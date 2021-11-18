Обговорили створення постійно діючої робочої групи з питань безпілотної авіації у ЗСУ, - Залужний зустрівся з директором компанії, що виробляє "Байрактари"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорив із генеральним директором турецької компанії Ваукаг Makina Халуком Байрактаром створення постійної робочої групи з безпілотної авіації в ЗСУ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.
"Сьогодні мав важливу зустріч з Генеральним директором турецької компанії "Вaykar Makina" паном Халуком Байрактаром. Ми обговорили створення постійно діючої робочої групи з питань безпілотної авіації у Збройних Силах України.
Ударні безпілотні комплекси Bayraktar TB2 довели свою ефективність, у тому числі й у районі проведення операції Об’єднаних сил. Тому ми продовжуємо нарощувати тактику й методику їх бойового застосування для стримування російської агресії і захисту інтересів України", - написав Залужний.
Він підкреслив: "Я дякую пану Халюку Байрактару за підтримку Збройних Сил України і відкритість до подальшої співпраці. Мені приємно, що ми говорили однією мовою, адже маємо спільне бачення потенціалу розвитку і застосування безпілотної авіації.
У планах компанії - продовження виробництва безпілотників останнього покоління "Akinci", на який встановлюються українські двигуни".
""Вaykar Makina" працює над будівництвом та облаштуванням спільного навчально-випробувального центру для обслуговування, поточного ремонту і модернізації БПЛА. Також передбачено навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією безпілотних літальних апаратів Bayraktar, меморандум про що було укладено між Україною та Туреччиною 29 вересня 2021 року", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
нагадайте як у граматиці назівається "вірогідно можливе майбутнє" ?
цікаво
Но сто лет назад войскам УНР против красных бронепоездов тоже бы зашел на ура😁
https://www.youtube.com/watch?v=0z-JI5m93hk
то чом би не робити безпілотники,
нехай не "Бандертари", а маленькі "Бандерчики" ,
це ж не якісь там ..."ЗАЗ" 968 -М ?