Головні новини 18 листопада: нові документи у справі "вагнерівців", замах на міністра Лещенка

Журналістка оприлюднила документи щодо підготовки й проведення операції із затримання бойовиків "Вагнера", міністра агрополітики Лещенка хотіли вбити, Україна більше не отримує електроенергію з Білорусі, - головні новини 18 листопада.

Нові документи у справі "вагнерівців"

Журналістка Яніна Соколова оприлюднила доповідь начальника ГУР Василя Бурби та звіт про проведення спецоперації. Вона твердить, що документи підкинули на флешці до її офісу.

Замах на міністра агрополітики Лещенка

Громадянин США та громадянка України хотіли смерті Романа Лещенка, розказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Їхні претензії до Лещенка ніяк не пов’язані з діяльністю на посаді міністра - американець мав до нього майнові претензії. Злочин вдалося розкрити випадково. Підозрювані перебувають у СІЗО, їм загрожує довічне. Цей замах для Лещенка - не перший, він перебуває під державною охороною.

Леросу обрали запобіжний захід

Прокурор хотів, щоби депутата запроторили під домашній арешт, але суддя натомість призначив особисте зобов’язання. Лерос невдоволений: він має здати закордонний паспорт, а відтак не зможе і вирушати у відрядження за межі країни. Депутат збирається оскаржити рішення.

Лідера антивакцинаторів Стахіва відправили до СІЗО

Остап Стахів може вийти під заставу, якщо знайде 998 тис. грн. Інакше має провести щонайменше 2 місяці у СІЗО. На суд з обрання запобіжного заходу він не з’явився, тож його доставили примусово - аж із лікарні на Закарпатті.

Саакашвілі знепритомнів, його перевели до реанімації

Експрезидент Грузії впав на виході з кімнати до побачень після зустрічі з адвокатом. Його довелося винести на ношах. Саакашвілі помістили до реанімації, його стан стабілізувався.

Україна більше не отримує електроенергію з Білорусі

З 18 листопада Україна припинила імпортувати електроенергію з Білорусі.

Шон Пенн побував у зоні ООС

Він відвідав населений пункт, який постражав від обстрілів, та поспілкувався з українськими військовослужбовцями. Тепер збирається зняти документальне кіно про Україну.