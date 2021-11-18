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Замах на міністра агрополітики Лещенка: кілера замовили українка та громадянин США (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Замах на міністра агрополітики Лещенка: кілера замовили українка та громадянин США (оновлено)

Романа Лещенка хотіли вбити ще до того, як він став міністром аграрної політики. Причина замаху - майнові претензії.

Про це розказав на брифінгу міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

Зі слів міністра, в серпні до департаменту стратегічних розслідувань надійшла інформація про те, що громадянка України шукає кілера для вбивства іншого громадянина України, який працював колектором. Замовницю вивели на фальшивого "кілера", який співрацював з поліцією, вбивство імітували.

Поліцейські мали інформацію, що основний замовник вбивства - громадянин США. Американець мав до Романа Лещенка майнові претензії. Задоволений успіхом першого замовлення (і не розуміючи, що це - імтація), він зробив друге - вже на Лещенка.

Дивіться: Брифінг голови МВС Монастирського щодо замаху на одного з міністрів. ВІДЕО

Роман Лещенко став головою Міністерства аграрної політики та продовольства у грудні 2020 року. До цього він обіймав посаду голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

"Особа, у якої намагалися відібрати майно – Роман Лещенко… це (замах на вбивство. - Ред.) пов'язане з його діяльністю у 2018 році… Громадянин США мав виїхати, злочин мав бути скоєний після його від'їзду", - сказав Монастирський.

У свою чергу, голова Національної поліції Ігор Клименко уточнив, що громадянин США був основним замовникам вбивства Лещенка. Йому та іншим затриманим громадянам України інкримінують викрадення людини, здирство, замах на вбивство.

Відповідаючи на запитання про мотив замовлення, глава Нацполіції сказав: "По-перше, це гроші".

Монастирський зазначив, що вбивство готували у 2018 році, ще до того, як Лещенко почав працювати на державній службі.

Також чиновник зазначив, що в ході зустрічі замовників з потенційним кілером, яка пройшла напередодні, останній отримав завдаток за вбивство міністра у розмірі $20 тис.

Монастирський додав, що Лещенко дізнався про підготовку замаху на себе лише "за півгодини до брифінгу", коли правоохоронці затримали замовників злочину.

Також читайте: МВС повідомило, що на одного з міністрів готували замах

Зараз громадянину США та його довіреній особі повідомлено про підозру у замаху на вбивство, завдання тяжких тілесних ушкоджень, викрадення людини та вимагання.

Усіх затриманих поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Найближчим часом їм оберуть запобіжний захід. За словами Монастирського, їм загрожує довічне ув'язнення.

Романа Лещенка було призначено міністром аграрної політики та продовольства України 17 грудня 2020 року.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+59
Дешевая и лживая херня для отвлечения от ВагнергейтаНо ЗЕбилы сейчас сидят с открытыми ртами у телевизоров и кушают дерьмо из тарелок своей тупости
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18.11.2021 18:07
+45
Та да, получается "заказал" подставному киллеру еще до декабря 2020 года, а "сенсацию" выдали только через год. Цирк на дроти имени 95 квартала.
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18.11.2021 18:11
+26
Це просто триндець. Після цієї заяви міністу внутрішніх справ треба міняти прізвище на - Маячнівський...
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18.11.2021 18:06
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Слаба спроба відвернути увагу від обісраних Bellingkat-om припіздєнта і зільоних в цілому
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18.11.2021 20:45 Відповісти
Цікава передача, діалог трьох лейтенантів (щоправда, два з них - генерали). Наприкінці там - саме про відволікання уваги від Pandora Papers імітацією "замаху на Шефіра", а також від "вагнергейту" - "замахом на міністра лещенка".
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18.11.2021 22:23 Відповісти
брифинг, прямая трансляция, смотреть всем, ах ах целого министра хотели убить, ужосужос, злодеи пороше... ой то есть просто злодеи

хрен вам а не отвлекалка от вагнергейта, ворье зеленое
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18.11.2021 20:52 Відповісти
Ну я ожидал очередную серию квартала95 для отвлечения внимания от Вагнергейта
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18.11.2021 21:07 Відповісти
Влада , яка знімає державну охорону з генерала військової розвідкі Бурби - ну чого та влада "коштує" ?!

Наскільки вона опускає авторітет себе й держави Україна в цілому світі , що ціле посольство дружньої до України держави (але не до ЗЕ-мерзоти) бере на себе забов"язання охороняти Бурбу ?!

Я думаю , що за усю історію української розвідки не було такого машстабної й високопрофесійної операції . як ота з "вагнірівцями" .
Так вважаю , що ця операція обов"язково війде в усі підручники по історії світової розвідки в сотнях країн світу . Й розумово там буде ім"я Бурби на перших щаблях .

