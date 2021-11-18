Україна стоїть перед загрозами, які можуть занурити її в політичний та економічний Армагеддон, - ексміністр фінансів Уманський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
На країну насуваються чотири загрози – економічна, медична, соціальна, військова. До протистояння з ними влада не готова.
Такої думки дотримується Ігор Уманський, який раніше займав посаду міністра фінансів. Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Україна вперше за роки незалежності стоїть перед сукупністю загроз такого масштабу, що вони здатні занурити країну в політичний та економічний Армагеддон у найближчі кілька місяців. На країну насуваються чотири загрози – економічна, медична, соціальна, військова. До протистояння з ними влада не готова", - вважає Уманський.
Він твердить, що корупція збільшується в геометричній прогресії. А тотальне застосування РРО може змусити бізнес перейти в тінь.
"Зараз у влади ще є час мінімізувати наслідки економічної кризи. Якщо цього не зробити всі ці вершники Апокаліпсису (економічна, соціальна, медична, військова кризи) прийдуть в Україну і відбудеться параліч владних інституцій, бюджетна криза, стрибок курсу долара до 35 грн, мільйону безробітних і колапсу держави", - пише Уманський.
На думку ексміністра, для виходу з кризи слід зменшити бюджетні видатки та прибрати державного кошторису всі "корупційні хатєлки". Вивільнені ресурси слід скерувати на захист українських виробників, запуск системи кредитно-експортного агентства. Також вважає Уманський, слід переглянути нормативи НБУ з оцінки ризиків, щоб допустити бізнес до кредитного ресурсу. І зупинити продаж об’єктів державної власності, в першу чергу державних земель сільськогосподарського значення. А натомість на основі цих активів створити земельний банк.
"Це мінімальний набір кроків, які дозволять державі та кожній українській сім'ї пройти через економічну, соціальну, медичну, військову і, як наслідок, політичну кризи", - підсумував Уманський.
Будь ласка, зачекайте...
Джерело: https://censor.net/ua/n3300342
Адекватні люди розуміли що точно так і станеться ще у 2019 - після результату виборів.
все інше - ї наслідки
О Зе разговор особый- он реально нулевой в экономике
Советник Президента Украины (2016-2019)[8][9]. Советник руководителя ОПУ (2020)[10].
Прилипала обыкновенный. Потенциальный предатель, пригревшийся на волне Революции достоинства и теперь на фоне прорашистской зелевласти хочет к кормушке Великого крадивництва...
Ну так давайте все вместе топить за приспособленцев и пораженцев. За клована, который войска отводит с позиций. Может сразу за тупина топить? Он же рублев немерято отсыпет.
ты ведь был на выборах 2019...почему ничего не делал?
Аргументируй, зебил, почему ты голосовал за гандона если ты знал об этом?
·
21 хв
А ви знали, що ст. 111 Кримінального кодексу встановлює відповідальність за державну зраду, а ст. 111 Конституції України передбачає імпічмент президента за ту ж державну зраду?
Думаєте так, совпадєньїце?
Не думаю. Вова, ст. 111 тобі по всіх фронтах!
Юлия Меркулова
Мне все чаще и чаще приходит в голову мысль, что мы являемся зоной какого-то социального эксперимента из серии - "Как долго протянет страна, если поставить во власть сумасшедших и недоразвитых". У меня нет другого объяснения трешового треша который происходит. Это все уже выходит за рамки не только здравого смысла, а и вообще обычного примитивного понимания этого сюрра.
Просто инерция развития страны дала команде клоунов еще два года относительно благоприятного времени.
Теперь, когда маховик развития наконец таки остановился, а накопленные ресурсы проедены начинается новая эпоха под названием "эпоха сделавших себя вместе".
Ахметов - дійсно хворе, то я купив для своїх потреб...
У любої партії є політична платформа, ідеологія. Яка ідеологія у зеленого зібрання і у голоса?
Ще партії створюють свої осередки на місцях які є структурною частиною в ієрархії і все це працює як єдиний механізм (Ви добре знаєте юліну партію і як вона працює тож порівняйте).
Ні у голоса ні в зебланів нічого подібного і близько не має. Ні структури на місцях, лише "прєданниє" і "сваі" ні, тим більше, якоїсь ідеології. Ну голос там ще "ленкомнати" фейкові поробив і все.
Ми з нашим зеленим непорозумінням розберемось самі, а ти й все твоє оточення раби на віки згчдно останнім указам вашега сцаря!
І Ще тільки по оф даним Східний Сибір ВЖЕ ЗАСЕЛИЛИ 12 млн (12 000 000) китайців. А скільки насправді?
Они вообще то и не собираюца противостоять, совсем наоборот они же всё это специально провоцируют...очень уж хочеца Шапито 95 гастролировать по всей Расиюшке...
С ноября 1998 г. по январь 2000 г. - эксперт службы вице-премьера Украины по вопросам экономики.
Правда карьера обычного украинского парня...
-Так.Ахметов,Новинский,Пинчук,Коломойский...
4 всадника апокалипсиса короче
Конь бледный и смерть - это медицина и ковид
Тот что с луком на белом коне - это война
На рыжем коне это считается - раздор
Тот что на черном - называется голод, вроде бы не грозит пока, но можно его назвать социальным
Живший более 200 лет назад шотландец Роберт Бёрнс (1759-1796) написал:
"Как жалок шут, на троне короля,
Как ГЛУП народ, который то позволил"©
Насчёт Украины и добавить-то нечего.
Тут уместно вспомнить Володю Шарапова из к/ф "Место встречи изменить нельзя"):
"Самое дорогое на Земле - это ГЛУПОСТЬ, потому что за неё дороже всего приходится платить"©.
Вот и заплатим. Дорого заплатим. Даже очень дорого заплатим.