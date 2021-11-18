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КМДА (1461) Кличко (2811) Офіс Президента (1749) Татаров Олег (358)

З травня в КМДА проведено близько 70 обшуків, – Кличко впевнений, що координує це Татаров

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

З травня в КМДА проведено близько 70 обшуків, – Кличко впевнений, що координує це Татаров

З травня в КМДА та на комунальних підприємствах Києва проведено близько 70 обшуків та 2000 слідчих дій.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Близько 70 обшуків на наших комунальних підприємствах і в підрозділах міської влади. А загалом, з травня слідчих дій проведено близько 2 тисяч. Це також і у підрядних організацій та установ"- розповів Кличко.

Мер Києва назвав такі дії маніпуляціями.

"Департамент внутрішнього аудиту мерії займається перевіркам використання бюджетних грошей. Ми десь по 400 перевіркам і виявленим порушенням передали за кілька років матеріали до правоохоронних органів. Вони лежали там роками. А потім прийшли, кинули нам матеріали: у вас тут корупція і так далі. Ми дивимось - а це провадження по тих матеріалах, які ми самі і передали правоохоронцям! Тому я кажу, воно тільки так виглядає, що вони щось тут викрили. А це переважно - результати нашої роботи з виявлення порушень", - зазначив Кличко.

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На питання, чи відомо йому про координацію таких дій Офісом Президента, мер відповів: "Займається цими питаннями пан Татаров, заступник глави Офісу Президента, наскільки я маю інформацію. (З посмішкою). Ви праві, інформації достатньо багато… А координується все зверху…".

Кличко також додав, що переконаний у тому, що і Зеленський, і Єрмак "в курсі справи".

Повне інтерв’ю мера Києва Віталія Кличка виданню Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

Автор: Володимир Янченко
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18.11.2021 20:07 Відповісти
Опять "политические преследования" ? А , может , и правда - воровство и коррупция ? Бюджет Киева сравним с бюджетом Украиньі , лакомьій кусок для дерибана .
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18.11.2021 20:12 Відповісти
А может все проще -- Бене очень нужен Киев. Такие громадные деньги текут мимо его шаловливых ручек. Попытки подмять Киев начались еще в конце 2019 года.

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18.11.2021 20:14 Відповісти
Пане Кличко, весь цей цирк координує Зеленський😡
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18.11.2021 20:19 Відповісти
Віталя, ти випередив Пороха по кількості! Виправдай сподівання - випереди Пороха по якості відповіді! Хук з правої, аперкот, подвійний в "тиковку" при наступній зустрічі і все - ти вільний, як і країна
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18.11.2021 20:36 Відповісти
Віталя, Ви, спортсмен одна відмашка, розумна, відмашка і нема у нас ні соплі зеленої, або підарка єрмака, гандона татарова, все у Вашому лікті, Віталій, ВСЕ, одна відмашка десь на сходах КМДА.
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18.11.2021 23:23 Відповісти
 
 