З травня в КМДА проведено близько 70 обшуків, – Кличко впевнений, що координує це Татаров
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З травня в КМДА та на комунальних підприємствах Києва проведено близько 70 обшуків та 2000 слідчих дій.
Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Близько 70 обшуків на наших комунальних підприємствах і в підрозділах міської влади. А загалом, з травня слідчих дій проведено близько 2 тисяч. Це також і у підрядних організацій та установ"- розповів Кличко.
Мер Києва назвав такі дії маніпуляціями.
"Департамент внутрішнього аудиту мерії займається перевіркам використання бюджетних грошей. Ми десь по 400 перевіркам і виявленим порушенням передали за кілька років матеріали до правоохоронних органів. Вони лежали там роками. А потім прийшли, кинули нам матеріали: у вас тут корупція і так далі. Ми дивимось - а це провадження по тих матеріалах, які ми самі і передали правоохоронцям! Тому я кажу, воно тільки так виглядає, що вони щось тут викрили. А це переважно - результати нашої роботи з виявлення порушень", - зазначив Кличко.
На питання, чи відомо йому про координацію таких дій Офісом Президента, мер відповів: "Займається цими питаннями пан Татаров, заступник глави Офісу Президента, наскільки я маю інформацію. (З посмішкою). Ви праві, інформації достатньо багато… А координується все зверху…".
Кличко також додав, що переконаний у тому, що і Зеленський, і Єрмак "в курсі справи".
Повне інтерв’ю мера Києва Віталія Кличка виданню Цензор.НЕТ читайте за посиланням.
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