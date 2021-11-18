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Укравтодор (489) Чернігівщина (1310) Велике будівництво (718)

На Чернігівщині вперше за пів століття відремонтували дорогу Т-25-19, - Укравтодор. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

На Чернігівщині вперше за пів століття відремонтували дорогу Т-25-19, - Укравтодор. ФОТО

У Чернігівській області вперше за пів століття відремонтували дорогу Т-25-19, що з’єднує Корюківській і Новгород-Сіверський райони.

Про це повідомляє Укравтодор на своїй Facebook-сторінці, пише Цензор.НЕТ.

Незважаючи на те, що саме ця дорога служить транспортним коридором до опорних лікарень та шкіл, стан її донедавна був жахливим.

На Чернігівщині вперше за пів століття відремонтували дорогу Т-25-19, - Укравтодор 01

"Ще у січні тут була вибоїна на вибоїні. Забезпечити проїзд не міг навіть ямковий ремонт. Сьогодні 15 км автошляху Т-25-19 Холми – Авдіївка – Оболоння – з новеньким покриттям. Невдовзі відрізок буде введений у експлуатацію", - інформує Укравтодор.

В ході ремонту, який виконували за програмою "Велике будівництво", посилили основу і поклали два шари асфальтобетонного покриття.

На Чернігівщині вперше за пів століття відремонтували дорогу Т-25-19, - Укравтодор 02

Також дивіться: Новий асфальт укладений уже на 90% Дороги Єдності від Стрия до Умані, - Укравтодор. ФОТОрепортаж

Також відремонтували 3 штучні споруди і водопропускні труби, облаштували пішохідні доріжки, заїзні кишені та майданчики для зупинки транспорту.

На Чернігівщині вперше за пів століття відремонтували дорогу Т-25-19, - Укравтодор 03

На дорозі тепер нова розмітка, дорожні знаки, бар’єрні огородження та автономне освітлення на пішохідних переходах.

На Чернігівщині вперше за пів століття відремонтували дорогу Т-25-19, - Укравтодор 04

Загалом в області до кінця року планують відремонтувати 182 км державних доріг.

Також читайте: Повністю завершено капремонт дороги з Черкас до Києва лівим берегом, час у дорозі скоротився на годину, - Укравтодор. ФОТО

Як повідомлялось, у Тернопільській області за програмою "Велике будівництво" за 2 роки відремонтували 437 км доріг державного значення.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
Дурня. Азбест шкідливий тільки у вигляді мікрочастинок і пилу. А у вигляді шиферу він абсолютно безпечний.
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18.11.2021 20:55
+3
Ага, лучше иметь самое лучшее оружие и сидеть с голой жопой. Есть в мире последователи этой идеи, не думал что среди украинцев их так много. Вы с русскими действительно друг друга стоите. Что у них, что у вас - дураки да дороги
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18.11.2021 20:47
+3
Живу в Ковелі Волинської області. За два роки поробили дороги до всіх великих озер навкруги, де не було нормальних доріг десятиліттями. Також зробили нормальну дорогу на Луцьк і Брест. Було б також добре якби зробили дорогу на Львів нормальну, знаю що тільки підлатали. Загалом задоволений.

