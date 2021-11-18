15 іноземців намагалися потрапити в Україну з Білорусі, видаючи себе за туристів. Їх не пустили. ВIДЕО
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Державна прикордонна служба відмовила у в’їзді в Україну 15 громадянам країни з Близького Сходу, які прибули з Білорусі.
Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Іноземці рейсовим автобусом з Мінська прибули до пункту пропуску на Чернігівщині. До цього вони знаходилися у Гродненській області.
"Подорожні запевняли, у нашій країні їх найбільше цікавлять краєвиди Львівщини. Саме зі Львова вони, начебто, планували повернутися додому. Проте такий туристичний маршрут не переконав правоохоронців та не став підставою для підтвердження мети їхньої подорожі", - йдеться у повідомленні ДПСУ.
Також прикордонники зазначили, що більшість із цих інозмеців мали паспорти, видані практично в один період, у вересні – жовтні цього року.
"Наразі військовослужбовці Держприкордонслужби прийняли рішення щодо не пропуску та повернення мандрівників до Республіки Білорусь, адже вказані особи не мали підстав для в’їзду на територію нашої держави", - додали у ДПСУ.
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Совпадение ?
"- А какие есть пути, какие формы? Минские соглашения - не работают. Правильно? Правильно. Идти туда войной? Я лично против: я не такой человек. Может, я и жесткий руководитель в "Квартале", но здесь я считаю, что вся эта тема, все эти куски земли - это все про человеческую жизнь. И человеческую жизнь я поставил бы на первое место: "Вот наша цель - сохраним людей". Поэтому любой вариант "мы туда пойдем армией" я отметаю сразу.
Нужно сделать первый шаг - прекратить стрельбу и развивать свою страну.
- …ты представляешь себе переговоры в формате "Путин-Зеленский"?
- С русскими? Представляю. И не думаю, что там должен быть один лишь Путин. Мне кажется, группа людей из Украины должна встречаться с группой людей из Кремля. В Кремле же сидят те, кто поставил этих, в "ДНР-ЛНР". Если бы эти решали, надо было бы с ними говорить, а так - какой смысл? Надо с теми, кто решает.
- Вот как бы вы сели поговорить?
- А говорить, на самом деле, надо очень просто: "Чего вы хотите?".
- "Шо надо?".
- Да, чего вы к нам пришли? Напишите пункты. И я бы взял эти пункты, прочитал, но мир-то, честно говоря, нужен на наших условиях. Поэтому я сказал бы: "А вот наши требования". И где-то посередине бы сошлись.
- То есть что-то пришлось бы отдавать, уступать?
- А очень просто - нужно только решить, что. Я всегда себе говорю: "Не решай сам, не строй из себя самого умного. Всегда найдется тот, кто умнее, профессиональнее тебя". И тогда себе сказал бы: "Возьми этот список, выступи по телевизору…".
- Ты бы смог объяснить людям?
- 100%! Я сказал бы: "Люди, я с ним говорил, вот его список…".
- Класс!
- …а вот наш список. Вот на это они готовы пойти. А дальше, люди, я считаю, что надо так. Однако, как и на выборах президента, решать вам. Проведем референдум. Не хотите - скажите свое слово. Хотите - тоже скажите".
Мне могут сказать: мол, да пока ты через депутатов проведешь этот референдум… Но зачем через депутатов? Все же просто. "Депутаты, не даете нам эту возможность? Гуляйте! Проведем онлайн, по телевизору. Нам нужен результат - что думают люди". Люди по-разному проголосуют, однозначно "за" или "против" не будет, но будет какая-то история. Утвердили список - и пошли жить.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/zelenskiy-esli-menya-vyberut-prezidentom-snachala-budut-oblivat-gryazyu-zatem-uvazhat-a-potom-plakat-kogda-uydu-609294.html"
Дешево продались лохи "какая разніца"... "4 ре 12 бу" ... І як тут не згадати латинську класику "віслюки потребують мізерного пайка"...
Думаю : что за это поблагодарят - бо в тех странах уже щупальца хутина и агенты фсб себя хорошо чувствуют
и пригласить Меркель, чтобы удостоверилась, как им хорошо живётся