Й зняття держохорони з Бурби тільки тому , що його звільнили -- це вже само по собі зрада Україні . Й не важливо , було це навмистно зробленно по певному плану "з запоребріка" , чи по великій дурісті ЗЕ-нелоха !
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18.11.2021 21:22 Відповісти
Все ясно... Вагнергейт знову почався - і тут на тобі, чергова "сенсація" від зебуїнів... Ну хоч цього разу машину не розстрілювали...
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18.11.2021 21:48 Відповісти


Voice of Ukraine


@newstop_us

·
6 ч



Іщут пажарниє, іщєт міліція - черговий фейковий замах від мніста МВС. Акторов-водолазів вже найняли
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18.11.2021 23:19 Відповісти
Эта зеленая шобла просто развела конкретно этого америкоса
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18.11.2021 23:23 Відповісти
СТРАТИТИ НЕ МОЖНА ПОМИЛУВАТИ.
Цікава історія вимальовується із "замахом" на агроміністра Лещенка - у США її коментують зовсім в іншому ключі, аніж наші поліціянти.

Виявляється, згаданий міністр був директором фірми американця, якого наразі звинувачують у замовленні вбивства.

Курт Гросанс (так його звати) стверджував, що Лещенко вивів із його підприємства 250 тисяч доларів, які пізніше (увага!) вніс у виборчу кампанію Зеленського і став його соратником. Про це американський фермер повідомив напередодні візиту Зеленського до США у серпні 2021 року. Дослівно:

"Мене обдурив керуючий мого бізнесу, який почав виводити оборотні кошти вже з четвертого дня своєї роботи в моїй компанії на свою сімейну фірму та користуватися моїм посівним матеріалом на своїх землях. Напевно, я не перший і не останній американський інвестор, який помилився в людині, яку найняли на посаду керівника. Але особистість цього керуючого робить мій кейс унікальним. Справа в тому, що ця людина - Роман Лещенко, зробила великий внесок у виборчу кампанію Володимира Зеленського навесні 2019 року, перевівши мої гроші на рахунок його партії "Слуга Народу". Після перемоги новий президент на подяку за підтримку призначив Романа уповноваженим Президента із земельних питань".

Гросанс звинувачував українську поліцію та суди у тому, що вони бояться ОПУ і не реагують належним чином на його скарги, а люди, близькі президенту, дозволяють собі такі дії та "схеми", на які ніколи не зважилися б їх попередники.

Як би там не було, із програшем американця в українському суді юридична історія не закінчувалася. Справа за заявою Гросанса готувалась до розгляду у США, де американець був упевнений у своєму виграші.

І найголовніше! Американський інвестор почав критикувати вже не лише Лещенка, а й усю владну команду, скаржачись на Зеленського до посольства США та англомовної преси. А також - що важливіше - подавши заяву на Лещенка до американського суду, який він мав усі шанси виграти. І це в перспективі могло вилитися у великий скандал для Банкової, чий міністр став би фігурантом американського розслідування - на яке б Офіс президента вплинути вже не зміг.

Тому можна допустити, що Зєрмак спрацював на випередження, а Гросанса спровокували - підставна особа САМА ЗАПРОПОНУВАЛА йому "вирішити питання" шляхом вбивства. Чим не спецоперація у дусі цієї влади?

І тепер, коли американець закритий в українському СІЗО за тяжкою статтею, судові перспективи справи проти Лещенка в США стають програшними.

А ви кажете, що вони ідіоти. Ні, вони не ідіоти - на верхівці влади кримінальна кругова порука, і вони горою стоять один за одного. "Кинути" якогось там американця, якого вони самі "кинули" на 250 тис. доларів, для учнів самого Ігоря Валерійовича - як два пальці... Вони "кинули" 42-мільйонну країну, а тут якогось заїжджого "лошка".

Все мине, ця влада також. Але імідж України, який вони вибудують за час свого "великого крадівництва" стане найбільшою втратою для її державності.

Чи дійсно буде встановлена істина у цій справі?
Чи підуть до нас після цього інвестори?
Скільки років нам доведеться відмиватись від цього бруду?
Наскільки ця історія позначиться на наших стосунках із Вашингтоном?
Коли в Україні з`явиться незалежна від влади судова система?
Яким чином будуть покарані нинішні можновладці, і як ми будемо повертати вкрадені ними гроші?

Риторичні питання, які наразі залишаються без відповіді.

На фото: американський фермер та інвестор Курт Гросанс. Олег Шарп
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19.11.2021 00:17 Відповісти
Прочитал заголовок - и сразу понял что министр Лещенко украл у американца деньги
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19.11.2021 12:14 Відповісти
Цікава історія вимальовується із "замахом" на агроміністра Лещенка - у США її коментують зовсім в іншому ключі, аніж наші поліціянти.

Виявляється, згаданий міністр був директором фірми американця, якого наразі звинувачують у замовленні вбивства.