Все інше (офшори, зради, тупі депутати, кумівство, корупція ітд) - no comments
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18.11.2021 21:01
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Єрмаківщина для танків приготувала рашистьких ?
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18.11.2021 20:37 Відповісти
Да, 15 км им особенно помогут
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18.11.2021 20:43 Відповісти
Саме так
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18.11.2021 21:06 Відповісти
А теперь сидим все обделанные без современного вооружения но с дорогами!!!
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18.11.2021 20:38 Відповісти
Страшно смотреть на шиферные крыши..Онкология,однако
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18.11.2021 20:42 Відповісти
Почему? шифер же снаружи а не внутри сдания - там еще потолок есть) Он же вредный, только когда пыль с него/от него вдыхать
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18.11.2021 20:44 Відповісти
У меня шиферная,старая.Мечтаю поменять.Запад давно их уничтожил.А первыми придумали шифер и изделия из асбеста именно США.
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18.11.2021 20:56 Відповісти
Дурня. Азбест шкідливий тільки у вигляді мікрочастинок і пилу. А у вигляді шиферу він абсолютно безпечний.
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18.11.2021 20:55 Відповісти
А цей пил постійно проникає в будинок в воду в їжу, онкологія забезпечена.
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18.11.2021 21:16 Відповісти
Де той пил береться в сраці?? Шифер НЕ дає азбестового пилу.
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19.11.2021 22:59 Відповісти
а про рекордну смертність через погане фінансування медицини хтось відрапортує ?
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18.11.2021 20:44 Відповісти
Про рекордну смертність можете спитати в мудрого наріду, який вірить в чіпування і не бажає вакцинуватися
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18.11.2021 21:03 Відповісти
Ага, лучше иметь самое лучшее оружие и сидеть с голой жопой. Есть в мире последователи этой идеи, не думал что среди украинцев их так много. Вы с русскими действительно друг друга стоите. Что у них, что у вас - дураки да дороги
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18.11.2021 20:47 Відповісти
Ну нормально. Людям хорошо. Где подвиг, зебилоиды? Это должно просто выполнятся, если вас выбрали. И объясните, наконец-то почему вы зебилы идиотские считаете постройку дорог победой в воойне с парашей?
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18.11.2021 20:48 Відповісти
Гусаченко, а если без оскорблений всех и вся???Сначала задай вопрос "почему" всем предыдущим правителям Украины. За 30 лет почему не строили? Войны не было, ковида не было, рост ВВП "зашкаливал", а дороги не строились... А теперь хоть что то. "С паршивой овцы, хоть шерсти клок", и лучше не скажешь...
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19.11.2021 06:59 Відповісти
Борис Бойда, а тебя не смущает что это бабло из фонда борьбы с ковидом? Борис Бойда, а тебя не смущает что мы уверенно чемпионим по заболеваемости ковидом? Борис Бойда, а тебя не смущает что это выглядит как строительство на костях? Борис Бойда, а тебя не смущает что зеледент отводит свои же войска на своей территории?
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19.11.2021 08:45 Відповісти
Зелень попуталась с приоритетами во времени. Но уверена,что народ должен быть счастлив. Дебилы,блеать.
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18.11.2021 21:01 Відповісти
Живу в Ковелі Волинської області. За два роки поробили дороги до всіх великих озер навкруги, де не було нормальних доріг десятиліттями. Також зробили нормальну дорогу на Луцьк і Брест. Було б також добре якби зробили дорогу на Львів нормальну, знаю що тільки підлатали. Загалом задоволений.

Все інше (офшори, зради, тупі депутати, кумівство, корупція ітд) - no comments
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18.11.2021 21:01 Відповісти
Треба пам'ятати, що то зроблено за кошти платників податків, а не за шмарклині.
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18.11.2021 22:54 Відповісти
Тетянка,а ти хоч платиш податки? Випорожнюватися в коментарях ти вже вмієш,доросла "дівчинка". Чому ж за 30 років всі попередні президенти не намагалися за кошти платників податків робити дороги?Куди ділися ті податки? Ну да, були війни,епідемії....
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19.11.2021 07:04 Відповісти
То что государство и так обязано делать за наши налоги оно выдает за "большую стройку" и большую победу.
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18.11.2021 21:10 Відповісти
Тепер льотчики по селу будуть літать. Двори треба бетонними мурами огорожувати
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18.11.2021 21:12 Відповісти
Слава Україні! Героям слава!
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19.11.2021 03:44 Відповісти
...ну, если Укравтодор, то починили рубероидом!
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19.11.2021 04:20 Відповісти
Ех, Вова, якби ще до тих доріг доступне авто, як ти обіцяв, щоб прості люди могли вільно пересуватися вільною країною, чи на автомобілях не відмиєш скільки бабла?
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19.11.2021 05:29 Відповісти
Брехня. На фото ділянка в селі Авдіївка, дорога на Понорницю, мова йде про ділянку Хлоп'яники-Холми.
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19.11.2021 13:31 Відповісти
 
 