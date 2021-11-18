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РНБО: Мігрантів, які перебувають у Білорусі, можуть дезорієнтувати й спрямувати на кордон з Україною

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РНБО: Мігрантів, які перебувають у Білорусі, можуть дезорієнтувати й спрямувати на кордон з Україною

Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО попереджає про можливі провокації, спрямовані на перенаправлення мігрантів на українсько-білоруську ділянку кордону. Не виключена дезінформація, що деякі країни-сусіди України нібито готові прийняти біженців, яким потрібно лише перетнути територію України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говорится в повідомленні пресслужби РНБО.

У тексті відзначається: "ЦПД зазначає, що згідно з інформацією, поширеною Міністерством внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща, з-поміж біженців, які знаходяться поблизу польського кодону, розповсюджуються чутки про нібито готовність Німеччини прийняти біженців та про нібито ухвалені для цього логістичні рішення: "Що до них приїдуть автобуси з Німеччини, а Польща їх пропустить".

Представники польської влади спростовують цю інформацію як таку, що спрямована на підбурювання мігрантів до штурму польського кордону, і застерігають від непродуманих дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захід використовує міграційну кризу для тиску на Мінськ, - Путін

Своєю чергою, "BBC News. Русская служба" повідомляє, що для нівелювання поширення дезінформації серед мігрантів на усі непольські номери мобільних телефонів, що знаходяться у прикордонній зоні, надсилаються смс-повідомлення із закликом не вірити цим чуткам: "Польський кордон є добре захищений". Такі ж самі повідомлення дублюються гучномовцями на прикордонних пунктах пропуску.

Фахівці ЦПД прогнозують, що схожа тактика провокування може бути застосована в напрямі українсько-білоруського кордону. Зокрема не виключена інформаційна провокація, що деякі країни-сусіди України нібито готові прийняти біженців, яким потрібно лише перетнути територію України.

З огляду на ситуацію, що склалася, ЦПД направила рекомендації відповідним органам влади щодо необхідності завчасно вжити профілактичних заходів, зокрема сформулювати повідомлення англійською, арабською та іншими мовами з інформацією про норми вітчизняного законодавства, що регулюють міграційні питання, та правові наслідки незаконного перетину кордону. Повідомлення мають бути призначені для превентивного інформування осіб, які можуть намагатися незаконно перетнути українсько-білоруський кордон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна відправила на кордон з Білоруссю 8,5 тис. правоохоронців: може бути оголошено надзвичайний стан, - посол України у Німеччині Мельник

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
"
РНБО: Мігрантів, які перебувають у Білорусі, можуть дезорієнтувати й спрямувати на кордон з Україною..."

А Україні потрібно їх теж дезорієнтувати і направити в Кацапію і Лугандон, сказати що там Німеччина і Франція😜.
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18.11.2021 20:51
+6
Да х*** они будут работать за грошИ за такие как украинцы работают. Они что дураки что в именно в Германию прутся, где им пособие будут платить больше чем в Украине средняя зарплата
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18.11.2021 20:23
+5
Ага, робота це, як раз те що вони шукають. Їм Німецька соціалка потрібна.
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18.11.2021 20:22
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цілком можливо

таракану зараз треба терміново позбутись зайвих злидарів
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18.11.2021 19:52 Відповісти
ось тут треба включати (для них) расейску пропаганду що в Україні - страшні бЕндеровці, які розпинають дітлахів в труселях та заставляють всіх іноземців їсти САЛО та співати "батько наш Бандера....!"
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18.11.2021 21:18 Відповісти
а, ще й про "два раба" - також..
мов, українці чекають на кордоні біженців, щоб вибрати собі два раба плантації та на свиноферми.. або три...))
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18.11.2021 21:24 Відповісти

