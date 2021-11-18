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Новини Політика України
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Мінагрополітики (188) охорона (283) Лещенко Роман (69)

Лещенко - єдиний серед міністрів, хто мав державну охорону через раніше скоєні на нього замахи, - пресслужба Мінагрополітики

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лещенко - єдиний серед міністрів, хто мав державну охорону через раніше скоєні на нього замахи, - пресслужба Мінагрополітики

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, на якого, за інформацією міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, планувався замах громадянкою України та громадянином США, був єдиним українським міністром, котрий перебував під захистом Управління державної охорони (УДО) через раніше скоєні на нього замахи.

"Міністр має охорону, надану йому президентом. Це єдиний міністр, який має охорону УДО", - повідомила його пресслужба агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

У відомстві також зазначили, що наразі не розробляють додаткових заходів безпеки для міністра.

"Стосовно мене було дуже багато різних погроз і безпосередньо мені, членам моєї сім'ї і стосовно моїх дітей. Цей процес він ніби постійний", - повідомив Лещенко на брифінгу міністра внутрішніх справ Монастирського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замах на міністра агрополітики Лещенка: кілера замовили українка та громадянин США (оновлено)

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
бесконечная клоунада... позорище
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18.11.2021 19:19
+13
Когда вышел фильм "офшор 95", то покушались на шефира, когда вышел вагнергейт покушаются на лещенко. У зебилов кризис жанра, не могут придумать ничего нового.
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18.11.2021 19:24
+12
а харя у претендента зачетная .честная-честная
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18.11.2021 19:17
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а харя у претендента зачетная .честная-честная
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18.11.2021 19:17 Відповісти
видать человек "богатой биографии" и "многих доброжелателей"
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18.11.2021 19:24 Відповісти
А умище-то куда ему девать? Только госохрана.
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18.11.2021 20:13 Відповісти
А говорят что до того, как попасть во власть, Лещенко работал в коллекторской фирме и выбивал долги. Другими словами рэкетир под прикрытием фирмы. Видимо многим людям жизнь и здоровье попортил.

Ну и кроме того, распродажа с/х земли, это та тема, которую Зеленский ЛИЧНО проталкивал в ВР. А госземель у нас несколько миллионов гектар - это огромные деньги...
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18.11.2021 21:53 Відповісти
бесконечная клоунада... позорище
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18.11.2021 19:19 Відповісти
Только вот как они объяснят, что получается "заказал" подставному киллеру был еще до декабря 2020 года, а "сенсацию" люмпену выдали только через год? Цирк на дроти имени 95 квартала.
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18.11.2021 19:20 Відповісти
Да стаття була про нього в 2020му.
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18.11.2021 19:25 Відповісти
Так сам Моня Стырский сказал. что заказали Лещенка подставному "киллеру" еще до назначения его министром в декабре 2020 года.
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18.11.2021 19:29 Відповісти
Хороших людей не заказывают. Всё что нужно знать об окружении зелёнского.
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18.11.2021 19:21 Відповісти
Когда вышел фильм "офшор 95", то покушались на шефира, когда вышел вагнергейт покушаются на лещенко. У зебилов кризис жанра, не могут придумать ничего нового.
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18.11.2021 19:24 Відповісти
Між іншим!!!! Про цього афериста стаття була на Цензорі, що він там когось кинув на бабкі-може із цієї статті мусара і змастеоили «справу?)))
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18.11.2021 19:24 Відповісти
Ну і хто ж в кінці аферистом вийшов?Не бери так сильно до віри газетні статейки,а то так і будеш дальше балаболом.
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18.11.2021 19:36 Відповісти
Я не беру до віри заяви українського зашквареногл МАД.
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18.11.2021 19:46 Відповісти
Тоді керуйся правдою.Курт то чмо,гнане сцяними тряпками через пів-Європи,встигнули наслідити і по Україні,зневажало та насміхались з простих,сільських українських робітників,використовувало заборонені в нашій країні гербіциди ,отримало на спробі чергового швирка відкоша від Лещенко,і не придумало нічого кращого ніж найняти кілера.
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18.11.2021 19:54 Відповісти
…і до речі? Хто ж вийшов аферистом?))) був суд? Ти хто такий, взагалі, асфальт? Хто тобі дозволяв писати під моїм постом?
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18.11.2021 19:47 Відповісти
Українці живуть в Україні,а хохли там де вигідно.Тому дійсно,навіщо мені спілкуватись з брехливим хохлом,пока балаболка.
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18.11.2021 20:02 Відповісти
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18.11.2021 22:41 Відповісти
пора ожЫвлять водителя шЫфера
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18.11.2021 19:28 Відповісти
Серьезно? Это который? (с)

