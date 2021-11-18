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Україна стоїть перед загрозами, які можуть занурити її в політичний та економічний Армагеддон, - ексміністр фінансів Уманський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна стоїть перед загрозами, які можуть занурити її в політичний та економічний Армагеддон, - ексміністр фінансів Уманський

На країну насуваються чотири загрози – економічна, медична, соціальна, військова. До протистояння з ними влада не готова.

Такої думки дотримується Ігор Уманський, який раніше займав посаду міністра фінансів. Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна вперше за роки незалежності стоїть перед сукупністю загроз такого масштабу, що вони здатні занурити країну в політичний та економічний Армагеддон у найближчі кілька місяців. На країну насуваються чотири загрози – економічна, медична, соціальна, військова. До протистояння з ними влада не готова", - вважає Уманський.

Він твердить, що корупція збільшується в геометричній прогресії. А тотальне застосування РРО може змусити бізнес перейти в тінь.

"Зараз у влади ще є час мінімізувати наслідки економічної кризи. Якщо цього не зробити всі ці вершники Апокаліпсису (економічна, соціальна, медична, військова кризи) прийдуть в Україну і відбудеться параліч владних інституцій, бюджетна криза, стрибок курсу долара до 35 грн, мільйону безробітних і колапсу держави", - пише Уманський.

Читайте: Зеленський за новим законом став олігархом, - ексміністр фінансів Уманський

На думку ексміністра, для виходу з кризи слід зменшити бюджетні видатки та прибрати державного кошторису всі "корупційні хатєлки". Вивільнені ресурси слід скерувати на захист українських виробників, запуск системи кредитно-експортного агентства. Також вважає Уманський, слід переглянути нормативи НБУ з оцінки ризиків, щоб допустити бізнес до кредитного ресурсу. І зупинити продаж об’єктів державної власності, в першу чергу державних земель сільськогосподарського значення. А натомість на основі цих активів створити земельний банк.

"Це мінімальний набір кроків, які дозволять державі та кожній українській сім'ї пройти через економічну, соціальну, медичну, військову і, як наслідок, політичну кризи", - підсумував Уманський.

Також читайте: Через "скрутки" ПДВ держава щороку втрачає понад 10 мільярдів гривень, - Уманський

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+31
На країну насуваються чотири загрози - економічна, медична, соціальна, військова. До протистояння з ними влада не готова.
Джерело: https://censor.net/ua/n3300342

Адекватні люди розуміли що точно так і станеться ще у 2019 - після результату виборів.
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18.11.2021 19:36
+19
загроза одна - гнійна зельона муха ЗЕ

все інше - ї наслідки
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18.11.2021 19:41
+18
Армагедон в Украине настал весной 2019-го года, когда одурманенное большинство выбрало во власть Лигу Смеха.
Просто инерция развития страны дала команде клоунов еще два года относительно благоприятного времени.
Теперь, когда маховик развития наконец таки остановился, а накопленные ресурсы проедены начинается новая эпоха под названием "эпоха сделавших себя вместе".
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18.11.2021 19:44
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На країну насуваються чотири загрози - економічна, медична, соціальна, військова. До протистояння з ними влада не готова.
Джерело: https://censor.net/ua/n3300342

Адекватні люди розуміли що точно так і станеться ще у 2019 - після результату виборів.
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18.11.2021 19:36 Відповісти
загроза одна - гнійна зельона муха ЗЕ

