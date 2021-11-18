На Чернігівщині вперше за пів століття відремонтували дорогу Т-25-19, - Укравтодор. ФОТО
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У Чернігівській області вперше за пів століття відремонтували дорогу Т-25-19, що з’єднує Корюківській і Новгород-Сіверський райони.
Про це повідомляє Укравтодор на своїй Facebook-сторінці, пише Цензор.НЕТ.
Незважаючи на те, що саме ця дорога служить транспортним коридором до опорних лікарень та шкіл, стан її донедавна був жахливим.
"Ще у січні тут була вибоїна на вибоїні. Забезпечити проїзд не міг навіть ямковий ремонт. Сьогодні 15 км автошляху Т-25-19 Холми – Авдіївка – Оболоння – з новеньким покриттям. Невдовзі відрізок буде введений у експлуатацію", - інформує Укравтодор.
В ході ремонту, який виконували за програмою "Велике будівництво", посилили основу і поклали два шари асфальтобетонного покриття.
Також відремонтували 3 штучні споруди і водопропускні труби, облаштували пішохідні доріжки, заїзні кишені та майданчики для зупинки транспорту.
На дорозі тепер нова розмітка, дорожні знаки, бар’єрні огородження та автономне освітлення на пішохідних переходах.
Загалом в області до кінця року планують відремонтувати 182 км державних доріг.
Як повідомлялось, у Тернопільській області за програмою "Велике будівництво" за 2 роки відремонтували 437 км доріг державного значення.
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