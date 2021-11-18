Замах на міністра агрополітики Лещенка: кілера замовили українка та громадянин США (оновлено)

Романа Лещенка хотіли вбити ще до того, як він став міністром аграрної політики. Причина замаху - майнові претензії.

Про це розказав на брифінгу міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

Зі слів міністра, в серпні до департаменту стратегічних розслідувань надійшла інформація про те, що громадянка України шукає кілера для вбивства іншого громадянина України, який працював колектором. Замовницю вивели на фальшивого "кілера", який співрацював з поліцією, вбивство імітували.

Поліцейські мали інформацію, що основний замовник вбивства - громадянин США. Американець мав до Романа Лещенка майнові претензії. Задоволений успіхом першого замовлення (і не розуміючи, що це - імтація), він зробив друге - вже на Лещенка.

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Роман Лещенко став головою Міністерства аграрної політики та продовольства у грудні 2020 року. До цього він обіймав посаду голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

"Особа, у якої намагалися відібрати майно – Роман Лещенко… це (замах на вбивство. - Ред.) пов'язане з його діяльністю у 2018 році… Громадянин США мав виїхати, злочин мав бути скоєний після його від'їзду", - сказав Монастирський.

У свою чергу, голова Національної поліції Ігор Клименко уточнив, що громадянин США був основним замовникам вбивства Лещенка. Йому та іншим затриманим громадянам України інкримінують викрадення людини, здирство, замах на вбивство.

Відповідаючи на запитання про мотив замовлення, глава Нацполіції сказав: "По-перше, це гроші".

Монастирський зазначив, що вбивство готували у 2018 році, ще до того, як Лещенко почав працювати на державній службі.

Також чиновник зазначив, що в ході зустрічі замовників з потенційним кілером, яка пройшла напередодні, останній отримав завдаток за вбивство міністра у розмірі $20 тис.

Монастирський додав, що Лещенко дізнався про підготовку замаху на себе лише "за півгодини до брифінгу", коли правоохоронці затримали замовників злочину.

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Зараз громадянину США та його довіреній особі повідомлено про підозру у замаху на вбивство, завдання тяжких тілесних ушкоджень, викрадення людини та вимагання.

Усіх затриманих поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Найближчим часом їм оберуть запобіжний захід. За словами Монастирського, їм загрожує довічне ув'язнення.

Романа Лещенка було призначено міністром аграрної політики та продовольства України 17 грудня 2020 року.