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У Міноборони США та Франції стурбовані "все більш агресивною позицією" РФ щодо України, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

У Міноборони США та Франції стурбовані

Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль та начальник Головного управління міжнародних відносин та стратегії міністерства оборони Франції Аліс Гіттон "розділили занепокоєння" політикою Росії щодо України

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє Пентагон.

Під час зустрічі, що відбулася в режимі відеоконференції, вони "розділили занепокоєння з приводу регіональних викликів на периферії НАТО, а саме, все більш агресивної позиції Росії щодо України", йдеться в поширеному Пентагоном повідомленні.

У ньому наголошується, що чиновники також "обговорили важливість альянсу НАТО і заявили про свою відданість розширенню співробітництва НАТО-ЄС".

Було порушено й питання "двостороннього співробітництва в сфері безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні та Сахелі", інформувала прес-служба Міноборони США.

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Все більше стурбовані.
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19.11.2021 07:43 Відповісти
А що їм залишається якщо лідер вільного світу випускає гази і засинає на публічних заходах? Зараз для диктатур настав час можливостей і вони зараз відкривають нові фронти
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19.11.2021 08:23 Відповісти
Главное успеть написать первым😂🌷
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19.11.2021 08:32 Відповісти
Тут не місце не тільки коцапам 😃
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19.11.2021 08:40 Відповісти
хрень новость....
особенно от франчуков - мерин кацапский на весь ваш версаль...
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19.11.2021 07:45 Відповісти
гамно хранцузьськи бджолы... - гамно мед.....
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19.11.2021 07:50 Відповісти
это какого уровня обеспокоенность?
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19.11.2021 07:54 Відповісти
Значит каждому по обеспокоенности выразить уже жалко или лень . Одну на двоих разделили .
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19.11.2021 07:55 Відповісти
Трэш.
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19.11.2021 07:57 Відповісти
Як же Спол штати відстали від життя . Європа давно вже перейшла до "великої обеспокоєності"
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19.11.2021 08:12 Відповісти
Не турбуйтеся, надавайте нам ******* зброю, нехай Піськов турбується, що нас "накачують" такою зброєю!
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19.11.2021 08:51 Відповісти
 
 