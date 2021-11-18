15 іноземців намагалися потрапити в Україну з Білорусі, видаючи себе за туристів. Їх не пустили. ВIДЕО

Державна прикордонна служба відмовила у в’їзді в Україну 15 громадянам країни з Близького Сходу, які прибули з Білорусі.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Іноземці рейсовим автобусом з Мінська прибули до пункту пропуску на Чернігівщині. До цього вони знаходилися у Гродненській області.

"Подорожні запевняли, у нашій країні їх найбільше цікавлять краєвиди Львівщини. Саме зі Львова вони, начебто, планували повернутися додому. Проте такий туристичний маршрут не переконав правоохоронців та не став підставою для підтвердження мети їхньої подорожі", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

Також прикордонники зазначили, що більшість із цих інозмеців мали паспорти, видані практично в один період, у вересні – жовтні цього року.

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"Наразі військовослужбовці Держприкордонслужби прийняли рішення щодо не пропуску та повернення мандрівників до Республіки Білорусь, адже вказані особи не мали підстав для в’їзду на територію нашої держави", - додали у ДПСУ.