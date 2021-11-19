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Пентагон (1077) США (14460) Резніков (1385) Остін Ллойд (367)

Резніков обговорив із главою Пентагону Остіном, якою може бути відповідь на агресивні дії з боку Росії

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Резніков обговорив із главою Пентагону Остіном, якою може бути відповідь на агресивні дії з боку Росії

Україні потрібна "вакцина" проти агресії Росії, а саме реальні дії, які можуть запобігти ескалації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони у релізі про зустріч міністра оборони Олексія Резнікова та голови Пентагону Ллойда Остіна.

Після зустрічі Резніков заявив, що зокрема обговорював з Остіном, якою може бути відповідь на агресивні дії з боку Росії.

"Кремль має високі й товсті стіни і їм важко почути слова занепокоєння та заклики до діалогу. Проте вони добре розуміють дії, особливо ініціативні. Це як своєрідна вакцинація від небезпечного вірусу агресії, який мутує і повертає світ у стан холодної війни. Чи відбудеться це - значною мірою залежить від єдності та рішучості цивілізованого світу зупинити агресора. Тому я хотів би ще раз подякувати Сполученим Штатам за їхню ефективну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів", - наголосив Резніков.

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У свою чергу Остін заявив, що США віддані підтримці України у впровадженні реформ в оборонному секторі.

