Голова Закарпатської ОДА Полосков написав заяву на звільнення. Разом з ним пішли троє заступників

Голова Закарпатської облдержадміністрації Анатолій Полосков написав заяву на звільнення з посади. Разом із Полосковим вирішили піти з посад його заступники Мирослав Білецький, Ігор Шинкарюк та Іштван Петрушка.

Як інфрмує Цензор.НЕТ, про це Полосков написав у Фейсбуці.

"Ми є і залишаємося командою і однодумцями. Тому всі разом ми написали заяви про звільнення. Чимало встигли зробити і реалізувати, дали старт новим потужним проектам, які мають бути завершені протягом 2022-2023 років", - написав він.

17 листопада звільнення Полоскова з посади вже погодив Кабінет міністрів. Це сталося після того, як представника "Слуги народу" Олексія Петрова зняли з посади голови Закарпатської облради, а на його місце висунули депутата від фракції "Рідне Закарпаття" Володимира Чубірка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін погодив звільнення голови Закарпатської ОДА Полоскова