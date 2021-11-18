Замах на міністра агрополітики Лещенка: кілера замовили українка та громадянин США (оновлено)
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Романа Лещенка хотіли вбити ще до того, як він став міністром аграрної політики. Причина замаху - майнові претензії.
Про це розказав на брифінгу міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.
Зі слів міністра, в серпні до департаменту стратегічних розслідувань надійшла інформація про те, що громадянка України шукає кілера для вбивства іншого громадянина України, який працював колектором. Замовницю вивели на фальшивого "кілера", який співрацював з поліцією, вбивство імітували.
Поліцейські мали інформацію, що основний замовник вбивства - громадянин США. Американець мав до Романа Лещенка майнові претензії. Задоволений успіхом першого замовлення (і не розуміючи, що це - імтація), він зробив друге - вже на Лещенка.
Роман Лещенко став головою Міністерства аграрної політики та продовольства у грудні 2020 року. До цього він обіймав посаду голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.
"Особа, у якої намагалися відібрати майно – Роман Лещенко… це (замах на вбивство. - Ред.) пов'язане з його діяльністю у 2018 році… Громадянин США мав виїхати, злочин мав бути скоєний після його від'їзду", - сказав Монастирський.
У свою чергу, голова Національної поліції Ігор Клименко уточнив, що громадянин США був основним замовникам вбивства Лещенка. Йому та іншим затриманим громадянам України інкримінують викрадення людини, здирство, замах на вбивство.
Відповідаючи на запитання про мотив замовлення, глава Нацполіції сказав: "По-перше, це гроші".
Монастирський зазначив, що вбивство готували у 2018 році, ще до того, як Лещенко почав працювати на державній службі.
Також чиновник зазначив, що в ході зустрічі замовників з потенційним кілером, яка пройшла напередодні, останній отримав завдаток за вбивство міністра у розмірі $20 тис.
Монастирський додав, що Лещенко дізнався про підготовку замаху на себе лише "за півгодини до брифінгу", коли правоохоронці затримали замовників злочину.
Зараз громадянину США та його довіреній особі повідомлено про підозру у замаху на вбивство, завдання тяжких тілесних ушкоджень, викрадення людини та вимагання.
Усіх затриманих поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Найближчим часом їм оберуть запобіжний захід. За словами Монастирського, їм загрожує довічне ув'язнення.
Романа Лещенка було призначено міністром аграрної політики та продовольства України 17 грудня 2020 року.
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хрен вам а не отвлекалка от вагнергейта, ворье зеленое
Наскільки вона опускає авторітет себе й держави Україна в цілому світі , що ціле посольство дружньої до України держави (але не до ЗЕ-мерзоти) бере на себе забов"язання охороняти Бурбу ?!
Я думаю , що за усю історію української розвідки не було такого машстабної й високопрофесійної операції . як ота з "вагнірівцями" .
Так вважаю , що ця операція обов"язково війде в усі підручники по історії світової розвідки в сотнях країн світу . Й розумово там буде ім"я Бурби на перших щаблях .
Й зняття держохорони з Бурби тільки тому , що його звільнили -- це вже само по собі зрада Україні . Й не важливо , було це навмистно зробленно по певному плану "з запоребріка" , чи по великій дурісті ЗЕ-нелоха !
Voice of Ukraine
@newstop_us
·
6 ч
Іщут пажарниє, іщєт міліція - черговий фейковий замах від мніста МВС. Акторов-водолазів вже найняли
Цікава історія вимальовується із "замахом" на агроміністра Лещенка - у США її коментують зовсім в іншому ключі, аніж наші поліціянти.
Виявляється, згаданий міністр був директором фірми американця, якого наразі звинувачують у замовленні вбивства.
Курт Гросанс (так його звати) стверджував, що Лещенко вивів із його підприємства 250 тисяч доларів, які пізніше (увага!) вніс у виборчу кампанію Зеленського і став його соратником. Про це американський фермер повідомив напередодні візиту Зеленського до США у серпні 2021 року. Дослівно:
"Мене обдурив керуючий мого бізнесу, який почав виводити оборотні кошти вже з четвертого дня своєї роботи в моїй компанії на свою сімейну фірму та користуватися моїм посівним матеріалом на своїх землях. Напевно, я не перший і не останній американський інвестор, який помилився в людині, яку найняли на посаду керівника. Але особистість цього керуючого робить мій кейс унікальним. Справа в тому, що ця людина - Роман Лещенко, зробила великий внесок у виборчу кампанію Володимира Зеленського навесні 2019 року, перевівши мої гроші на рахунок його партії "Слуга Народу". Після перемоги новий президент на подяку за підтримку призначив Романа уповноваженим Президента із земельних питань".
Гросанс звинувачував українську поліцію та суди у тому, що вони бояться ОПУ і не реагують належним чином на його скарги, а люди, близькі президенту, дозволяють собі такі дії та "схеми", на які ніколи не зважилися б їх попередники.
Як би там не було, із програшем американця в українському суді юридична історія не закінчувалася. Справа за заявою Гросанса готувалась до розгляду у США, де американець був упевнений у своєму виграші.