Нагадаємо, що зустріч української та американської делегацій тривала майже три години. Резніков заявив, що Україна цінує партнерство зі США у протистоянні російській агресії та має намір його розвивати. За його словами, Україна та США однаково оцінюють ризики та погрози біля українських кордонів.
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Топ коментарі
+6
Ллойд Остин все правильно делает...,премьер Британии уже напугал мавзолейных баранов...,типа элитный спецназ Королевства готов прибыть в Украину в любую минуту...,600 бойцов спецназа "SAS" уже на взводе...думаю Остин сделает тоже самое... Крысы Мавзолейные...вам не страшно?
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19.11.2021 08:25
+4
Вакцина тільки одна: антизелена, інакше все буде злите і зраджене. Хоча це підтримало аж 73%...
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19.11.2021 08:05
+4
Читай спецназ в стендбае ( в Украине) и не тока аглицкий, и не только спецназ (с полной выкладкой). Там уже определен наикратчайший путь от Украины и до самого логовища на мацква болоте.
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19.11.2021 08:34
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Вакцина тільки одна: антизелена, інакше все буде злите і зраджене. Хоча це підтримало аж 73%...
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19.11.2021 08:05 Відповісти
Так, потрібна вакцинація саме в дупу,якою є лапотна расєя...
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19.11.2021 08:07 Відповісти
Те що зелену пиз....братію треба виводити у поручниках із влади, то понятно і Зевиборцям... Але поки по світові не вернуть у Рашу усіх емігрантів, які трясуть і розповсюжують червону заразу, діла не буде. Просто зібрати до купи це лайно і викинути, як сміття в Москові. Хай навіть всходи не дає
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19.11.2021 08:11 Відповісти
Такая вакцинация есть, действует против Ирана и Венесуэлы, называется запрет на покупку у этих стран энергоносителей, но никто из Западных стран даже не заикнулся, чтоб так же поступить с Россией, а все остальные санкции не эффективны...
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19.11.2021 08:14 Відповісти
Поки ЄСом правлять акціонери Газпрому, миру в Світі не буде.
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19.11.2021 08:46 Відповісти
сначала смертельная инъекция предателям ермакам-татаровьім-агрохимиям и т.д.
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19.11.2021 08:22 Відповісти
вон оно что: не зе-гнида - бояре винаваты...
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19.11.2021 08:43 Відповісти
Пане, там все правильно, главное удавочка накинута - от слова СНАЧАЛА...
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19.11.2021 09:02 Відповісти
Ллойд Остин все правильно делает...,премьер Британии уже напугал мавзолейных баранов...,типа элитный спецназ Королевства готов прибыть в Украину в любую минуту...,600 бойцов спецназа "SAS" уже на взводе...думаю Остин сделает тоже самое... Крысы Мавзолейные...вам не страшно?
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19.11.2021 08:25 Відповісти
Читай спецназ в стендбае ( в Украине) и не тока аглицкий, и не только спецназ (с полной выкладкой). Там уже определен наикратчайший путь от Украины и до самого логовища на мацква болоте.
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19.11.2021 08:34 Відповісти
очепятка... правильно - наикратчайшая траектория....
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19.11.2021 08:40 Відповісти
Нужна смена власти - вот такая вакцина
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19.11.2021 08:27 Відповісти
Не умеете вы читать между строк... Беда дохлого Совка была именно в этом...,не умение определить точный диагноз Дебилизма...,потому и нет его...,черед РАБссии пришел...
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19.11.2021 08:34 Відповісти
Шобы там ни было, как бы там ни было, Афган - главный рефери.
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19.11.2021 08:36 Відповісти
а в чём ты увидел рефери Афгана? основываешься на "факты" сливного бачка Скабеевой от паРаша.сру?
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19.11.2021 08:46 Відповісти
Тю, Афган развалил СэРэСэр, тяперича развалит и лаптеунтию, бо амеры спихнули его кремляди опять, в качестве обузы.
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19.11.2021 08:50 Відповісти
Чесслово, вы - потусторонний...недогоняшь очевидное... ХМЫ...
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19.11.2021 08:51 Відповісти
извини (просто проверял на адекватность... )
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19.11.2021 09:13 Відповісти
неумение
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19.11.2021 11:08 Відповісти
Тонкую работу провели амеры: сначала вынудили дыбильную кремлять высказать невысказанное, тобто, доказать всему миру, шо кремлядь смотрит на Запад через повальные колоннады своей милитари-орды у украинских границ... ЭТО ЧТОБЫ ТУПАЯ КРЕМЛЯДЬ ТАКИМ СЧИНОМ ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕГИТИМНО ВВЕСТИ К НАМ АМР. ВОЙСКА, НЕСУЩИЕ голубя с оливковой веточкой мира .
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19.11.2021 08:48 Відповісти
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19.11.2021 08:51 Відповісти
Слава Богу, шо горбатого могила исправит... Да и слава богу бурятскому хуралу, прислушался-принял божью благодать, объявил об устремлении, на пути к самоопределению, в независимое государство... АМИНЬ !!!
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19.11.2021 08:59 Відповісти
К слову, говорят в начале семидесятых на голосе америки были музпрограммы. Самая длинная , в 2 часа с получасовым перерывом для новостей - это пятничная. То ли Ю.Осмоловский вел, то ли еще кто (музрокпрограмму)... Но в одной из получасовок-новостей протрынделся один из американских советологов-экономистов. Он тогда попенял на своего резидента и Сенат, мол снять ЯРМО с амер налогоплатильщиков, прекратив холодную войну с СССР и начать "дружески" рукоплескать кремляди, мол правильной дорогой идете таавариСЧи Еще и "ВОСХИЩАТЬСЯ" ЭТИМ СОВКОШЛЯХОМ... Каарочи, этот советолог-экономист сказал, шо если СССР так и дальше будет развиваться (экономически), то через 20-25 лет СССР сам себя и захлопнет... В итоге так и получилось : 1991 - 20 = начало семидесятых.
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19.11.2021 09:11 Відповісти
резидент = президент
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19.11.2021 09:14 Відповісти
Возмутило последнее "По его словам, Украина и США одинаково оценивают риски и угрозы у украинских границ.", а до этого наши чирикали, что никаких угроз нет, пока не гаркнули на украинских парашенцев!!!!
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19.11.2021 09:10 Відповісти
Як бачимо, міністр оборони не засиджується по паркетах-кабінетах. Одразу - в ООС з Залужним, а тепер вже й за океан гайнув. Зробив правильні акценти, показав, що готовий до практичних дій. І схоже, вони будуть. Американці не залишать Україну віч-навіч з орками.
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19.11.2021 11:16 Відповісти
 
 