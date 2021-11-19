УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8593 відвідувача онлайн
Новини Політика України
1 124 1
США (14460) Резніков (1385)

Обговорили нові загрози для України в зв'язку із фактичним аншлюсом Білорусі, - Резніков зустрівся із американським сенатором Інгофом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Обговорили нові загрози для України в зв'язку із фактичним аншлюсом Білорусі, - Резніков зустрівся із американським сенатором Інгофом

Міністр оборони України Олексій Резніков та члени української делегації в рамках робочого візиту до Вашингтону зустрілися з сенатором Джеймсом Інгофом.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони.

У повідомленні зазначається: "Міністр розповів про поточну безпекову ситуацію уздовж кордонів України, а також на тимчасово окупованих Росією територіях. Окрему увагу було приділено новим загрозам, які виникли внаслідок фактичного аншлюсу Білорусі. Також було обговорено можливості практичного застосування механізмів підтримки, які знаходяться у компетенції Конгресу, у короткостроковій та довгостроковій перспективі".

"Україна зацікавлена мати більш сильну позицію США з широкого спектру безпекових питань. Ми говоримо і про допомогу, яку можна отримати у найкоротший термін, оскільки є нагальні потреби. І про військово-дипломатичну підтримку, і про розвиток фундаментальних спроможностей Збройних Сил України, що потребуватиме ретельної підготовки відповідних рішень", - сказав Олексій Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Пентагону Остін Ллойд на зустрічі з Резніковим заявив про підтримку України у сфері безпеки

Також було окреслено низку першочергових завдань.

"Я вдячний нашому послу у США пані Оксані Маркаровій, яка допомагає підтримувати високу динаміку контактів. У нас є дуже конкретні завдання до кінця року, по яких ми розраховуємо на прогрес", - зазначив Міністр оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія використовує енергію як інструмент у спосіб, що не відповідає міжнародним нормам або практикам, - Квін

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо аншлюс Білорусії офіційно "запротокольовано" то чому б не виключити її як незалежну країну з ООН. Це ж все одно "фєдєральний округ" ********** і голосує синхронно з *********** ось уже 30 років...
показати весь коментар
18.11.2021 23:51 Відповісти
 
 