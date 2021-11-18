Лещенко - єдиний серед міністрів, хто мав державну охорону через раніше скоєні на нього замахи, - пресслужба Мінагрополітики
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Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, на якого, за інформацією міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, планувався замах громадянкою України та громадянином США, був єдиним українським міністром, котрий перебував під захистом Управління державної охорони (УДО) через раніше скоєні на нього замахи.
"Міністр має охорону, надану йому президентом. Це єдиний міністр, який має охорону УДО", - повідомила його пресслужба агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
У відомстві також зазначили, що наразі не розробляють додаткових заходів безпеки для міністра.
"Стосовно мене було дуже багато різних погроз і безпосередньо мені, членам моєї сім'ї і стосовно моїх дітей. Цей процес він ніби постійний", - повідомив Лещенко на брифінгу міністра внутрішніх справ Монастирського.
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Ну и кроме того, распродажа с/х земли, это та тема, которую Зеленский ЛИЧНО проталкивал в ВР. А госземель у нас несколько миллионов гектар - это огромные деньги...
"Вагнергейт", - смотреть всем! Что нам какие-то лещенки=) Подоляк, "Вагнергейт", - посмотри обязательно!
ну кто-то ж поведется на эти дюдюктивные ужасы?
Но что более всего удивительно - Роман Лещенко украл у ООО "Гросанс" 5,5 млн грн и перевел на счета своей компании. Американский инвестор предполагает, что именно из этих денег Роман Лещенко и сделал взнос в фонд партии "Слуга народа" в размере 1,6 млн грн.
Курт Джейкоб Гросанс подал заявление в НАБУ, но пока все безрезультатно. Поэтому единственное, что ему остается - пообещать рассказывать всем зарубежным СМИ о том, каких людей в Украине назначают министрами аграрной политики.
Той ще упиряка....