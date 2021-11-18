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МВФ підтвердив намір ради директорів розглянути другий транш stand-by для України 22 листопада

Новини Цензор.НЕТ Економіка

МВФ підтвердив намір ради директорів розглянути другий транш stand-by для України 22 листопада

Представник Міжнародного валютного фонду Джеррі Райс підтвердив намір ради директорів розглянути другий транш stand-by для України 22 листопада.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я можу підтвердити, що обговорення Ради директорів щодо України відбудеться найближчого понеділка, 22 листопада", – сказав Райс під час прес-брифінгу у Вашингтоні в четвер.

Нагадаємо, МВФ у червні 2020 року затвердив для України програму stand-by загальним обсягом близько $5 млрд, одразу виділив перший транш фінансування обсягом $2,1 млрд. Було заплановано чотири перегляди виконання умов програми для виділення інших чотирьох траншів. Проте обумовлений графік було порушено, а фінансування - призупинено через невиконання Україною низки зобов'язань.

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МВФ 18 жовтня 2021 р. повідомив про досягнення угоди з Україною на рівні персоналу щодо першого перегляду програми. "Це відкриває шлях для розгляду першого перегляду SBA і запиту про продовження програми радою директорів МВФ. Завершення першого перегляду дасть змогу виділити (Україні) SDR500 млн (майже $700 млн)", - наголошується в релізі за підсумками обговорень між сторонами.

Автор: Володимир Янченко
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не вздумайте - все слямзят на крадівництво!
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18.11.2021 18:26 Відповісти
Долги, что болото - не заметишь как увязнешь.
Отдавать будут дети и внуки. Причем наши. Их дети уже давно заграничную недвижимость обживают.
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18.11.2021 18:34 Відповісти
КиївМіськБудда


@saniolli

·
5 год



Про колишнього канцлера ФРН Гельмута Коля жартували, що його вага - державна таємниця. Здається, та ж історія з IQ Зеленського. Тільки не жарт.
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18.11.2021 18:39 Відповісти
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18.11.2021 19:03 Відповісти
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18.11.2021 19:10 Відповісти
Чого ви ...До цього все йде
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18.11.2021 19:30 Відповісти
То там не було двох плюсів. Що смішно, і що правда. А тепер я поставив.)
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18.11.2021 19:50 Відповісти
 
 