У Міноборони США та Франції стурбовані "все більш агресивною позицією" РФ щодо України, - Пентагон

Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль та начальник Головного управління міжнародних відносин та стратегії міністерства оборони Франції Аліс Гіттон "розділили занепокоєння" політикою Росії щодо України

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє Пентагон.

Під час зустрічі, що відбулася в режимі відеоконференції, вони "розділили занепокоєння з приводу регіональних викликів на периферії НАТО, а саме, все більш агресивної позиції Росії щодо України", йдеться в поширеному Пентагоном повідомленні.

У ньому наголошується, що чиновники також "обговорили важливість альянсу НАТО і заявили про свою відданість розширенню співробітництва НАТО-ЄС".

Було порушено й питання "двостороннього співробітництва в сфері безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні та Сахелі", інформувала прес-служба Міноборони США.

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