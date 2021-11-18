УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12707 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
2 350 5
джекпот (73) лотерея (166) азартні ігри (94)

Powerball розіграє 205 мільйонів доларів у ніч із суботи на неділю. Дізнайтесь, як взяти участь з України (реклама)

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Джекпот лотереї США Powerball досяг 205 млн доларів.

Джекпот лотереї США Powerball досяг 205 млн доларів, і це найбільший лотерейний приз у всьому світі на сьогоднішній день.

Powerball розіграє 205 мільйонів доларів у ніч із суботи на неділю. Дізнайтесь, як взяти участь з України 01

Уявіть, що ви виграли лотерейний джекпот на суму сотні мільйонів доларів! Що ви зробите із такими грошима? Якщо ви думали, що виграти величезні лотерейні призи можна тільки знаходячись у Штатах, у нас для вас чудові новини.

  • Джекпот Powerball досяг 205 млн доларів, це понад 5,4 мільярда гривень. Найближчий тираж пройде у ніч із суботи, 20 листопада.
  • Для вашої зручності, сервіс запустив спец сайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить лише одне поле, за мінімальною ціною 5 доларів!
  • Громадяни України можуть офіційно взяти участь у тиражі!

Як взяти участь у лотереї Powerball з України?

Як відомо, квитки Powerball продаються лише у США. Тим не менш, ви можете брати участь у лотереї і з України, купивши офіційні білети онлайн.

  • Зареєструйтесь на сайті theLotter.net.
  • Виберіть лотерею Powerball із більш ніж 50 лотерей, представлених на сайті.
  • Позначте 5 номерів (від 1 до 69) у ігровому полі.
  • Виберіть 1 номер 'Powerball' (від 1 до 26) у помаранчевій частині ігрового поля.
  • Підтвердіть покупку білета.

Прессекретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює:

"Місцеві агенти theLotter у США куплять білети від вашого імені. За правилами Powerball, ви не повинні бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї".

Зазначимо, що участь у лотереях США онлайн відповідає всім вимогам національної лотереї Америки, і онлайн-учасник має такі самі шанси та права на призи, як і місцеві гравці. Додамо, що сайт не бере комісійних з виграшів. Його послуги оплачуються лише один раз – у момент замовлення білетів (їхня ціна на сайті трохи вища, ніж в офіційних точках продажу).

Працівник сервісу, що знаходиться в США, купить ваш фізичний білет. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Усі призи виплачуються повністю (після відрахування федеральних податків та податків штату). Сервіс не бере комісії з виграшів – оплата послуг здійснюється у момент придбання білета.

Що станеться, коли ви виграєте джекпот?

Після оформлення замовлення на білети місцеві агенти theLotter у США куплять офіційні лотерейні білети від вашого імені. Вони будуть відскановані та завантажені до вашого облікового запису перед розіграшем. Сервіс стягує з клієнтів невелику комісію за транзакцію, при цьому комісії з виграшів не стягуються.

Якщо вам пощастить виграти, ваш приз буде переведено на ваш особистий рахунок, і ви зможете вивести його у будь-який час. (Якщо ви виграєте джекпот Powerball, вам потрібно буде прилетіти до Сполучених Штатів, щоб отримати свій приз особисто, але в цьому випадку theLotter, ймовірно, сплатить ваші дорожні витрати.) Ви отримаєте всю суму свого призу, за вирахуванням федеральних податків США, без комісії!

Понад 6 мільйонів людей виграли величезні, середні та дрібні призи на сайті!

Powerball розіграє 205 мільйонів доларів у ніч із суботи на неділю. Дізнайтесь, як взяти участь з України 02
Аура Д. з Панами за оформленням паперів передачі виграшу у вигляді 30 млн доларів США

За минулі роки theLotter.net виплатив понад 100 мільйонів доларів у призах більш ніж 6 мільйонам переможців з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті – жінка з Панами, яка виграла 30 мільйонів доларів у лотереї Флорида, та чоловік з Іраку, який виграв джекпот Oregon Megabucks на суму 6,4 мільйона доларів.

205 мільйонів доларів – найбільший на даний момент лотерейний приз у світі. Він може рости нескінченно, але, з іншого боку, хтось може виграти його вже в найближчому тиражі. Купуйте білети прямо зараз на theLotter.net!

На правах реклами

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зелохи - инфа для вас)
показати весь коментар
19.11.2021 10:03 Відповісти
Откуда деньги на билеты в отопительный сезон?????
показати весь коментар
19.11.2021 10:19 Відповісти
Собака есть?
Продай собаку.😁😁😁
показати весь коментар
19.11.2021 12:06 Відповісти
тут два варианта - олежа ляшко ну или...кто у нас там министр финансов... должны принять участие... шляжко как условно фартовый ну а министр...как дуракам в первый раз везет...)))
надо ж как-то бюджет наполнять (а это единственное условие их участия)))) все для людей ))))
показати весь коментар
19.11.2021 10:25 Відповісти
олеже не до лотерей - жалуется что прессхата его ждет )
показати весь коментар
19.11.2021 10:58 Відповісти
 
 