"Вагнергейт", - смотреть всем! Что нам какие-то лещенки=) Подоляк, "Вагнергейт", - посмотри обязательно!
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18.11.2021 19:35 Відповісти
Млять, дістав вже цей млядський цирк!!!
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18.11.2021 19:37 Відповісти
видать тот еще мудак раз столько желающих его грохнуть
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18.11.2021 19:51 Відповісти
и как жеж так совпало.... единственный кто имел охрану....и единственный кого как бы заказали...
ну кто-то ж поведется на эти дюдюктивные ужасы?
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18.11.2021 19:52 Відповісти
Кадастром земельным ведал - по заныканым деньгам ему быть министром в напряг, но видать охрана на шару подкупила...
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18.11.2021 20:00 Відповісти
зекрысы,чтоб хоть чуть чуть перебить внимание на какой либо свой зашквар ,вам надо сказать,что, защищавший ленку зелёнку, снайпер нечаянно попал ей в ягодицу или прибить дермака по честному -вот больше ничего не поможет уже)
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18.11.2021 20:06 Відповісти
министр -афер , это ж как надо было людям понасырать шоб все хотели его грохнуть...
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18.11.2021 20:07 Відповісти
Его смерти народ бы не заметил, как и большинства министров и чиновников -- толку от них стране!
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18.11.2021 20:16 Відповісти
Це нещастя із породи "невловимих Джо". Професіонали не погрожують потенційній жертві, а мовчки і якісно виконують роботу. Виконавцями можуть бути тіж самі хлопці з УДО, дивлячись хто замовник.
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18.11.2021 20:23 Відповісти
Этот мудак обокрал американского инвестора -с какого его зекрыса держит в министрах и охраняет?нет такой ситуации,где бы зепоци не обосрались)
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18.11.2021 20:26 Відповісти
Получив нового министра, аграрный бизнес, который привык работать честно, тут же ужаснулся. Например, ООО "Гросанс" украинское предприятие с иностранными инвестициями, учредителем которого выступает американец Курт Джейкоб Гросанс, выразил обеспокоенность этим назначением . И не без причины. Оказывается, Роман Лещенко с апреля по сентябрь 2018 г. работал директором этого предприятия. Директорство Лещенко обернулось для американца сплошными убытками: большие объемы зерна исчезли в неизвестном направлении, а техника ООО "Гросанс" Роман Лещенко использовал для обработки земли, с которой получал прибыль.

Но что более всего удивительно - Роман Лещенко украл у ООО "Гросанс" 5,5 млн грн и перевел на счета своей компании. Американский инвестор предполагает, что именно из этих денег Роман Лещенко и сделал взнос в фонд партии "Слуга народа" в размере 1,6 млн грн.

Курт Джейкоб Гросанс подал заявление в НАБУ, но пока все безрезультатно. Поэтому единственное, что ему остается - пообещать рассказывать всем зарубежным СМИ о том, каких людей в Украине назначают министрами аграрной политики.
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18.11.2021 20:40 Відповісти
бедный йорик
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18.11.2021 21:26 Відповісти
Виходить правильно деребанив земельні ресурси, що аж зєлька вирішив надати йому охорону....
Той ще упиряка....
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18.11.2021 21:35 Відповісти
Цікава передача, діалог трьох лейтенантів (щоправда, два з них - генерали). Наприкінці там - саме про відволікання уваги від Pandora Papers імітацією "замаху на Шефіра", а також від "вагнергейту" - "замахом на міністра лещенка".
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18.11.2021 22:22 Відповісти
Это же каким говном нужно быть, чтобы тебя хотели убить?
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18.11.2021 23:42 Відповісти
Зелений шахрай в когось зайняв гроші і не хоче віддавати.
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19.11.2021 15:43 Відповісти
 
 