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18.11.2021 21:42 Відповісти
Це тільки питання часу,коли лапотне бункерне лайно дасть наказ лайно-лукашенкі перенаправити оте все до України...
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18.11.2021 19:54 Відповісти
Путін своїх тролів навіть українською клавіатурою не забезпечив.
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18.11.2021 20:16 Відповісти
Тому що від нас їдуть найкращі а до нас прямують найгірші.
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18.11.2021 21:16 Відповісти
Ага, робота це, як раз те що вони шукають. Їм Німецька соціалка потрібна.
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18.11.2021 20:22 Відповісти
иди кобыле в трещину ,с такими роботягами
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18.11.2021 20:51 Відповісти
Эту угрозу давным давно обсудили пенсионерки у подъезда. А вот есть ли план действий чтобы остановить саранчу?
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18.11.2021 19:54 Відповісти
Як в анекдоті:
куда ты завел нас проклятый старик?
пошли вы все на йух - я сам заблудился...
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18.11.2021 20:28 Відповісти
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18.11.2021 19:57 Відповісти
Шановний, шо за фільмець?
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18.11.2021 22:35 Відповісти
Серіал "Knightfall", якщо не помиляюсь.
Малось на увазі, як ілюстрація підґрунтя ідеології для вирішення проблеми... Див.: ОЗСП «Азов».
Бонус за допитливість
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19.11.2021 02:28 Відповісти
Дуже дякую , шановий.
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01.12.2021 00:46 Відповісти
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01.12.2021 07:33 Відповісти
Боже бажає....

Впевнен - Боже бажає зробити Україну міцною та потужною та хоче щоб такими стали дійсно українці!
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13.12.2021 01:26 Відповісти
Не клейте их в дурней, не для того они свалили со своих жопосрансков что-бы в смереках заблудится.
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18.11.2021 20:05 Відповісти
В звязку з уже зафіксованим порушенням кордону України групою пакистанців з провідником необхідно вводити там надзвичайний військовий стан. Згідно окремих положень (ввести в дію такий пункт) провідника, як лідера групи, на камеру розстрілювати на місці і викладати в ефір момент розстрілу без суду та слідства. Гарантовано що після таких сюжетів в ефірі жодного провідника нелегали не знайдуть. Нелегалів накопичувати в концтаборах і негайно (як тільки на збиралось на вантажний літак) відправляти на батьківщину і виставляти їм рахунок за надані логістичні послуги. Нема грошей? Зате є нирки! Дві-три донорські операції зведуть потік нелегалів до "нуля".
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18.11.2021 20:05 Відповісти
отличное предложение,мир вплотную подошёл к принятию ясных и простых решений,время манцев подходит к концу..
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18.11.2021 20:13 Відповісти
А чем их Украина не устраивает как конечная точка путешествия. Нам рабочая сила недорогая не помешает. И в глазах мирового сообщества мы вырастем. И Путлера с бацькой обломаем
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18.11.2021 20:06 Відповісти
Да х*** они будут работать за грошИ за такие как украинцы работают. Они что дураки что в именно в Германию прутся, где им пособие будут платить больше чем в Украине средняя зарплата
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18.11.2021 20:23 Відповісти
Йди до дупи .У нас і так по два раба вже є.
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18.11.2021 20:24 Відповісти
У нас людей з низьким IQ більш ніж достатньо. Середній IQ мусульманина всього 85. Цього достатньо для щасливого життя в Пакистані та Афганістані - грабуй, вбивай, торгуй наркотою і души та експлуатуй жінок. Нам мусульмани не потрібні. Нелегали-транзитери можуть заробити на продовження шляху "на Захід" легко і швидко лише криміналом. Алеу нас і без них цього лайна вистачає! Працювати у нас вони можуть лише на примітивних роботах, але, знов таки!, у нас і без них високий рівень безробіття. Якщо на території Євросоюзу є закони згідно яких країни-члени зобовязані надати притулок будь кому хто заявив що він біженець, то ми таких законів не маємо бо не є країною Євросоюзу. Звідси ми можемо робити з нелегалами все що вважаємо за потрібне для того щоб 1) вони сюди не перлися і 2) після того як звідси вирвались тремтіли від жаху від слова "Україна". Якщо дозволити масовий заїзд муслімів то ми отримаємо як мінімум злочинність, тероризм і релігійну війну всередині країни. Про що ***** і мріє спрямовуючи сюди ці орди, протидія яким, безумовно, викличе несприйняття в мусульманському світі. Зокрема в Турції.
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18.11.2021 20:38 Відповісти
ага.. "работать" они едут в Германию, и тем более в Украину...))
за пособиями они прутся, бо в Германии больше всего платят - и работать НЕ нужно.. тем более за 200 евро (как в Украине минималька)
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18.11.2021 21:20 Відповісти
Не знаете что делать? Берите и демонстративно перед ними нарезайте и ешьте сало.
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18.11.2021 20:21 Відповісти
Сало нынче дорогое. Лучше всю границу "заминировать" свинячим дерьмом.
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19.11.2021 08:33 Відповісти
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18.11.2021 20:23 Відповісти
Меркель "розрулить" це питання в розмові з ЗЕ відносно притулку тих нелегалів в Україні.
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18.11.2021 20:23 Відповісти
Может хватит бредить, сюда мигранты идти не собираются.
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18.11.2021 20:24 Відповісти
Україна може бути для них транзитною країною
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18.11.2021 21:28 Відповісти
А , що, хіба в жодного мавпеняти немає GPS на телефоні??? Як вони можуть заблукати?
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18.11.2021 20:32 Відповісти
Знаю парочку експертів з утримання периметра від ходячих.