все інше - ї наслідки
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18.11.2021 19:41 Відповісти
🤣
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18.11.2021 19:43 Відповісти
Уманский НИКОГДА не был бизнесменом , с институтской скамьи вроде в кабмин. Я бы не доверяла ему как аналитику. ( не все могу комментировать)
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18.11.2021 19:42 Відповісти
А зекрыса на юриста НИКОГДА не училась ,а играла хреном по пианино -так что я лучше буду верить аналитике Уманскова ,чем зедебилу с его барменами)
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18.11.2021 20:15 Відповісти
Вы просто не в курсе как его оценивают специалисты 😀😀😀
О Зе разговор особый- он реально нулевой в экономике
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18.11.2021 20:29 Відповісти
А де зе не нульовий?
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18.11.2021 20:36 Відповісти
Наверно на сцене ?
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18.11.2021 20:39 Відповісти
Це якщо глядач невибагливий. 😊
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18.11.2021 20:45 Відповісти
Його "гумор" та манера кривлятися викликав відчуття майже фізіологічної огиди.
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18.11.2021 20:46 Відповісти
Те саме відчуття, коли весільного фотографа обрали саме в твоєму окрузі.
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18.11.2021 20:34 Відповісти
У нас уже было подобное в 2014. Но человека, который смог с этим успешно справиться 73% недоумков поменяли на тупого шута-куклу олигарха. "Хуже ведь не будет" - заявляли они. Вот и имеем результат полной задницы в стране.
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18.11.2021 20:02 Відповісти
С октября 2014 года по декабрь 2015 года вновь первый заместитель министра финансов Украины[6][7].

Советник Президента Украины (2016-2019)[8][9]. Советник руководителя ОПУ (2020)[10].

Прилипала обыкновенный. Потенциальный предатель, пригревшийся на волне Революции достоинства и теперь на фоне прорашистской зелевласти хочет к кормушке Великого крадивництва...
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18.11.2021 20:10 Відповісти
Может он такой и есть приспособленец- только что он сказало не так- что в стране наступает жопа -это не правильно? В этом смысле он сказал все верно, тем более как бывший министр он знает гораздо больше, чем вы, дурноватые защитнички потерпевшего клавишника. И правильно сказал, что ж... идет с четырех сторон минимум. А у вас, больноватых, как у обкуренного гринпоца и его бандитской команды- усе харашо.С вами, неуважаемые, все ясно, кто вы.
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18.11.2021 20:21 Відповісти
Может он такой и есть приспособленец
Ну так давайте все вместе топить за приспособленцев и пораженцев. За клована, который войска отводит с позиций. Может сразу за тупина топить? Он же рублев немерято отсыпет.
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18.11.2021 20:30 Відповісти
Ты блин совсем тупой. Согласиться с уманским, что он в этом смысле прав - означает топить за *****? Шо вы там зеленоопые курите, ну просто трындец! Такие выводы делаете- что ясно - курите весьма забористое.
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19.11.2021 09:42 Відповісти
Это Вы, гражданин, тупой. Мне не нужны говорильцы, оторванные от корыта. Мне нужны профессионалы на государственных должностях. А от обиженных воплей этих персонажей в доме теплее не станет и врага с нашей территории не прогонишь.
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19.11.2021 10:42 Відповісти
И это пишет очень "острый" гражданин, который по своей "остроте" не видит, что в стране жопа, о которой говорит уманский. Мне плевать на уманского в принципе, но то что он сказал так как есть, отрицать могут только крайне "заостренные" дебилы.
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19.11.2021 19:03 Відповісти
Это говорит гражданин и бывший военнослужащий, ветеран АТО. А тебе, шваль, что мешает здесь не какать и пойти в военкомат?
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19.11.2021 19:09 Відповісти
Я , тварь, почти 4 года отслужил на востоке, поэтому иди на хрен, урод
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19.11.2021 19:21 Відповісти
Писюнами меряться собрался? Не был ты нигде, шваль.
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19.11.2021 19:28 Відповісти
Всегда улыбали подобные заявления "опосля", да мужик ты дело говоришь, но одно но.. ты же был министром, и с коррупцией, о которой ты говоришь - ничего ведь не изменилось.. её в в 09-10 годах было тоже предостаточно, почему ничего не делал? Сейчас мол только прозрел?
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18.11.2021 19:40 Відповісти
шо,будешь уманского виновником всего делать?
ты ведь был на выборах 2019...почему ничего не делал?
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18.11.2021 19:42 Відповісти
в смысле не делал, я голосовал за меньшее зло - ибо оба гандоны
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18.11.2021 19:44 Відповісти
понятно,зелебобик...а может ты и не был на выборах в 2019?может ты в 2020 ***** на пеньках обнулял?
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18.11.2021 19:48 Відповісти
шути еще клонский бот, тебе всё равно платят за комментарии, копейки конечно, но кто на что учился)
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18.11.2021 19:50 Відповісти
Ти не заблукав, кацап?
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18.11.2021 19:57 Відповісти
кто вас тупеньких таких на работу то берёт? тупо методичка и никаких импровизаций в принципе
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18.11.2021 20:01 Відповісти
в смысле не делал, я голосовал за меньшее зло - ибо оба гандоны
Аргументируй, зебил, почему ты голосовал за гандона если ты знал об этом?
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19.11.2021 14:27 Відповісти
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18.11.2021 20:04 Відповісти
А вот реальные цифры по экономике, медицине, финансам, обороне, социалке и далее по списку говорят что нет. Что гандона, разрушающего страну, привели к власти именно вы.

