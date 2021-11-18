УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4897 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Оборона
3 379 10
Велика Британія (3661) ВМС (1179) корабель (1421) моряки (896)

ВМС розпочали відбір кандидатів для служби на британських тральщиках класу Sandown, які Україна отримає у 2022 році

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ВМС розпочали відбір кандидатів для служби на британських тральщиках класу Sandown, які Україна отримає у 2022 році

У Військово-Морських Силах Збройних Сил України розпочинається відбір кандидатів з-поміж військовослужбовців і військовозобов’язаних запасу для проходження військової служби за контрактом на протимінних кораблях типу Sandown, які заплановано до передачі зі складу Королівського Військово-морського флоту Великої Британії.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на АрміяІнформ.

Вимоги до кандидатів: перевага надається кандидатам віком до 40 років зі знанням англійської мови, але рішення ухвалюються індивідуально, залежно від рівня підготовки. Також після формування екіпажів передбачено курс мовної підготовки та направлення на навчання до Великої Британії.

Вже наприкінці 2022 року Україна має отримати два британські протимінні кораблі класу Sandown — "Ремзі" (Ramsey) та "Блайт" (Blyth), після повної їх ревізії, ремонту, модернізації, додаткового оснащення та відповідної підготовки особового складу ВМС ЗС України.

Кораблі класу Sandown мають водотоннажність 450 тонн. Завдовжки вони 52,6 м, завширшки — 10,5 м. Осадка становить 2,4 метра.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Флот Великої Британії попрощався з кораблями, які передадуть Україні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У рамках проведення навчально-тренувальної місії ОРБІТАЛ офіцери британських королівських ВМС уже проводили низку занять з протимінної безпеки для офіцерів ВМС ЗС України. Основний акцент тоді було зроблено саме на обговоренні головних аспектів підготовки та застосування тральщиків класу Sandown у протимінних операціях (діях) у складі протимінних тактичних груп.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
..це шоб кацапи не розуміли про що розмовляють люди
показати весь коментар
18.11.2021 19:50 Відповісти
Це не для середнього рівня інтелекту.
показати весь коментар
18.11.2021 20:49 Відповісти
это тральщик-искатель мин . тральное оборудование включает кроме собственно тралов и подводные аппараты . учить будут англичане . думайте сами нужен язык или нет
показати весь коментар
18.11.2021 21:21 Відповісти
все что делают вонючие зе-лохи, это на мельницу коцорылых. и дермак их главный
показати весь коментар
18.11.2021 21:16 Відповісти
а дермак слил уже это коцапам?
показати весь коментар
18.11.2021 21:19 Відповісти
ясно же сказали . он не может . у него нет для этого полномочий
слил конечно
показати весь коментар
18.11.2021 21:23 Відповісти
 
 