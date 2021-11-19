Один з моїх пріоритетів на посаді міністра – всебічно розвивати взаємодію з США, - Резніков у Вашингтоні
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Про це сьогодні, 18 листопада, міністр оборони України Олексій Резніков сказав в рамках робочого візиту до Вашингтону під час зустрічі із міністром оборони США Ллойдом Остіном.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони.
"Один з моїх пріоритетів на посаді міністра — всебічно розвивати взаємодію з США, у тому числі, через наповнення конкретними проектами Рамкової угоди та інших домовленостей. Під час цього візиту я хочу ознайомити колег з головними напрямками роботи, які ми намітили разом з командою. Це необхідно, щоб досягти синергії і взаємосумісності секторів оборони", - наголосив Міністр оборони України.
Також Олексій Резніков відзначив тісну комунікацію оборонних відомств України та США.
"Наші оборонні відомства, наші розвідки знаходяться у постійному контакті по безпекових питаннях. У нас спільна оцінка тих ризиків і загроз, які концентруються навколо України, на східних кордонах Європи. Я хотів би обговорити параметри відповіді на них.
Ми цінуємо, що американські партнери, привернули таку увагу до чергових військових маневрів Росії. Це дає надію, що цивілізований світ об’єднається і зупинить агресора, який використовує як зброю все - від енергетики і кіберпростору до жінок та дітей, і ніколи не зупиниться, якщо йому не дати відсіч. Ще раз хочу подякувати керівництву США і американському народу. Сподіваюсь на плідну розмову сьогодні і практичні результати у майбутньому", - підсумував Олексій Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
....то отбулавлене головнокомандуюче...
После доказательств Билингкет, что прямо из кабинета ЗЕ инфа сливается в Кремль, налаживайте взаимодействие.
Привет, пока и вот вам книжка про черепно-мозговую травму. А разведданые посмотрите в завтрашних газетах.
Доказательств Билингкет, что прямо из кабинета ЗЕ инфа сливается в Кремль.
Ермак отложил на неделю операцию (привет ЗЕ, который наделил завхоза такими полномочиями). Через неделю операция была слита Москве.
Все действующие лица и обстоятельства подробно описаны у Билингкет.
Читай и складывай буквы в слова, а слова в смысл.
Не твое это....)))))
«Отец - Юрий Резников, преподаватель во львовском Инфизе.
Мать - специалист в области неврологии.»
Ему тоже биографию в квартале95 писали?
Как у Жиринивского - мама русская, а папа - юрист.
уже на все зелесрань готова, лишь бы за госизмену не отвечать
-хлопче, ти вже у Києві?
-авжеж...
-рюскій мір бачив?
-бачив,нічого особливого,Шарікових та Швондерів у кіно бачив?
-тююю,а я думав що там одні Ремби....