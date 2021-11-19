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Новини Політика України
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Міноборони (5266) США (14460) Резніков (1385) Остін Ллойд (367)

Один з моїх пріоритетів на посаді міністра – всебічно розвивати взаємодію з США, - Резніков у Вашингтоні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Один з моїх пріоритетів на посаді міністра – всебічно розвивати взаємодію з США, - Резніков у Вашингтоні

Про це сьогодні, 18 листопада, міністр оборони України Олексій Резніков сказав в рамках робочого візиту до Вашингтону під час зустрічі із міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони.

"Один з моїх пріоритетів на посаді міністра — всебічно розвивати взаємодію з США, у тому числі, через наповнення конкретними проектами Рамкової угоди та інших домовленостей. Під час цього візиту я хочу ознайомити колег з головними напрямками роботи, які ми намітили разом з командою. Це необхідно, щоб досягти синергії і взаємосумісності секторів оборони", - наголосив Міністр оборони України.

Також Олексій Резніков відзначив тісну комунікацію оборонних відомств України та США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Пентагону Остін Ллойд на зустрічі з Резніковим заявив про підтримку України у сфері безпеки

"Наші оборонні відомства, наші розвідки знаходяться у постійному контакті по безпекових питаннях. У нас спільна оцінка тих ризиків і загроз, які концентруються навколо України, на східних кордонах Європи. Я хотів би обговорити параметри відповіді на них.
Ми цінуємо, що американські партнери, привернули таку увагу до чергових військових маневрів Росії. Це дає надію, що цивілізований світ об’єднається і зупинить агресора, який використовує як зброю все - від енергетики і кіберпростору до жінок та дітей, і ніколи не зупиниться, якщо йому не дати відсіч. Ще раз хочу подякувати керівництву США і американському народу. Сподіваюсь на плідну розмову сьогодні і практичні результати у майбутньому", - підсумував Олексій Резніков.

Також читайте: Обговорили нові загрози для України в зв'язку із фактичним аншлюсом Білорусі, - Резніков зустрівся із американським сенатором Інгофом

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
Ага.
После доказательств Билингкет, что прямо из кабинета ЗЕ инфа сливается в Кремль, налаживайте взаимодействие.
Привет, пока и вот вам книжка про черепно-мозговую травму. А разведданые посмотрите в завтрашних газетах.
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19.11.2021 01:01
+7
Вже бачили як зелень розвиває взаємодію.
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19.11.2021 00:01
+7
А що це за нiкчемне створiння лiворуч?
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19.11.2021 00:48
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а хто буде вимітати з МОУ "спеціалістів по переводу стрілок"
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18.11.2021 23:56 Відповісти
Віримо!
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18.11.2021 23:59 Відповісти
Вже бачили як зелень розвиває взаємодію.
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19.11.2021 00:01 Відповісти
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19.11.2021 09:56 Відповісти
все що можуть зелені це насрати собі в штани
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19.11.2021 00:04 Відповісти
С таким не пошалишь 😀😀😀

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19.11.2021 00:06 Відповісти
А що це за нiкчемне створiння лiворуч?
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19.11.2021 00:48 Відповісти
Тихо, сейчас Тищенко на чнет вопить про зраду 😀😀😀
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19.11.2021 00:52 Відповісти
А это уникальный номер шапито "Эксцентричный карлик".
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19.11.2021 01:02 Відповісти
Син каломойського,позашлюбний.
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19.11.2021 01:03 Відповісти
це велика военна таемниця, тільки більш нікому.
....то отбулавлене головнокомандуюче...
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19.11.2021 01:38 Відповісти
Це, як мені відомо, зрадник України, за яким плаче смертна кара.
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19.11.2021 06:57 Відповісти
Ещё один внучатый племянник Бильбо Бэггинса…
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19.11.2021 07:17 Відповісти
Парашные боты мабудь забулы Галатея с фарфоровыми зубамы))))
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19.11.2021 00:24 Відповісти
Ага.
После доказательств Билингкет, что прямо из кабинета ЗЕ инфа сливается в Кремль, налаживайте взаимодействие.
Привет, пока и вот вам книжка про черепно-мозговую травму. А разведданые посмотрите в завтрашних газетах.
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19.11.2021 01:01 Відповісти
Эмм...а о каких вы "доказательствах"?)
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19.11.2021 01:10 Відповісти
Ты только писать умеешь?

Доказательств Билингкет, что прямо из кабинета ЗЕ инфа сливается в Кремль.

Ермак отложил на неделю операцию (привет ЗЕ, который наделил завхоза такими полномочиями). Через неделю операция была слита Москве.
Все действующие лица и обстоятельства подробно описаны у Билингкет.

Читай и складывай буквы в слова, а слова в смысл.
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19.11.2021 01:22 Відповісти
серлещ 🐲💩 новых шавок подогнал !Нашли с кем спорить
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19.11.2021 02:27 Відповісти
та забудь! Там много сложных слов и все такое..
Не твое это....)))))
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19.11.2021 03:05 Відповісти
Да ты потомственный казламордый! Они тоже кричат -" где ваши доказательства? это не доказательства! нас там нету!"
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19.11.2021 07:08 Відповісти
Заглянул в инет - кто такой Резников.

«Отец - Юрий Резников, преподаватель во львовском Инфизе.
Мать - специалист в области неврологии.»

Ему тоже биографию в квартале95 писали?
Как у Жиринивского - мама русская, а папа - юрист.
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19.11.2021 01:11 Відповісти
плять, оказывается шо у клоуна в клетчатом спинджаке кроме дебильного взгляда даже есть приоритеты
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19.11.2021 01:18 Відповісти
ох, валится рейтинг)
уже на все зелесрань готова, лишь бы за госизмену не отвечать
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19.11.2021 03:42 Відповісти
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19.11.2021 05:01 Відповісти
Хотілося б вірити у ці слова, але колега Резнікова Могастирський вже налагоджує співпрацю з США - підозрює якогось громадянина США у "замаху" на міністра Лещенка...
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19.11.2021 05:55 Відповісти
Українську армію потрібно всебічно розвивати...
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19.11.2021 07:10 Відповісти
Джавелин звонит своему другу Байрактару й каже...:

-хлопче, ти вже у Києві?

-авжеж...

-рюскій мір бачив?

-бачив,нічого особливого,Шарікових та Швондерів у кіно бачив?

-тююю,а я думав що там одні Ремби....
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19.11.2021 07:45 Відповісти
Для развития отношений есть дипломаты. Это их работа. А твоя- сидеть дома и заниматься солдатами и их правильным обеспечением, а не вояжамиза границу
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19.11.2021 10:37 Відповісти
 
 