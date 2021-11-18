РНБО: Мігрантів, які перебувають у Білорусі, можуть дезорієнтувати й спрямувати на кордон з Україною
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Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО попереджає про можливі провокації, спрямовані на перенаправлення мігрантів на українсько-білоруську ділянку кордону. Не виключена дезінформація, що деякі країни-сусіди України нібито готові прийняти біженців, яким потрібно лише перетнути територію України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говорится в повідомленні пресслужби РНБО.
У тексті відзначається: "ЦПД зазначає, що згідно з інформацією, поширеною Міністерством внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща, з-поміж біженців, які знаходяться поблизу польського кодону, розповсюджуються чутки про нібито готовність Німеччини прийняти біженців та про нібито ухвалені для цього логістичні рішення: "Що до них приїдуть автобуси з Німеччини, а Польща їх пропустить".
Представники польської влади спростовують цю інформацію як таку, що спрямована на підбурювання мігрантів до штурму польського кордону, і застерігають від непродуманих дій.
Своєю чергою, "BBC News. Русская служба" повідомляє, що для нівелювання поширення дезінформації серед мігрантів на усі непольські номери мобільних телефонів, що знаходяться у прикордонній зоні, надсилаються смс-повідомлення із закликом не вірити цим чуткам: "Польський кордон є добре захищений". Такі ж самі повідомлення дублюються гучномовцями на прикордонних пунктах пропуску.
Фахівці ЦПД прогнозують, що схожа тактика провокування може бути застосована в напрямі українсько-білоруського кордону. Зокрема не виключена інформаційна провокація, що деякі країни-сусіди України нібито готові прийняти біженців, яким потрібно лише перетнути територію України.
З огляду на ситуацію, що склалася, ЦПД направила рекомендації відповідним органам влади щодо необхідності завчасно вжити профілактичних заходів, зокрема сформулювати повідомлення англійською, арабською та іншими мовами з інформацією про норми вітчизняного законодавства, що регулюють міграційні питання, та правові наслідки незаконного перетину кордону. Повідомлення мають бути призначені для превентивного інформування осіб, які можуть намагатися незаконно перетнути українсько-білоруський кордон".
Будь ласка, зачекайте...
таракану зараз треба терміново позбутись зайвих злидарів
мов, українці чекають на кордоні біженців, щоб вибрати собі два раба плантації та на свиноферми.. або три...))
куда ты завел нас проклятый старик?
пошли вы все на йух - я сам заблудился...
Малось на увазі, як ілюстрація підґрунтя ідеології для вирішення проблеми... Див.: ОЗСП «Азов».
Бонус за допитливість
Впевнен - Боже бажає зробити Україну міцною та потужною та хоче щоб такими стали дійсно українці!
за пособиями они прутся, бо в Германии больше всего платят - и работать НЕ нужно.. тем более за 200 евро (как в Украине минималька)
Чому вони не пруться в Дубаї, Емірати? Бо в цих арабських країнах немає пенсії і допомогу біженцям і потрібно працювати, а вони працювати не хочуть.
Україні потрібно розповсюджувати інформацію, що Ерефія дає матеріальну допомогу в 2000 євро кожному .
РНБО: Мігрантів, які перебувають у Білорусі, можуть дезорієнтувати й спрямувати на кордон з Україною..."
А Україні потрібно їх теж дезорієнтувати і направити в Кацапію і Лугандон, сказати що там Німеччина і Франція😜.
Нади́р (з надір араб. نظير натир - протилежний)