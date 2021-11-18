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Обговорили створення постійно діючої робочої групи з питань безпілотної авіації у ЗСУ, - Залужний зустрівся з директором компанії, що виробляє "Байрактари"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Обговорили створення постійно діючої робочої групи з питань безпілотної авіації у ЗСУ, - Залужний зустрівся з директором компанії, що виробляє

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорив із генеральним директором турецької компанії Ваукаг Makina Халуком Байрактаром створення постійної робочої групи з безпілотної авіації в ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці. 

"Сьогодні мав важливу зустріч з Генеральним директором турецької компанії "Вaykar Makina" паном Халуком Байрактаром. Ми обговорили створення постійно діючої робочої групи з питань безпілотної авіації у Збройних Силах України.

Ударні безпілотні комплекси Bayraktar TB2 довели свою ефективність, у тому числі й у районі проведення операції Об’єднаних сил. Тому ми продовжуємо нарощувати тактику й методику їх бойового застосування для стримування російської агресії і захисту інтересів України", - написав Залужний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і Туреччина реалізовують понад 30 оборонних контрактів, - техдиректор Baykar Makina

Він підкреслив: "Я дякую пану Халюку Байрактару за підтримку Збройних Сил України і відкритість до подальшої співпраці. Мені приємно, що ми говорили однією мовою, адже маємо спільне бачення потенціалу розвитку і застосування безпілотної авіації.

У планах компанії - продовження виробництва безпілотників останнього покоління "Akinci", на який встановлюються українські двигуни".

""Вaykar Makina" працює над будівництвом та облаштуванням спільного навчально-випробувального центру для обслуговування, поточного ремонту і модернізації БПЛА. Також передбачено навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією безпілотних літальних апаратів Bayraktar, меморандум про що було укладено між Україною та Туреччиною 29 вересня 2021 року", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через застосування Bayraktar найманці російських окупаційних військ уникають "служби" на передовій, - Машовець

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
я мечтаю об полковом комплекте БПЛА Akıncı ВС ВСУ!..
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18.11.2021 19:51
+7
Туркам-черговий респект...
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18.11.2021 19:48
+4
А Валерій Федоровичу респект. БПЛА, ну Дуже, перспективний напрямок переозброєння ЗСУ. Ще б хто підказав йому звернути увагу на вітчизняні розробки цих "пташок", зокрема, на виріб "Луча", пана Коростельова
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18.11.2021 20:19
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обговорили робочу групу з питань.....

нагадайте як у граматиці назівається "вірогідно можливе майбутнє" ?
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18.11.2021 19:44 Відповісти
"Умовний спосіб дієслова".
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18.11.2021 20:12 Відповісти
дякую !!!!

цікаво
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19.11.2021 01:48 Відповісти
Туркам-черговий респект...
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18.11.2021 19:48 Відповісти
я мечтаю об полковом комплекте БПЛА Akıncı ВС ВСУ!..
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18.11.2021 19:51 Відповісти
Чому тільки авіації? Не тормозіть.
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18.11.2021 20:03 Відповісти
А Валерій Федоровичу респект. БПЛА, ну Дуже, перспективний напрямок переозброєння ЗСУ. Ще б хто підказав йому звернути увагу на вітчизняні розробки цих "пташок", зокрема, на виріб "Луча", пана Коростельова
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18.11.2021 20:19 Відповісти
Или хотя бы польско-украинские Warmate которые собирались делать на ЧеЗаРе но в 1917-м все так и затихло. Хороший был дрон-камикадзе
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18.11.2021 21:17 Відповісти
Опечатка *2017
Но сто лет назад войскам УНР против красных бронепоездов тоже бы зашел на ура😁
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18.11.2021 21:19 Відповісти
прислуживающий Зе не имеет доверия, скорее всего коцапский агент
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18.11.2021 21:21 Відповісти
Танці 7-40 в Українській Армії , з хуцпою на всіх рівнях, де українське озброєння?
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18.11.2021 21:27 Відповісти
В рекламе нового истребителя "Checkmate" компания использовала турецкий "Akinci".
https://www.youtube.com/watch?v=0z-JI5m93hk
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18.11.2021 21:48 Відповісти
Валерий Федорович, мочи чмырей... побольше всего надо, скоро попрут орки..
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18.11.2021 22:25 Відповісти
якщо ми робимо двигуни для безпілотників,
то чом би не робити безпілотники,
нехай не "Бандертари", а маленькі "Бандерчики" ,
це ж не якісь там ..."ЗАЗ" 968 -М ?
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18.11.2021 22:43 Відповісти
 
 