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18.11.2021 20:36 Відповісти
Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО - МУЛЬКА НАРЕШТІ ЗАРАБОТАЛА , Атвлікалку ДИМОВУХУ ПУСКАЄ так званий Центр Посміховиська Данілова
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18.11.2021 20:43 Відповісти
Ну так вы же готовы к этому? Вы же ко всему готовы.... Уголь есть, кислород есть, тепло в домах есть, цены не растут... Электричества просто прорва...
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18.11.2021 20:44 Відповісти
Пусть идут в Украину,предъявляют документы и Мрия их доставит на родину.Бо не все мигранты экстримисты.Есть обманутые москалями.Тех же кто в адеквате с детьми, Украина в качестве доброй воли и за гроши из Фонда ЕС,заправляет Мрию и доставит этих мигрантов в начальную точку их путешествия.Таким образом Украина расколит протест на границе Польши,оттянув часть адекватных с детьми от боевого крыла экстремистов.Украина за это получит плюшки в карму.Як вариант
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18.11.2021 20:44 Відповісти
ці араби забезпечені люди. В Латвію була квота колись в 500 осіб, коли вини проривались через Балкани. Латвійці їх взяли по квоті Євросоюзу, але надали щомісячну допомогу в 150 євро. Так вони швидко втекли в Дойчланд, де допомога така, що працювати не потрібно. Вони не їдуть працювати. а їдуть проїдати гроші німців.

Чому вони не пруться в Дубаї, Емірати? Бо в цих арабських країнах немає пенсії і допомогу біженцям і потрібно працювати, а вони працювати не хочуть.

Україні потрібно розповсюджувати інформацію, що Ерефія дає матеріальну допомогу в 2000 євро кожному .
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18.11.2021 21:27 Відповісти
В Украине никого оставлять не треба.Сразу на самолёт и на начальную точку отправки.Туда,где нашёл гроши на визу и билет на самолёт в Сябровку.Многие ведь действительно платили гроши за нормальную доставку в ЕС и не предполагали,що их завезут в лес и выставят щитом для боевого крыла.
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18.11.2021 21:37 Відповісти
"
РНБО: Мігрантів, які перебувають у Білорусі, можуть дезорієнтувати й спрямувати на кордон з Україною..."

А Україні потрібно їх теж дезорієнтувати і направити в Кацапію і Лугандон, сказати що там Німеччина і Франція😜.
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18.11.2021 20:51 Відповісти
Поставити на кордоні вказівники де знаходиться Арабська народна республіка з столицею НАДИР в ЕРЕФІЇ

Нади́р (з надір араб. نظير‎ натир - протилежний)
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18.11.2021 21:20 Відповісти
от вам і результат переговорів А.Меркель з Лукашенком. спочатку депутат бундестагу пропанує мігрантів направляти в Україну а потім розмова про мігрантів - Меркель з Лукашенком і план МЕРКЕЛЬ-ЛУКАШЕНКО в дії.
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18.11.2021 22:14 Відповісти
Так перших "туристів" вже зловили ... в ютубі є відео затримання...це пакістанці та афганці..
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18.11.2021 22:15 Відповісти
что там в том ЦПХ жрут и пьют? хотя посмотрев на морду не отягощенного интеллектом лица данилова можно предположить, что жрут и пьют что попало...
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19.11.2021 07:40 Відповісти
 
 