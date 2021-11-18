ВМС розпочали відбір кандидатів для служби на британських тральщиках класу Sandown, які Україна отримає у 2022 році

У Військово-Морських Силах Збройних Сил України розпочинається відбір кандидатів з-поміж військовослужбовців і військовозобов’язаних запасу для проходження військової служби за контрактом на протимінних кораблях типу Sandown, які заплановано до передачі зі складу Королівського Військово-морського флоту Великої Британії.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на АрміяІнформ.

Вимоги до кандидатів: перевага надається кандидатам віком до 40 років зі знанням англійської мови, але рішення ухвалюються індивідуально, залежно від рівня підготовки. Також після формування екіпажів передбачено курс мовної підготовки та направлення на навчання до Великої Британії.

Вже наприкінці 2022 року Україна має отримати два британські протимінні кораблі класу Sandown — "Ремзі" (Ramsey) та "Блайт" (Blyth), після повної їх ревізії, ремонту, модернізації, додаткового оснащення та відповідної підготовки особового складу ВМС ЗС України.

Кораблі класу Sandown мають водотоннажність 450 тонн. Завдовжки вони 52,6 м, завширшки — 10,5 м. Осадка становить 2,4 метра.

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У рамках проведення навчально-тренувальної місії ОРБІТАЛ офіцери британських королівських ВМС уже проводили низку занять з протимінної безпеки для офіцерів ВМС ЗС України. Основний акцент тоді було зроблено саме на обговоренні головних аспектів підготовки та застосування тральщиків класу Sandown у протимінних операціях (діях) у складі протимінних тактичних груп.