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Закарпаття (1578) відставка (1203) Полосков Анатолій (8)

Голова Закарпатської ОДА Полосков написав заяву на звільнення. Разом з ним пішли троє заступників

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голова Закарпатської ОДА Полосков написав заяву на звільнення. Разом з ним пішли троє заступників

Голова Закарпатської облдержадміністрації Анатолій Полосков написав заяву на звільнення з посади. Разом із Полосковим вирішили піти з посад його заступники Мирослав Білецький, Ігор Шинкарюк та Іштван Петрушка.

Як інфрмує Цензор.НЕТ, про це Полосков написав у  Фейсбуці.

"Ми є і залишаємося командою і однодумцями. Тому всі разом ми написали заяви про звільнення. Чимало встигли зробити і реалізувати, дали старт новим потужним проектам, які мають бути завершені протягом 2022-2023 років", - написав він.

17 листопада звільнення Полоскова з посади вже погодив Кабінет міністрів. Це сталося після того, як представника "Слуги народу" Олексія Петрова зняли з посади голови Закарпатської облради, а на його місце висунули депутата від фракції "Рідне Закарпаття" Володимира Чубірка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін погодив звільнення голови Закарпатської ОДА Полоскова

Автор: Роман Свиридович
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накрали та пішли...
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18.11.2021 20:43 Відповісти
Володимир Чубірка знову зайшов у ту саму "воду" яка тече
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18.11.2021 21:12 Відповісти
зелепад... опять с нуля фотографов искать, а самое сложно таких какие лядей в телефоне аналтабу заказывают...
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18.11.2021 21:31 Відповісти
Там не фотографы. Например зам по «диджитализации» - выпускник института физкультуры, благодаря брату сделал стремительную карьеру
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18.11.2021 21:34 Відповісти
Чому "слуги" ходять по троє?
Один вміє читати, другий писати а третьому приємно в інтелігентній компанії...
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18.11.2021 21:38 Відповісти
Цікаво) водки у Закарпатті з'являються голови ОДА з прізвищами пєтров, полосков, сідоров, іванов...?))
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18.11.2021 23:40 Відповісти
 
 