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18.11.2021 20:07 Відповісти
О! Перевід стрілок на месенджера!-відомий прийомчик конторських курв) по темі є щось?
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18.11.2021 19:43 Відповісти
Я не розумію твого свинячого рохкання, курва! Пиши загальнозрозумілою, biatch!
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18.11.2021 19:56 Відповісти
Лучше поздно ,чем никогда
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18.11.2021 20:22 Відповісти
ну да, а избиратели в следующий раз должны повестись, как велись все предыдущие разы на это шобло
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18.11.2021 20:23 Відповісти
я вот удивляюсь,как этот апокалипсис все еще до сих пор не наступил...
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18.11.2021 19:40 Відповісти
Опа наближається! Опа наближається! (під новорічну мелодію)
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18.11.2021 19:42 Відповісти
@Dredd_Director

·
21 хв



А ви знали, що ст. 111 Кримінального кодексу встановлює відповідальність за державну зраду, а ст. 111 Конституції України передбачає імпічмент президента за ту ж державну зраду?
Думаєте так, совпадєньїце?
Не думаю. Вова, ст. 111 тобі по всіх фронтах!
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18.11.2021 19:42 Відповісти
вот один из коментов под постом Уманьского в его ФБ..

Юлия Меркулова

Мне все чаще и чаще приходит в голову мысль, что мы являемся зоной какого-то социального эксперимента из серии - "Как долго протянет страна, если поставить во власть сумасшедших и недоразвитых". У меня нет другого объяснения трешового треша который происходит. Это все уже выходит за рамки не только здравого смысла, а и вообще обычного примитивного понимания этого сюрра.
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18.11.2021 19:43 Відповісти
Армагедон в Украине настал весной 2019-го года, когда одурманенное большинство выбрало во власть Лигу Смеха.
Просто инерция развития страны дала команде клоунов еще два года относительно благоприятного времени.
Теперь, когда маховик развития наконец таки остановился, а накопленные ресурсы проедены начинается новая эпоха под названием "эпоха сделавших себя вместе".
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18.11.2021 19:44 Відповісти
Це зрозуміло і без всяких політаналітиків що тоді почалася відправна точка армагедона.
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18.11.2021 20:15 Відповісти
А я думав стріляти перестали,платіжки вдвічі зменшилися,ціни наВСЕ впали.....
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18.11.2021 19:53 Відповісти
Вибір невеликий - імпічмент (за Конституцією) або Суд (за Лінчем).
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18.11.2021 19:54 Відповісти
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18.11.2021 19:59 Відповісти
Бубочка на всіх парах - в Україну йдуть кораблі з вугілл я я ям!!!
Ахметов - дійсно хворе, то я купив для своїх потреб...
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18.11.2021 20:00 Відповісти
У Ахметова в собственности большинство ТЄС , поєтому уголь для них , а єлектроєнергия - в єнергосистему Украиньі. Все правильно Зеленский сказал.
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18.11.2021 20:22 Відповісти
ти справді такий, чи прикидаєшся?
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18.11.2021 20:39 Відповісти
Зелебоба 73 відсоткова. У Рінта ще й мет комбінати де вугілля потрібне. А про станції, подивись стільки у нього з літа на "ремонті" стоять. Ще подивись як Рінат ініціював і активно просуває - зелю нах.... Як раз під цю струю він і не пусте те вугілля на електростанції, та й той угальок з Африки, який для ТЕС не придатний, за що зеблани й на пороха наїхали бо відмовились тоді від цього дивопаливапалива.
