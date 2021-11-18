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Україна просить Сенат США передбачити в оборонному бюджеті санкції проти "Північного потоку-2", - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна просить Сенат США передбачити в оборонному бюджеті санкції проти

Україна просить Сенат США внести санкції проти "Північного потоку-2" до закону про оборонний бюджет у 2022 році (National Defense Authorization Act (NDAA).

Як передает Цензор.НЕТ, таку пропозицію оприлюднив у твіттері прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Оскільки Росія породжує енергетичну кризу в Європі та продовжує загрожувати Україні, ми просимо Сенат США відреагувати, внісши санкції проти "Північного потоку-2" до NDAA Сенату США. Україна закликає вас не захищати геополітичний проект, який зробить Україну більш вразливою для російської агресії", - написав він.

Як повідомлялося, 12 листопада президент України Володимир Зеленський висловив подяку Палаті представників США за внесення до National Defense Appropriation Act, NDAA поправок, які протидіятимуть реалізації проекту газопроводу "Північний потік-2", і висловив сподівання на їхню підтримку американським Сенатом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Конгресі США закликали Байдена терміново ввести санкції проти "Північного потоку-2"

Автор: Роман Свиридович
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Бюджет який не підписав Байден нічого не вартий як і ці слова Шмигаля
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18.11.2021 20:40 Відповісти
ну дійсно , а в цей час ми будем із агресором в губи цілуватись - ті ж ТГК, та вести хандель- торгівлю по- інтересам ...
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18.11.2021 20:46 Відповісти

Организовать энергокризис - это мы легко.
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18.11.2021 20:54 Відповісти
it's so cute... Шмигаль застовбив рішення Сенату..... "ой-я-нє-магу"....
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18.11.2021 21:38 Відповісти
Ну пожалуйста.
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18.11.2021 21:43 Відповісти
Що там з санкціями проти вора Бєні, друга Клоуна ? Він вже сидить чи вже повернув державі вкрадені ним 5.5 млрд.дол???
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18.11.2021 22:12 Відповісти
 
 