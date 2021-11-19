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Монастирський: Ми отримали доступ до телефону Полякова та повністю склали цей пазл. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події

Правоохоронці змогли отримати доступ до даних, що містяться у телефоні померлого народного депутата Антона Полякова.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми завдяки співпраці з нашими міжнародними партнерами отримали доступ до мобільного телефону пана Полякова. Думаю, що найближчим часом буде брифінг Національної поліції, яка розкаже про подробиці. Ми склали повністю пазл, пов’язаний з цією подією", - сказав він.

Голова МВС зазначив, що зараз завершується проведення всіх експертиз, необхідних для розслідування смерті депутата.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

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За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+53
Вже у справі Шеремета і Ганзюк, складали пазл. Повні штани пазлів було.
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18.11.2021 23:04
+33
"Вагнегейт", - смотреть всем!
и Монастарысому тоже!
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18.11.2021 23:03
+30
дайте вгадаю - останній дзвінок від Порошенка )
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18.11.2021 23:20
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18.11.2021 23:01 Відповісти
Следствие ведет Марьяна Б. (не думайте....лядь!)
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18.11.2021 23:18 Відповісти
А чому? Так і Є!
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18.11.2021 23:25 Відповісти
Та і не думаємо порівнювати з порядними жінками.
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19.11.2021 07:08 Відповісти
оперативники КР мали глянути та зафіксувати всі тел.дзвінки за останні кілька діб протягом 1-2 годин після виявлення тіла
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19.11.2021 12:34 Відповісти
Що Полякова вбив телефон? Звичайно!
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19.11.2021 06:40 Відповісти
"Вагнегейт", - смотреть всем!
и Монастарысому тоже!
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18.11.2021 23:03 Відповісти
Зрада была хорошая, но уже давно протухла. Забудьте.
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19.11.2021 02:00 Відповісти
Зрада - срока давности (годности для тебя) не имеет!
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19.11.2021 05:07 Відповісти
та нє курво ти подолянська,все тільки починається
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19.11.2021 12:14 Відповісти
Та ви що! Коля Каклєта заявив, що це грязь на "патріота" Ермака і що треба вірити тільки висновкам ТСК під керівництвом "мудрої" Мар*яни.
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19.11.2021 07:17 Відповісти
Вже у справі Шеремета і Ганзюк, складали пазл. Повні штани пазлів було.
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18.11.2021 23:04 Відповісти
щось "пазли" смердять завжди
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18.11.2021 23:13 Відповісти
Не сказал, что кого-то арестовали.
Значит - "самоубийство".
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18.11.2021 23:13 Відповісти
хорошая у них работа, корчить умные рожи
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18.11.2021 23:16 Відповісти
І ЩО ти тепер виконаєш? Покійний був затятим нерозбірливим алкашем ще й важким наркоманом? Не подивую. У вас,кінчених, навіть жінка- дитячий хірург ( Бог послав янгола! ) терористкою у ваших смердючих паперах виявилася!!
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18.11.2021 23:19 Відповісти
дайте вгадаю - останній дзвінок від Порошенка )
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18.11.2021 23:20 Відповісти
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19.11.2021 00:15 Відповісти
А доступ до даних телефона покійного Полякова надав міністру міжнародний партнер -детектив Коломбо, який "працював" з МІ-6 , ЦРУ , мосадом, сігуранцею і штазі. Такі дані надає оператор мобільного зв"язку (Київстар, Водафон, Лайфсел, Утел...), за ухвалою районного слідчого судді
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19.11.2021 10:20 Відповісти
🤣
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19.11.2021 10:15 Відповісти
Черная вдова,однако?
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18.11.2021 23:20 Відповісти
"Ми завдяки співпраці з нашими міжнародними партнерами отримали доступ до мобільного телефону Джерело: https://censor.net/ua/v3300374"
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18.11.2021 23:24 Відповісти