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19.11.2021 07:58 Відповісти
Кораблі пливуть, літаки летять.
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18.11.2021 20:40 Відповісти
Изя Уманский не понял еще, что она это криза давно состоялась
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18.11.2021 20:08 Відповісти
Цей пасквіль уманського погоджений з зеуманським, і керується кагалом.
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18.11.2021 21:32 Відповісти
уточнюй коли "давно", з 1 квітня 2019 року коли люди прокинулись в країні дурнів.
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19.11.2021 08:00 Відповісти
Размечтались, Уже погрузились, по самые ....................................., проснись.
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18.11.2021 20:09 Відповісти
Эта маланская шобла-власть должна быть уничтожена и чем быстрее тем лучше для страны!!!!!! Ни один ублюдок не должен уйти от наказания!!!!!!!!!!!!!!
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18.11.2021 20:09 Відповісти
А когда обещанные улучшения начнутся?
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18.11.2021 20:11 Відповісти
Розумний заднім умом. Того що, пропонує міністр вимагають десятиліттями і жодна влада цього не робила. Хоча, кожна мала всі можливості. Всі ці експердні висновки робляться з року в рік черговими папєрєднікамі, які в свій час нічого з того не зробили. За пару років і команда Зєлі буде те саме молоти.
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18.11.2021 20:16 Відповісти
Вельмишановний Ви знаєте різницю між зібранням пришелепкуватих і партією?
У любої партії є політична платформа, ідеологія. Яка ідеологія у зеленого зібрання і у голоса?
Ще партії створюють свої осередки на місцях які є структурною частиною в ієрархії і все це працює як єдиний механізм (Ви добре знаєте юліну партію і як вона працює тож порівняйте).
Ні у голоса ні в зебланів нічого подібного і близько не має. Ні структури на місцях, лише "прєданниє" і "сваі" ні, тим більше, якоїсь ідеології. Ну голос там ще "ленкомнати" фейкові поробив і все.
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19.11.2021 08:07 Відповісти
А кто к такой ситуации привел? с 2014 года на манеже все те же ОПЗЖ,, ЕС, Батькившина. И только две новые партии с 2019 года пришли во власть - "Слуги" и "Голос" 100% Вакарчук виноват. Убежал вот его партия и начудила
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18.11.2021 20:16 Відповісти
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18.11.2021 20:19 Відповісти
Наш народ так долго и нудно мечтал о простом,добром,умном,бедном царе из прастова нариду,что готов был голосовать за любую бибизяну.Не получится с этой,он будет искать другую.Поэтому наш вумный прастый нарид должен нахлебаться дела рук своих до кровавого поноса,до соплей и тошноты,иначе этот хохляцко-жлобский совок никогда не закончится.
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18.11.2021 20:23 Відповісти
Нєпросто о сцаре мєчтал, а про такого, что будєт рєшалово, рєшать их проблеми. Як при совку і з глоду не дадуть померти і жити нормально не дають і роботою забезпечать. І самому нічого не треба вирішувати тим більше ДУМАТИ!!!
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19.11.2021 08:11 Відповісти
У роки гострої фази війни 2014 - 2015 і до 2019 року коли президентом був Петро Порошенко - чоловік на своєму місці, ніхто про ні про які апокаліпсиси не думав і не згадував. Хіба що одна всім відома "народна артистка", яку не менш відомий персонаж з вилами прозвав кремлівською зозулею "побивалась" про зубожілий народ. А прийшов квартальний клоун, голобородько чи голохвостий і за 2,5 роки просвистів геть усе, що до нього настарався справжній хазяїн держави.
