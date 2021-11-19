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Масштабні військові маневри Росії досягнуть піку приблизно наприкінці січня, - очільник ГУР МО Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Масштабні військові маневри Росії досягнуть піку приблизно наприкінці січня, - очільник ГУР МО Буданов

Нинішня тактика Росії - дестабілізувати Україну зсередини: політично, економічно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 18 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Ситуація повністю контролюється. Перебуваю я якраз у США для того, щоб пришвидшити та поліпшити рівень взаємодії з нашими основними партнерами. Щойно я закінчив офіційну зустріч у Пентагоні зі своїм колегою. Ми обмінялися інформацією, обмінялися думками - наші думки повністю співпадають. Триває масштабна спецоперація проти України із дестабілізації ситуації всередині та ззовні", - сказав Буданов.

За його словами, головна мета Росії – дестабілізувати ситуацію всередині України.

"Задум Москви досить простий: дестабілізація ситуації зсередини, використовуючи дуже багато наративів - від антивакцинаторів, закінчуючи невдоволеннями з різних причин. Криза мігрантська, яка має так само на меті збурити суспільство. Масштабна енергетична криза, яка все ж таки насувається, за нашою оцінкою. Економічна криза. І на тлі цього - масштабні маневрування російської армії з накопиченням на певному віддаленні від державного кордону. Це накопичення буде продовжуватися і вийде на пік приблизно в кінці січня", - зазначив Буданов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія перетворює Крим у ядерний відстійник, - очільник ГУР МО Буданов
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Топ коментарі
+9
кацапня зеленая - вам уже из каждого утюга орут - кацапная на границах Украины собирается не на пикник...
долбоебы зеленые, своих мозгов нет - людей хоть слушайте, твари потные....
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19.11.2021 07:35
+6
Ну с дестабилизацией изнутри, "Слуги" и САМИ прекрасно справляются:
Вагнергейт, ПанамаОфшоры, Платежко-тарифы, Ковидо-мор, ...
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19.11.2021 07:48
+4
.. Гниды пострашнее москаля
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19.11.2021 07:51
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твой дом - тюрьма, шайтан!
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19.11.2021 07:29 Відповісти
кацапня зеленая - вам уже из каждого утюга орут - кацапная на границах Украины собирается не на пикник...
долбоебы зеленые, своих мозгов нет - людей хоть слушайте, твари потные....
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19.11.2021 07:35 Відповісти
А, да? По-твоему они работают на Украину? Но просто глупые... Ты сам глупец.
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19.11.2021 07:44 Відповісти
цемни рыжего в очко и уйди, шо бы я тебя, казла, под моими комментами больше не видел.
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19.11.2021 07:52 Відповісти
_Сэр... могу только предполагать кто такой Рыжий, и чем вы там занимаетесь... Но я в этом не участвую.
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19.11.2021 08:20 Відповісти
брешете товарісчь і ви гарно розуміете хто у нас рижій..
ніколи не пійму - мені діло і велике до України е ...
народився там, родичі - тобі яке делі до Амеріки?
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19.11.2021 08:48 Відповісти
* діло
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19.11.2021 08:50 Відповісти
Не, не, не! Тваи таварищи под тамбовам - в авраге лошадь догрызают.
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19.11.2021 18:58 Відповісти
рыжий, ротатий нолик ты смешной, тоже клован?
о так будет правильно
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19.11.2021 19:06 Відповісти
Ну с дестабилизацией изнутри, "Слуги" и САМИ прекрасно справляются:
Вагнергейт, ПанамаОфшоры, Платежко-тарифы, Ковидо-мор, ...
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19.11.2021 07:48 Відповісти
.. Гниды пострашнее москаля
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19.11.2021 07:51 Відповісти
Напомните когда последний раз Буданов давал интервью на г+г? А все просто, если он залез в бенин ящик, то херовы дела у клоуна раз разведчика послали отбелять зе-сепара по телику.
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19.11.2021 08:16 Відповісти
Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".
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19.11.2021 08:44 Відповісти
Ага, а генерала Болбочана хто розстріляв- не Петлюра часом? Бойового генерала який стримував фронт на Лівобережжі, героя походу на Крим
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19.11.2021 09:00 Відповісти
Буданов конечно- герой похода нашей спецуры в Крым в 2016 году. Но с ЗЕ он зря связался. Отъелся за 2 года судя по фото))
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19.11.2021 08:58 Відповісти
верная заява.
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19.11.2021 14:44 Відповісти
 
 