Ворожий БПЛА "Орлан-10" перетинав лінію зіткнення на Донбасі. За добу - 5 обстрілів з боку військ РФ, бойових втрат немає, - штаб ООС
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Упродовж минулої доби, 18 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
В бік Мар’хнки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.
В напрямку Кам’янки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.
Неподалік Південного ворожі війська обстріляли наші позиції з великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.
Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 19 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у пресцентрі ОС.
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