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18.11.2021 20:31 Відповісти
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18.11.2021 20:32 Відповісти
остановить продажу земель .-А это против смотрящего от мирового еврейского капитала Коломойского. Мировому еврейскому капиталу нужна чернозёмная Новая Палестина. В отстойнике воров со всего мира Израиле её гражданами числятся 116 миллиардеров и 131 000 миллионеров. А плотность населения в Тель-Авивском округе Израиля 8 000 чел./км². При плотности населения Китая 138 человек на 1 кв.км. Спасти израильских воров от пожирания друг друга может только украинская земля.
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18.11.2021 20:37 Відповісти
Пригожинське, ти чо про наши земли так взволновалось. У вас китайци уже пол страньі оттяпали. Ердогану карту пдарили где тюркское население и какие земли на територии рфии занимает, так званьім руССким остается москва и окрестньіе болота.
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19.11.2021 08:15 Відповісти
Пригожинське, ти чо про наши земли так взволновалось. У вас китайци уже пол страньі оттяпали./ Зеленский подписал закон о продаже земли.Подписал, зная что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли./Арабы-палестинцы задёшево продали свою землю евреям. Результат-на эту землю приехали евреи со всего света, число евреев увеличилось в 10 раз - им самим стало тесно. Палестинцы деньги проели, а земли-кормилицы уже нет, и они начали бунтовать.Евреи их начали жестоко усмирять-Киббия, Сабра, Шатила, сектор Газа. Украинцы тоже будут продавать свою землю. Надо её продавать не только евреям. А и китайцам. Китайцы-мудрый народ. И тогда Украина будет как Палестина но Киббии, Сабры, Шатилы, сектора Газа не будет. Может быть. А украинцы станут приятного желтоватого цвета./ Пиши ещё.
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19.11.2021 10:06 Відповісти
Я проживаю в Україні і те про що ти скрєпостноє накалякало не бачу. І земля в мене є і ніхто не забирає і не може забрати Я ВЛАСНИК!! І нерухомість інша є! А що є в тебе? Рабська покірність сцарю?
Ми з нашим зеленим непорозумінням розберемось самі, а ти й все твоє оточення раби на віки згчдно останнім указам вашега сцаря!
І Ще тільки по оф даним Східний Сибір ВЖЕ ЗАСЕЛИЛИ 12 млн (12 000 000) китайців. А скільки насправді?
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19.11.2021 11:09 Відповісти
Я проживаю в Україні і те про що ти скрєпостноє накалякало не бачу. / Верховная рада приняла закон о продаже земли в Украине. Зная, что : Почти 75% украинцев на референдуме поддержали бы запрет на продажу земли. 05.07.21.Ныряй, Украина.Там не глубоко-приказала мафия Коломойского. Как нырнули Аргентина и Бразилия. Аргентина сопротивлялась китайской экспансии, но сдалась когда стоимость земли стала для "туземцев" неподъемной. Подобная картина имеет место и в Бразилии. Там, как и в Аргентине, сельского населения не осталось. Знаменитые бразильские фавелы возникли из-за того, что их населили безземельные крестьяне. «Мы не должны идти аргентино-бразильским путем и потерять как наших крестьян, так и социо-культурный феномен украинского села»-рассуждает специалист. /Раз не должны,значит, пойдём обязательно.Как сто лет назад пошли за где то Бланком с Свердловым и Троцким. На обещание "Землю крестьянам"./Пиши ещё.Ты умный. Далеко видишь, знаешь много нового и интересного.
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19.11.2021 11:27 Відповісти
Бачу, у вас тільки картинки розуміють бо судячи з того що ти наваяв повний цироз голового мозга.

