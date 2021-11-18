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Новини Політика України
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запобіжний захід (363) Лерос Гео (381)

Лерос: Вимога суду здати закордонний паспорт обмежує мене в можливості здійснювати відрядження

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лерос: Вимога суду здати закордонний паспорт обмежує мене в можливості здійснювати відрядження

Народний депутат Гео Лерос вважає рішення суду обрати йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання несправедливим.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Це рішення вважаю несправедливим та незаконним! Брати Єрмаки продавали державні посади, а судять мене, обмежуючи мою свободу. У тому числі, я тепер обмежений у можливості здійснювати будь-які закордонні відрядження, як Єрмак і хотів", - написав Лерос.

Нардеп вважає, що на ньому тестують судову систему, щоб надалі легко "закривати" критиків влади.

Він обіцяє оскаржити сьогоднішню ухвалу суду.

Читайте: Суд обрав нардепу Леросу запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань

"Завтра знову допит в ДБР на Симона Петлюри, 15 о 14:00. Система буде тиснути, але мене не зламати, за нами правда, друзі!" - підсумував Лерос.

Нагадаємо, 12 листопада Леросу була вручена підозра за невиконання рішення суду за скаргою брата голови ОП Дениса Єрмака.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
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18.11.2021 20:32
+9
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18.11.2021 20:37
+4
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18.11.2021 21:24
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езди в командировке по Украине
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18.11.2021 20:32 Відповісти
На всю 1000грн від ЗЕ!
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18.11.2021 20:33 Відповісти
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18.11.2021 20:37 Відповісти
Ага, он Міхо в контейнері і без паЧпорта їзде
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18.11.2021 20:41 Відповісти
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18.11.2021 20:32 Відповісти
Какие командировки?! Ждёт тебя дорога дальняя в казенный дом!
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18.11.2021 20:49 Відповісти
Начался "плач Ярославны".
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18.11.2021 21:12 Відповісти
Угу. Сам Коля Сракотряс сказал, шо нехорошо говорить про Дерьмака = гос.измена. Так шо расстреляют Лероса, как пить дать.
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18.11.2021 21:57 Відповісти
Обираючи запобіжний захід -особисте забо"язання - суд не має права обмежувати його у можливості вільного пересування.
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18.11.2021 21:23 Відповісти
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18.11.2021 21:24 Відповісти
лерос, а не ты ли топил за зеленых на выборах
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18.11.2021 21:32 Відповісти
признать свою ошибку намного лучше,чем зная что был не прав,продолжать упорно обманывать себя и других.
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18.11.2021 21:39 Відповісти
Спасибо зефилами , рыгоагалтные традиции- вернулись втройне
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18.11.2021 21:34 Відповісти
Вышлите его в вечную командировку на Ростов.
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18.11.2021 21:39 Відповісти
Ну да, отпусти Лероса за границу - он нахватается новых жестов.
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18.11.2021 22:20 Відповісти
Ничего страшного -сначала шаурма в Киеве -а потом к Ахмету в Бразилию-бананы срывать
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18.11.2021 22:33 Відповісти
зеленский и лещенко обобрали американца на 250000$, чтобы не вякал закрыли в сизо,
с Леросом сложнее, надо читать книжки, но
зеленский больше к музыке, чем к чтению
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19.11.2021 10:23 Відповісти
 
 