І найголовніше! Американський інвестор почав критикувати вже не лише Лещенка, а й усю владну команду, скаржачись на Зеленського до посольства США та англомовної преси. А також - що важливіше - подавши заяву на Лещенка до американського суду, який він мав усі шанси виграти. І це в перспективі могло вилитися у великий скандал для Банкової, чий міністр став би фігурантом американського розслідування - на яке б Офіс президента вплинути вже не зміг.
Тому можна допустити, що Зєрмак спрацював на випередження, а Гросанса спровокували - підставна особа САМА ЗАПРОПОНУВАЛА йому "вирішити питання" шляхом вбивства. Чим не спецоперація у дусі цієї влади?
І тепер, коли американець закритий в українському СІЗО за тяжкою статтею, судові перспективи справи проти Лещенка в США стають програшними.
А ви кажете, що вони ідіоти. Ні, вони не ідіоти - на верхівці влади кримінальна кругова порука, і вони горою стоять один за одного. "Кинути" якогось там американця, якого вони самі "кинули" на 250 тис. доларів, для учнів самого Ігоря Валерійовича - як два пальці... Вони "кинули" 42-мільйонну країну, а тут якогось заїжджого "лошка".
Все мине, ця влада також. Але імідж України, який вони вибудують за час свого "великого крадівництва" стане найбільшою втратою для її державності.
Чи дійсно буде встановлена істина у цій справі?
Чи підуть до нас після цього інвестори?
Скільки років нам доведеться відмиватись від цього бруду?
Наскільки ця історія позначиться на наших стосунках із Вашингтоном?
Коли в Україні з`явиться незалежна від влади судова система?
Яким чином будуть покарані нинішні можновладці, і як ми будемо повертати вкрадені ними гроші?
Риторичні питання, які наразі залишаються без відповіді.
На фото: американський фермер та інвестор Курт Гросанс. Олег Шарп
Виявляється, згаданий міністр був директором фірми американця, якого наразі звинувачують у замовленні вбивства.
Курт Гросанс (так його звати) стверджував, що Лещенко вивів із його підприємства 250 тисяч доларів, які пізніше (увага!) вніс у виборчу кампанію Зеленського і став його соратником. Про це американський фермер повідомив напередодні візиту Зеленського до США у серпні 2021 року. Дослівно:
"Мене обдурив керуючий мого бізнесу, який почав виводити оборотні кошти вже з четвертого дня своєї роботи в моїй компанії на свою сімейну фірму та користуватися моїм посівним матеріалом на своїх землях. Напевно, я не перший і не останній американський інвестор, який помилився в людині, яку найняли на посаду керівника. Але особистість цього керуючого робить мій кейс унікальним. Справа в тому, що ця людина - Роман Лещенко, зробила великий внесок у виборчу кампанію Володимира Зеленського навесні 2019 року, перевівши мої гроші на рахунок його партії "Слуга Народу". Після перемоги новий президент на подяку за підтримку призначив Романа уповноваженим Президента із земельних питань".
Гросанс звинувачував українську поліцію та суди у тому, що вони бояться ОПУ і не реагують належним чином на його скарги, а люди, близькі президенту, дозволяють собі такі дії та "схеми", на які ніколи не зважилися б їх попередники.
Як би там не було, із програшем американця в українському суді юридична історія не закінчувалася. Справа за заявою Гросанса готувалась до розгляду у США, де американець був упевнений у своєму виграші.
І найголовніше! Американський інвестор почав критикувати вже не лише Лещенка, а й усю владну команду, скаржачись на Зеленського до посольства США та англомовної преси. А також - що важливіше - подавши заяву на Лещенка до американського суду, який він мав усі шанси виграти. І це в перспективі могло вилитися у великий скандал для Банкової, чий міністр став би фігурантом американського розслідування - на яке б Офіс президента вплинути вже не зміг.
Тому можна допустити, що Зєрмак спрацював на випередження, а Гросанса спровокували - підставна особа САМА ЗАПРОПОНУВАЛА йому "вирішити питання" шляхом вбивства. Чим не спецоперація у дусі цієї влади?
І тепер, коли американець закритий в українському СІЗО за тяжкою статтею, судові перспективи справи проти Лещенка в США стають програшними.
А ви кажете, що вони ідіоти. Ні, вони не ідіоти - на верхівці влади кримінальна кругова порука, і вони горою стоять один за одного. "Кинути" якогось там американця, якого вони самі "кинули" на 250 тис. доларів, для учнів самого Бєні - як два пальці... Вони "кинули" 42-мільйонну країну, а тут якогось заїжджого "лошка".
Все мине, ця влада також. Але імідж України, який вони вибудують за час свого "великого крадівництва" стане найбільшою втратою для її державності.
Чи дійсно буде встановлена істина у цій справі?
Чи підуть до нас після цього інвестори?
Скільки років нам доведеться відмиватись від цього бруду?
Наскільки ця історія позначиться на наших стосунках із Вашингтоном?
Коли в Україні з`явиться незалежна від влади судова система?
Яким чином будуть покарані нинішні можновладці, і як ми будемо повертати вкрадені ними
гроші?
Риторичні питання, які наразі залишаються без відповіді.
Helgi Sharp
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