Відповісти
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18.11.2021 18:32 Відповісти
Какой же Кличко подлец и идиот! Что ему мешает навести порядок с незаконной торговлей в подземных переходах, например, метро Позняки, Харьковская и по всему Киеву? Отсутствие сотрудничества с офисом президента? Или отсутствием мозгов и совести? Думаю, совести там не было никогда
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18.11.2021 18:33 Відповісти
Я тебя сильно огорчу, но порядок в переходах на харьковской и позняках навели как раз при кличко. От того, что там сейчас пасуться нелегальные барыгы - вопрос к мусорам
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18.11.2021 18:40 Відповісти
Порядок это когда порядок, а не толпы барыг, порядок или есть или нет. В Киеве порядка нет и при боксере точно не будет.
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18.11.2021 19:58 Відповісти
Так выж выть начинаете - "фулюганы зубожилых хлеба лишають"
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18.11.2021 21:07 Відповісти
Как по мне, именно при Кличко посносили кучу киосков, погоняли торговцев в переходах. Был в сентябре к Киеве, а до этого еще до Кличка....поверьте контраст большой...ходил в поисках этих киосков и матюкал Кличка, за то что он их посносил (но сознавая что он сделал это правильно)
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18.11.2021 19:47 Відповісти
Нет результата, нет порядка.
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18.11.2021 19:59 Відповісти
демонтированные МАФы при Кличко
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18.11.2021 19:48 Відповісти
Думаете, что в подземных переходах миражи? Не сборище незаконной торговли? Не толпы торговоквсякой всячиной от продуктов до трусов?
европейская столица говорите? Ну-ну…
до Европы как до Луны.
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18.11.2021 19:56 Відповісти
Я так не думаю! Но жизнь это не сказка про Емелю, где по "щучьему велению" раз и сделалось как хотелось (детали пусть щука прорабатывает).
В жизни всегда есть недочеты. Главное что в данном случае есть и реально сделанные вещи.
Кличко в отличии от Зеленского, справляется со своими обязанностями в РАЗЫ лучше, не узурпировал власть и в госизмене замечен не был! Так что к Кличко у меня минимум претензий.
В отличии от мерзкого Клоуна и его конченых избирателей!!!!!
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18.11.2021 20:02 Відповісти
До Кличка претензій вистачає. В питаннях забудови саме він би мав приструнити надто зажерливих. Не робить - значить має зиск. Але адміністрація певним чином працює. Буде кращий - так і скажемо.
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18.11.2021 22:17 Відповісти
Метро Осокорки, переходы на массив - снесли всё нах
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18.11.2021 21:09 Відповісти
А "подлец" Кличко ходить по тих переходах? Чи може ти писав йому, повідомляв про це неподобство? А ти, для прикладу, знаєш, що робить твій сусід за стінкою?
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18.11.2021 19:50 Відповісти
Глупый ты баран… мэру не обязательно самому ходить, город большой, мэру надо наводить порядок,а не брать взятки.
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18.11.2021 19:57 Відповісти
Бегом к Бенядиктовой, порадуете за взятки
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18.11.2021 21:10 Відповісти
Из вашего комментария правдивы только два слова: Кличко подлец
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18.11.2021 20:00 Відповісти
Подлец вы, и взяточник
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18.11.2021 21:11 Відповісти
Та не мог Отбитоголовый сказать так много сразу, это ему раз на 5 учить наизусть.
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18.11.2021 18:48 Відповісти
До вас йому звісно далеко. Проте, його навчили не чхати привселюдно. А от ви не спромоглися подужати таку просту науку.
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18.11.2021 19:03 Відповісти
Це бенін бот , пчихає лайном на всіх , та навіть штанці не знімає 🤣🤣🤣
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18.11.2021 19:06 Відповісти
Беня, ще той скупердяй. Але тут він явно переплатив.
За коня взяв бичий хвіст.
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18.11.2021 19:15 Відповісти
Зеле сценарии пишут. Сам да, сам не мог. Кста, подсказать имя сценариста?
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18.11.2021 21:12 Відповісти
"Домовляться" як і Зеленський з Порошенком. Вже два роки для "слуг" Кличко як "кістка в горлі".
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18.11.2021 18:56 Відповісти
Так а шо он, этакий подлец и жадина, на дает найвеличношому лідеру **********, немного порасходовать киевский бюджет?!
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18.11.2021 19:50 Відповісти
Та видно попав під "тлєнотворний" вплив того жадібного гада "бариги" і той науськує його на найвеличнішого лідера **********.
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18.11.2021 20:31 Відповісти
Зепотворам , вкрай потрібно отримати владу в Києві , щоби контролювати фінансові потоки і перепраляти бабло в своі кишені - це головне завдання Зеклоуна і Бені !!
Верещук не перемогла на виборах в мери , отож будуть Кличка
схиляти до співпраці !
Віталію , не ведись на цю ганебну співпрацю із зрадниками , брехунами і ворогами Украіни 😡
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18.11.2021 19:04 Відповісти
Схілити Кличка до співпраці, їм рейтинг вже не дозволяє, вони і раніше не змогли цього зробити...
І хочь з Кличка і потішаються, але він не ідіот і не буде переходити на бік, тих кто повністю зашварився, втратив довіру та рейтинги! А ще той скандал з вагнеровцями.... Нафіга йому у те лайно лізти? Ага щаз!!!
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18.11.2021 19:55 Відповісти
Зе хорошо держит удар и может ответить джебом.
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18.11.2021 19:23 Відповісти
Всё дорожает, всё нарушается , везде воруется....Оба эти пацана бесполезны для общества!
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18.11.2021 19:27 Відповісти
Может они лысого из квартала хотят посадить метом Киева?
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18.11.2021 19:29 Відповісти
Оте?
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18.11.2021 19:52 Відповісти
Да, Вітаха, якби ти рубонув цього "зеленого" поца пару разів на цій зустрічі як ти вмієш, від душі (згадавши як тебе в "95-му кварталі" обсирали!!!!), я думаю тобі пам`ятники по всій Україні (замість членіна) поставили б....
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18.11.2021 19:35 Відповісти
пане Віталію, будьте обережним, збрехавший одного разу - збреше і в другий, третій, сотий.... .
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18.11.2021 19:41 Відповісти
Кличко - мафиози "лайт" родом из 90-х. Да и его политическая карьера вьізьівает немало вопросов , особенно контактьі со смотрящим от Кремля Дм. Фирташем . Мутньій тип , имхо
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18.11.2021 19:55 Відповісти
Зеленский- мафиози "лайт" родом из 90-х. Да и его политическая карьера вьізьівает немало вопросов , особенно контактьі со смотрящим от Кремля агентом Козырем . Мутньій тип , имхо
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18.11.2021 21:16 Відповісти
 
 