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19.11.2021 11:40 Відповісти
Бачу, у вас тільки картинки розуміють бо судячи з того що ти наваяв повний цироз голового мозга /Двойное гражданство в Украине должно быть, - Шмыгаль. А почему ? Шмыгаль сам и отвечает. Развитие рынка земли принесет Украине (кодлану Коломойского) $85 млрд ,- Шмыгаль. Их заплатят не сельские жители Украины -у них таких денег нет. По уровню личного богатства на душу населения Украина занимает 123-е место из 140 стран мира, в 2018 году на одного взрослого жителя страны приходилось 1563 доллара активов. Заплатят израильские и российские друзья Коломойского с двойным гражданством и украинскими паспортами. И Украина станет страной помещиков -латифундистов и батраков -украинцев. /Пиши ещё. Ты умный.Догадался что за свой текст-за свой базар- надо отвечать. А за чужие картинки отвечать не надо.



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19.11.2021 12:03 Відповісти
Сердешньій, тебе продуктовьіе карточки вьідают от количества знаков отбарабаненной бредятиньі? Пишьі милок пишьі, только твоя писанина здесь никому не нужна, ента для ваших, лаптеногих более предназначено. Так что вали на какой-нибудь форум типа "путин в перде", а то карточки не дадут и голодать начнёшь. У вас там ведь голод надвигается, ну кроме москвьі естественно. Даже депутатьі местньіх советов об етом вьіступают, видео в YouTube вьікладьівают!






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19.11.2021 18:22 Відповісти
Сердешньій, тебе продуктовьіе карточки вьідают от количества знаков отбарабаненной бредятиньі?/ Что ты о себе возомнил, придурок. Таким как ты ответ короткий: ПТН ПНХ. Комменты адресованы поверившим в обещания кодлана Коломойского. Как сто лет назад поверили обещаниям кодлана где -то Бланка Мир хижинам! Землю-крестьянам! Результат-гражданская война, Голодомор, Гулаг, уничтожение УНР/ Больше не пиши. Ты-тупой.
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20.11.2021 08:26 Відповісти
Что за винегред у вас в голове? Китайца в РФ заманить, это уже большая удача. Не едут они туда. Им уже и гектар земли предлагают и от налогов освобождают. В лучшем случае вахтовым методом работают и то кратковременно. У них менталитет другой. Они только в Китайском социуме выживают.
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20.11.2021 21:28 Відповісти
К противостоянию с ними власти не готовы", - считает Уманский.

Они вообще то и не собираюца противостоять, совсем наоборот они же всё это специально провоцируют...очень уж хочеца Шапито 95 гастролировать по всей Расиюшке...
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18.11.2021 20:38 Відповісти
Окончил Киевский национальный экономический университет (1997) по специальности «Экономика предприятия» по программе «Менеджмент проектов и консалтинг».

С ноября 1998 г. по январь 2000 г. - эксперт службы вице-премьера Украины по вопросам экономики.

Правда карьера обычного украинского парня...
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18.11.2021 20:50 Відповісти
А у всадников,имена есть куме?!
-Так.Ахметов,Новинский,Пинчук,Коломойский...
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18.11.2021 20:57 Відповісти


4 всадника апокалипсиса короче

Конь бледный и смерть - это медицина и ковид
Тот что с луком на белом коне - это война
На рыжем коне это считается - раздор
Тот что на черном - называется голод, вроде бы не грозит пока, но можно его назвать социальным
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18.11.2021 20:58 Відповісти
Как неожиданно! А говорили хуже не будет 😁
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18.11.2021 21:18 Відповісти
Естественно!
Живший более 200 лет назад шотландец Роберт Бёрнс (1759-1796) написал:
"Как жалок шут, на троне короля,
Как ГЛУП народ, который то позволил"©
Насчёт Украины и добавить-то нечего.
Тут уместно вспомнить Володю Шарапова из к/ф "Место встречи изменить нельзя"):
"Самое дорогое на Земле - это ГЛУПОСТЬ, потому что за неё дороже всего приходится платить"©.
Вот и заплатим. Дорого заплатим. Даже очень дорого заплатим.
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18.11.2021 21:39 Відповісти
Какая медична крыза,кризис у нас только один - экономический,безумные бюджетные расходы помноженные на безумную налоговую политику ведут страну в экономическую пропасть,автор всего этого фанат путина и лукашенки гетьманович.
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19.11.2021 06:24 Відповісти
Не четыре кризиса, а один,- зеленый кризис, и не надвигается, а уже давно надвинулся, так что: спасайся, кто может!
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19.11.2021 07:00 Відповісти
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19.11.2021 07:06 Відповісти
 
 