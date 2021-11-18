Глава Пентагону Остін Ллойд на зустрічі з Резніковим заявив про підтримку України у сфері безпеки

Сполучені Штати продовжать тісно взаємодіяти з Україною з метою підтримки її суверенітету, територіальної цілісності й оборонної здатності на тлі російської агресії.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін у четвер під час зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжимо консультуватися з вами, нашими партнерами і союзниками в регіоні, щодо розвитку ситуації, а також, як краще забезпечити регіональну безпеку",- наголосив міністр оборони США.

Він вкотре запевнив, що підтримка Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України є непохитною.

"Ми залишаємося відданими підтримці України у її зусиллях імплементувати глибокі та всеосяжні реформи в оборонному секторі", - зауважив глава Пентагону.

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