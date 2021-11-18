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УДАР Віталія Кличка: Відкласти мало, антиконституційний закон про столицю має бути знятий з розгляду

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УДАР Віталія Кличка: Відкласти мало, антиконституційний закон про столицю має бути знятий з розгляду

Завдяки активності депутатів та блокуванню президії Верховної Ради антиконституційний законопроєкт про столицю було відкладено. Проте він має бути остаточно знятий з розгляду та суттєво доопрацьований.

Про це йдеться у заяві партії "УДАР Віталія Кличка" на сайті партії, інформує Цензор.НЕТ.

"УДАР Віталія Кличка" дякує народним обранцям, які відмовилися зраджувати інтересам своїх виборців та проявили гідну громадянську позицію. Закон про столицю має бути остаточно знятий з розгляду та суттєво доопрацьований. Його не можна ухвалювати до отримання позитивних висновків Ради Європи та Венеційської комісії. Столиця України має розвиватися за європейськими нормами. Лише кияни та обрані ними органи місцевого самоврядування мають право визначати, яким бути Києву", - йдеться у заяві.

"УДАР" подякував киянам, які висловили своє негативне ставлення до авторитарного закону. І висловив сподівання на те, що владі вистачить мужності визнати свої помилки та не наполягати на розгляді закону, який шкодить інтересам Києва та киян.

Також читайте: "Закон про столицю – це пілотний проєкт зі згортання місцевого самоврядування в Україні", - Палатний, голова виконкому "УДАРу Віталія Кличка"

Як повідомлялося, 18 листопада на порядку денному Верховної Ради України стоїть розгляд законопроєкту "Про місто Київ – столицю України". Попри антиконституційність цього законопроєкту його передбачалося розглядати за спец процедурою – в авральному режимі, без обговорень та депутатських поправок.

1 листопада лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко заявив, що направив текст законопроекту про столицю на розгляд Венеційської комісії. Пізніше з’явилася інформація про те, що Комісія готує негативний висновок стосовно цього документу. 17 листопада свої критичні зауваження до законопроєкту №2143-3 надіслала Рада Європи.

Автор: Володимир Янченко
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Було б добре, якби "Удар" Кличка в повному складі пішов гамселити депутатів "слуг наріду".
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18.11.2021 18:04 Відповісти
пойдет.
Уже объявил что УДАР идет на парламентские выборы.
Вы думаете - почему его так активно сейчас тролли подоляковские мочат?
Скоро ольгинцы подтянутся, т.к. после выборов вся Украина увидит что может Кличко языком не очень владеет, зато с головой у него все сложилось на ура.
а там и до президентства недалеко.
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18.11.2021 18:30 Відповісти
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18.11.2021 18:25 Відповісти
пане Кличко, да не може сьогоднішня влада відмовитись від такого ласого куска, як бюджет київської громади, адже держбюджет Міноборони вже розтягнули, бюджет держави вже майже, залишився Київський.
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18.11.2021 18:36 Відповісти
вот так бы "партия" реагировала на повышение коммунальных платежей...
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18.11.2021 18:37 Відповісти
А на запреты абортов в Польше партия Кличко не должна реагировать?
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18.11.2021 18:44 Відповісти
Не, только на выборы канцлера в Германии.
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18.11.2021 19:06 Відповісти
Як встоїть Київ то і решта міст також почне чинити опір Зеленій плісняві, яка знищує Україну та її вибір жити в Європейському середовищі та за Європейськими ціностями!!!
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18.11.2021 18:42 Відповісти
Партия имеющая в масштабах страны 1 -1,5% рейтинг, в стадии статистической ошибки ( и то благодаря мэрству), опустившись до уровня городского ( пускай и столичного) масштаба, никаких условий по сути ставить не может.. Смешно. " Удар Виталия Кличко" ( вообще название дебильное) это по сути уже отыгранный полит. проект.( кстати все благодаря тому что Пидалик в Вене слили партию на встрече у Фирташа и своего куратора Левочкина , за обещанное мэрство, "руководство объединенной партии" и президентских перспектив через два срока. Кинули его по последним двум пунктам.. Ну как и в свое время Тигибко с "Сильной Украиной" . Без лоха и жизнь плоха , как говорится.
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18.11.2021 18:54 Відповісти
ну в переводе для простого чела.....караул, у нас бабосики отнимают неправильным для нас только законом, надо больше шума
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18.11.2021 18:58 Відповісти
 
 