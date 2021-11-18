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Білорусь (5966) Держприкордонслужба (4332) мігранти (673)

15 іноземців намагалися потрапити в Україну з Білорусі, видаючи себе за туристів. Їх не пустили. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події

Державна прикордонна служба відмовила у в’їзді в Україну 15 громадянам країни з Близького Сходу, які прибули з Білорусі.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Іноземці рейсовим автобусом з Мінська прибули до пункту пропуску на Чернігівщині. До цього вони знаходилися у Гродненській області.

"Подорожні запевняли, у нашій країні їх найбільше цікавлять краєвиди Львівщини. Саме зі Львова вони, начебто, планували повернутися додому. Проте такий туристичний маршрут не переконав правоохоронців та не став підставою для підтвердження мети їхньої подорожі", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

Також прикордонники зазначили, що більшість із цих інозмеців мали паспорти, видані практично в один період, у вересні – жовтні цього року.

Читайте: РНБО: Мігрантів, які перебувають у Білорусі, можуть дезорієнтувати й спрямувати на кордон з Україною

"Наразі військовослужбовці Держприкордонслужби прийняли рішення щодо не пропуску та повернення мандрівників до Республіки Білорусь, адже вказані особи не мали підстав для в’їзду на територію нашої держави", - додали у ДПСУ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+22
Саме час закрити кордон з Білорусією і запровадити візовий режим. На сьогоднішній день, Білорусія так само як і Росія є ворожими до України країнами.
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18.11.2021 20:50
+10
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18.11.2021 20:51
+9
Ни один депутат - ни провластный, ни оппозиционный, НИ ОДИН ЛИДЕР ПАРТИИ - никто про визовый режим со странами пост совка не говорит .
Совпадение ?
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18.11.2021 20:58
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18.11.2021 20:48 Відповісти
Саме час закрити кордон з Білорусією і запровадити візовий режим. На сьогоднішній день, Білорусія так само як і Росія є ворожими до України країнами.
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18.11.2021 20:50 Відповісти
Ни один депутат - ни провластный, ни оппозиционный, НИ ОДИН ЛИДЕР ПАРТИИ - никто про визовый режим со странами пост совка не говорит .
Совпадение ?
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18.11.2021 20:58 Відповісти
А смысл? 73% считают что войну развязал Порошенко. Как думаете - сколько поддержит закрытие границ?
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18.11.2021 21:38 Відповісти
Переконаний що переважна більшість Громадян України "за" візовий режим з *********** та їх союзниками.
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18.11.2021 21:59 Відповісти
73% избирателей проголосовали за - "нужно прекратить огонь, просто прекратить стрелять" и "посмотреть в глаза Путину" и -
"- А какие есть пути, какие формы? Минские соглашения - не работают. Правильно? Правильно. Идти туда войной? Я лично против: я не такой человек. Может, я и жесткий руководитель в "Квартале", но здесь я считаю, что вся эта тема, все эти куски земли - это все про человеческую жизнь. И человеческую жизнь я поставил бы на первое место: "Вот наша цель - сохраним людей". Поэтому любой вариант "мы туда пойдем армией" я отметаю сразу.

Нужно сделать первый шаг - прекратить стрельбу и развивать свою страну.

- …ты представляешь себе переговоры в формате "Путин-Зеленский"?

- С русскими? Представляю. И не думаю, что там должен быть один лишь Путин. Мне кажется, группа людей из Украины должна встречаться с группой людей из Кремля. В Кремле же сидят те, кто поставил этих, в "ДНР-ЛНР". Если бы эти решали, надо было бы с ними говорить, а так - какой смысл? Надо с теми, кто решает.

- Вот как бы вы сели поговорить?

- А говорить, на самом деле, надо очень просто: "Чего вы хотите?".

- "Шо надо?".

- Да, чего вы к нам пришли? Напишите пункты. И я бы взял эти пункты, прочитал, но мир-то, честно говоря, нужен на наших условиях. Поэтому я сказал бы: "А вот наши требования". И где-то посередине бы сошлись.

- То есть что-то пришлось бы отдавать, уступать?

- А очень просто - нужно только решить, что. Я всегда себе говорю: "Не решай сам, не строй из себя самого умного. Всегда найдется тот, кто умнее, профессиональнее тебя". И тогда себе сказал бы: "Возьми этот список, выступи по телевизору…".

- Ты бы смог объяснить людям?

- 100%! Я сказал бы: "Люди, я с ним говорил, вот его список…".

- Класс!

- …а вот наш список. Вот на это они готовы пойти. А дальше, люди, я считаю, что надо так. Однако, как и на выборах президента, решать вам. Проведем референдум. Не хотите - скажите свое слово. Хотите - тоже скажите".

