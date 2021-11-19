В Україні за добу від COVID-19 померли 725 осіб, зафіксовано 20 050 нових випадків зараження, 22 304 особи одужали

В Україні зафіксовано 20 050 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 19 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 22 млн щеплень від COVID-19 зроблено від початку вакцинальної кампанії в Україні.

За добу 18 листопада в Україні:

зафіксовано 20 050 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 555, медпрацівників – 331);

294 320 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 102 857 людей, повністю імунізовані – 191 463 людини.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 637 осіб;

летальних випадків – 725;

одужало – 22 304 особи.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 304 058 осіб;

одужало – 2 726 521 особа;

летальних випадків – 80 231;

проведено ПЛР-тестувань – 15 461 886.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 657 192 людини, з них отримали одну дозу – 12 657 190 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 448 782 людини. Загалом проведено 22 105 972 щеплення.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.