Курт Гросанс (так його звати) стверджував, що Лещенко вивів із його підприємства 250 тисяч доларів, які пізніше (увага!) вніс у виборчу кампанію Зеленського і став його соратником. Про це американський фермер повідомив напередодні візиту Зеленського до США у серпні 2021 року. Дослівно:

"Мене обдурив керуючий мого бізнесу, який почав виводити оборотні кошти вже з четвертого дня своєї роботи в моїй компанії на свою сімейну фірму та користуватися моїм посівним матеріалом на своїх землях. Напевно, я не перший і не останній американський інвестор, який помилився в людині, яку найняли на посаду керівника. Але особистість цього керуючого робить мій кейс унікальним. Справа в тому, що ця людина - Роман Лещенко, зробила великий внесок у виборчу кампанію Володимира Зеленського навесні 2019 року, перевівши мої гроші на рахунок його партії "Слуга Народу". Після перемоги новий президент на подяку за підтримку призначив Романа уповноваженим Президента із земельних питань".

Гросанс звинувачував українську поліцію та суди у тому, що вони бояться ОПУ і не реагують належним чином на його скарги, а люди, близькі президенту, дозволяють собі такі дії та "схеми", на які ніколи не зважилися б їх попередники.

Як би там не було, із програшем американця в українському суді юридична історія не закінчувалася. Справа за заявою Гросанса готувалась до розгляду у США, де американець був упевнений у своєму виграші.

І найголовніше! Американський інвестор почав критикувати вже не лише Лещенка, а й усю владну команду, скаржачись на Зеленського до посольства США та англомовної преси. А також - що важливіше - подавши заяву на Лещенка до американського суду, який він мав усі шанси виграти. І це в перспективі могло вилитися у великий скандал для Банкової, чий міністр став би фігурантом американського розслідування - на яке б Офіс президента вплинути вже не зміг.

Тому можна допустити, що Зєрмак спрацював на випередження, а Гросанса спровокували - підставна особа САМА ЗАПРОПОНУВАЛА йому "вирішити питання" шляхом вбивства. Чим не спецоперація у дусі цієї влади?

І тепер, коли американець закритий в українському СІЗО за тяжкою статтею, судові перспективи справи проти Лещенка в США стають програшними.

А ви кажете, що вони ідіоти. Ні, вони не ідіоти - на верхівці влади кримінальна кругова порука, і вони горою стоять один за одного. "Кинути" якогось там американця, якого вони самі "кинули" на 250 тис. доларів, для учнів самого Бєні - як два пальці... Вони "кинули" 42-мільйонну країну, а тут якогось заїжджого "лошка".

Все мине, ця влада також. Але імідж України, який вони вибудують за час свого "великого крадівництва" стане найбільшою втратою для її державності.

Чи дійсно буде встановлена істина у цій справі?
Чи підуть до нас після цього інвестори?
Скільки років нам доведеться відмиватись від цього бруду?
Наскільки ця історія позначиться на наших стосунках із Вашингтоном?
Коли в Україні з`явиться незалежна від влади судова система?
Яким чином будуть покарані нинішні можновладці, і як ми будемо повертати вкрадені ними
гроші?

Риторичні питання, які наразі залишаються без відповіді.

Helgi Sharp
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19.11.2021 00:17 Відповісти
...какая режиссура, вау! Не просто забулдыга с Троещины, а аккурат "мистер Х"...а, там пускай лохторат думает это Икс или Хэ
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19.11.2021 04:46 Відповісти
Как вовремя - прикрыть зермачью зраду.
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19.11.2021 08:59 Відповісти
Дичь какая то
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19.11.2021 10:14 Відповісти
Когда рейтинг вазелина опустится ниже любого другого кандидата,будет и на него "покушение", которое мастерски предотвратят монастырский и дерьмак
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19.11.2021 10:37 Відповісти
ДЕШОВКІ ВАНЮЧИЄ, КАК ВИ ВСЕХ ЗА!!!!!!БАЛІ!!!! СКОТИ, ТЕРПЕЦЬ РВЕТЬСЯ, Ж Д І Т Е!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.11.2021 10:46 Відповісти
Зашибись у нас зе-министры.... Кинул фермера на деньги и сбежал... Двже как-то стыдно стало за страну в очередной раз...
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19.11.2021 11:10 Відповісти
Цирк угашенных клоунов снова зажигает огни !
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19.11.2021 11:39 Відповісти
КиевМирАвтоИнтересноеАналитика



За что хотели убить министра - нардеп Гео Лерос. ВИДЕО

Сценические постановки "Квартала" продолжаются
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19.11.2021 12:33 Відповісти
Вы заметили как только малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат и его Сброд заматывает себя в гавно, так сразу "покушение", офшоры так сразу недобитый шефир, как вагнеровцы так лещенко....учитывая количество упоротых в этой стране постанова сойдет.....
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19.11.2021 12:51 Відповісти
мабуть було за що( присвоїв 250 тис зелених)
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19.11.2021 13:04 Відповісти
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