Вопрос присутствует
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18.11.2021 23:25 Відповісти
Може маються на увазі його дзвінки за кордон?
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18.11.2021 23:31 Відповісти
Имеется ввиду айфон
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19.11.2021 20:14 Відповісти
доступ к данным можно получить а Apple. тут типа "важный политический деятель" загнулся, типа "конгрессмен" им же там в США в голову не может прийти что в Конгресс могли выбрать гопоту криворогую
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19.11.2021 20:16 Відповісти
Как все вокруг зашевелись - отвлекают обывателяот Вагнергейта
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18.11.2021 23:25 Відповісти
у влади один пазл -то зелена купа лайна.
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18.11.2021 23:47 Відповісти
Да уж, складуны известные.
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18.11.2021 23:54 Відповісти
пусть лучше Моня Стырский, Бакланов, Венядиктова расскажут, как обстоят дела с расследованием наезда "слуги" Трухина на 6 людей? как там дело Шеремета, по которому зеленые коллаборанты посадили ни в чем не повинных ветеранов АТО и волонтера? как там расследование наезда на людей обдолбанного в хлам "слуги" Юрченко? что там с "делом вагнровцев" и агентом Ермаком-"козырем"? что с оффшорами Зеленского и когда он со своими "квартальными" заплатит Украине налоги с 41 миллиона долларов, выведенных в оффшоры?
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18.11.2021 23:57 Відповісти
Судья Чаус кудись пропав знову. Згадайте той цирк, коли чувак в трусєлях ходив по селу
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19.11.2021 00:31 Відповісти
Було літо, було тепло...
Зараз в трусєлях не походиш...
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19.11.2021 09:46 Відповісти
може, то він, якщо ховається?
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19.11.2021 12:44 Відповісти
Так таки Порох? Я не сомневался.
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19.11.2021 01:52 Відповісти
... на том свете Понтий Пилат на ж"опе наверное волосы рвёт. И чего у него не было "стражника" в деле против самопровозглашенного "царя иудейского" гражданина Христос Иисуса... так бы этот "стражник" мастерски упаковал в "бытовуху и с плеч долой
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19.11.2021 04:17 Відповісти
Мінздрав попереджав же, що алкоголь як і куріння шкідливі для здоров*я.
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19.11.2021 07:13 Відповісти
Вместо расследования убийства этот долпо*б пазлы раскладывает.
Впрочем, ничего нового...
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19.11.2021 07:50 Відповісти
Сейчас у зедебилов ,будут сплошные пазлы.Лишь бы отвлечь от предателей по делу вагнеровцев.Каждый день будет новое открытия . И мосейчучука на г+г будет яростно голосить.
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19.11.2021 08:49 Відповісти
ключове реченяя. менти знайшли труп коли спинили машину за порушення пдр. а якби не спинили???????
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19.11.2021 08:53 Відповісти
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19.11.2021 09:00 Відповісти
Оце так досягнення! Нарешті отримали доступ до телефону!
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19.11.2021 09:06 Відповісти
мусора взломали телефон, накуролесили там и гордятся ?
разве за взлом телефона нет статьи ук ?
главЗЕ!мусор считает, что Поляков вёл видеосъёмку о своём убийстве ?
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19.11.2021 09:36 Відповісти
А вы пазл складывали до или после гибели Полякова?
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19.11.2021 10:08 Відповісти
Просто Пояков - депутат ВР , жеско критикующий монобильшись и президента у которых находится вся власть в стране , за экономическое и социальное положение населения из за "конверточных" голосований законов , "откатов", не целевого и марнотратного использования бюджетных средств с таким трудом достающихся народу, решил "поэксперементировать " нал собой и смешать метадон с водкой , а когда "приход" не наступил для полного счасьтья сам задушиться и это в 33 года , отказавшись от "теплого" места в монобильшости и имея не совершенно летних детей . И ни какого убийства не было, а вот Шифера и Лещенко за подолання бидности в стране , действительно хотели убить.
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19.11.2021 13:11 Відповісти
В пазлі не вистачає незалежної експертизи.
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19.11.2021 14:28 Відповісти
 
 