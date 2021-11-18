Лерос: Вимога суду здати закордонний паспорт обмежує мене в можливості здійснювати відрядження

Народний депутат Гео Лерос вважає рішення суду обрати йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання несправедливим.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Це рішення вважаю несправедливим та незаконним! Брати Єрмаки продавали державні посади, а судять мене, обмежуючи мою свободу. У тому числі, я тепер обмежений у можливості здійснювати будь-які закордонні відрядження, як Єрмак і хотів", - написав Лерос.

Нардеп вважає, що на ньому тестують судову систему, щоб надалі легко "закривати" критиків влади.

Він обіцяє оскаржити сьогоднішню ухвалу суду.

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"Завтра знову допит в ДБР на Симона Петлюри, 15 о 14:00. Система буде тиснути, але мене не зламати, за нами правда, друзі!" - підсумував Лерос.

Нагадаємо, 12 листопада Леросу була вручена підозра за невиконання рішення суду за скаргою брата голови ОП Дениса Єрмака.