Мне могут сказать: мол, да пока ты через депутатов проведешь этот референдум… Но зачем через депутатов? Все же просто. "Депутаты, не даете нам эту возможность? Гуляйте! Проведем онлайн, по телевизору. Нам нужен результат - что думают люди". Люди по-разному проголосуют, однозначно "за" или "против" не будет, но будет какая-то история. Утвердили список - и пошли жить.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/zelenskiy-esli-menya-vyberut-prezidentom-snachala-budut-oblivat-gryazyu-zatem-uvazhat-a-potom-plakat-kogda-uydu-609294.html"
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18.11.2021 23:16 Відповісти
Згідно Комітету виборців України за Зе проголосувало 6 307 792 голоси з тих хто прийняв участь в голосуванні.. Партія «Слуга народу» витратила на вибори 118,8 мільйони гривень. Ціна голосу за ЗЕ лише 19 грн. Зрозуміло що 73% з тих хто прийшов на вибори і проголосував за ЗЕ це зовсім не 73% населення країни (42 мільйони на момент виборів).

Дешево продались лохи "какая разніца"... "4 ре 12 бу" ... І як тут не згадати латинську класику "віслюки потребують мізерного пайка"...
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19.11.2021 00:03 Відповісти
Хочу уточнить, комитет не посчитал медиаресурсы и платные надувания свинок.
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19.11.2021 07:28 Відповісти
Бо всі вони ментально СОВКИ.
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19.11.2021 00:39 Відповісти
Впрочем, ничего нового...))
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18.11.2021 20:50 Відповісти
МИД мог бы передать копии паспортов в соответсвующие посольства тех стран .
Думаю : что за это поблагодарят - бо в тех странах уже щупальца хутина и агенты фсб себя хорошо чувствуют
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18.11.2021 20:50 Відповісти
А мигрантов предупредить - все документы будут передавать в их страны . И многих за фальшивые документы могут посадить
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18.11.2021 20:51 Відповісти
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18.11.2021 20:51 Відповісти
Русо - туристо, облико морале.
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18.11.2021 20:56 Відповісти
На кого это рассчитано псевдо видео? Какой назад в Беларусь типо их впустят назад. Если перейдут границу считайте что они уже у нас
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18.11.2021 20:56 Відповісти
Впустять.У нас з Білоруссю є угода про реадмісію.Це з ЄС Лука призупинив дію подібної угоди
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18.11.2021 21:36 Відповісти
нет ...- есть двухстороннее соглашение..., если они легально прибывают с той же Белоруссии , а Украина , по каким то причинам не впускает по какой либо причине , они возвращаются назад...- это работает, что и доказано тем что их вернули..., так и с нашими Гражданами , что в Польшу, что в Белоруссию...
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18.11.2021 21:38 Відповісти
Не тільки,якщо легально прибули.Нелегалів це теж стосується як з нашої,так і з білоруської сторони
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18.11.2021 21:42 Відповісти
Jesli na propusknom punkte pojmali,tak bez problem vernut obratno v Belorus,trudnej jesli tak projdut,togda nuzni dokazatelstvo,dopustim video gde oni peresli
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18.11.2021 21:48 Відповісти
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18.11.2021 20:56 Відповісти
Гнать на..й на исторический отстойник !
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18.11.2021 21:05 Відповісти
зелохи примут, чтобы не раздражать глаз зекуйла, который типа перемирие своим глазом в рожу бобиков...
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18.11.2021 21:18 Відповісти
Их не пустили, а могли пустить - в расход.
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18.11.2021 21:20 Відповісти
Настоящая проблема возникнет, когда эта шобла проникнув к нам, попрут опять на Польшу или пусть в Словакию или в Венгрию. И мы попадём в более чем идиотское положение. Вынуждены будем их сдерживать любой ценой. А завтра зима. Хотя морозы могут и помочь. Такой вариант возможен. Сложность тут в том что вернуть их в свои страны теперь невозможно. Они там и нахер кому нужны. Те страны выиграли в этой конфигурации. Шваль сбросили.
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18.11.2021 21:20 Відповісти
ПТН-ПНХ
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18.11.2021 21:21 Відповісти
Арабские Шпили-Вили
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18.11.2021 21:31 Відповісти
Прорвало дамбу ,говно поперло!
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18.11.2021 21:32 Відповісти
срочно организовать концлагерь для этой сволочи в Чернобыльской зоне!
и пригласить Меркель, чтобы удостоверилась, как им хорошо живётся
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18.11.2021 21:44 Відповісти
Ну какие из зверушек туристы?!!
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18.11.2021 22:37 Відповісти
 
 