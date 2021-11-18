УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5007 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 883 4
Резніков (1385) Остін Ллойд (367)

Глава Пентагону Остін Ллойд на зустрічі з Резніковим заявив про підтримку України у сфері безпеки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава Пентагону Остін Ллойд на зустрічі з Резніковим заявив про підтримку України у сфері безпеки

Сполучені Штати продовжать тісно взаємодіяти з Україною з метою підтримки її суверенітету, територіальної цілісності й оборонної здатності на тлі російської агресії.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін у четвер під час зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжимо консультуватися з вами, нашими партнерами і союзниками в регіоні, щодо розвитку ситуації, а також, як краще забезпечити регіональну безпеку",- наголосив міністр оборони США.

Він вкотре запевнив, що підтримка Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України є непохитною.

"Ми залишаємося відданими підтримці України у її зусиллях імплементувати глибокі та всеосяжні реформи в оборонному секторі", - зауважив глава Пентагону.

Також читайте: Дії РФ у космосі підривають стратегічну стабільність, - глава Пентагону Остін

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
18.11.2021 22:33 Відповісти
Глава Пентагона - Ллойд (имя) Остин (фамилия).
А не Остин Ллойд, как в заголовке.
показати весь коментар
19.11.2021 00:58 Відповісти
Слова поддержки кацапские танки жечь не будут.
показати весь коментар
19.11.2021 08:03 Відповісти
80 тонн военных грузов - свежайшая поставка из США.
"Джавелины" жгут танки на ура.
показати весь коментар
19.11.2021 08:17 Відповісти
 
 