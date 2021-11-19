В Україні за добу від COVID-19 померли 725 осіб, зафіксовано 20 050 нових випадків зараження, 22 304 особи одужали
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В Україні зафіксовано 20 050 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 19 листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"Понад 22 млн щеплень від COVID-19 зроблено від початку вакцинальної кампанії в Україні.
За добу 18 листопада в Україні:
зафіксовано 20 050 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 555, медпрацівників – 331);
294 320 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 102 857 людей, повністю імунізовані – 191 463 людини.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 637 осіб;
летальних випадків – 725;
одужало – 22 304 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 304 058 осіб;
одужало – 2 726 521 особа;
летальних випадків – 80 231;
проведено ПЛР-тестувань – 15 461 886.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 657 192 людини, з них отримали одну дозу – 12 657 190 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 448 782 людини. Загалом проведено 22 105 972 щеплення.
88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
так шо тут неважно - жрал ли, или что именно жрал ли, вирус - мощный, свирепый убивец. правда убил - копейки, если посчитать, а посадили на бутылку - всех.
На пляшку посадили вас, орків, а українці мають можливість робити якісні перевірені вакцини та захищати своє життя. А до ваших молодушок нам байдуже, хоч усі поздихайте.
Нет, вы неправ.
Пандемия/епидемия - когда 5% населения ложится.
Вирусу далеко до этих показателей.
Собственно, вот и все шо надо знать - кого и кто и куда посадил. Вы православный? Рабством тхнет от вашего комментария. Аллах вас простит(а потом воскресит и простит еще два раза))
И человек нормальный.
И, вроде, всё понимает.
Но, упоротый вакцинатор, готовый, как шавка, носить бирку о вакцинации в ухе.
Население Китая - 1,4 млрд
Количество вакцинированных 1 дозой (короновак) 1,2 млрд, или 82,35 %
Полностью вакцинировано, т.е. 2 дозы (короновак) - 1,07 млрд, или 74,61 % населения (не вакцинированы в основном маленькие дети).
болеет в данный момент - 1233 человека, тяжелых из них - 116.
итого, благодаря тестированию,карантинным ограничениям, масочному режиму и вакцинации,а главное - дисциплине - в миллиардном Китае болеет аж 1200 человек. ВСЕГО.
Кстати, не видел в Киеве ни одного китайца без маски.
2.
3. маска защищает - НЕ. уменьшает только вероятность зараженному заразить других пролетариев и людей.
Это ж святое.
Чего стоит только "статистика" о потерях в совке - то 7 млн., потом, ой, 27, а потом - 47.
так и там - заболевших почти ноль, при плотности такой, охотно верим, или как?
ты красножлпых любишь?
Пришли европейцы и принесли оспу и грипп. И они косили индейцев пачками.
О да(поигрывает мощными трицератопсами), это круто - ходить в зал да после осетровой икры, а потом на выходные - в Версаль и Милан, лепотааа))
у некоторых - вышел из подъезда - сразу получил по рылу за:
1. не куришь
2. куришь но не то
3. а чо ты это самое
4. ыыыы
5. сышь, есть витаминка?
6. братуха, дай косуху
(знак бесконечности)
Я же написал - вирусу побоку какой у тя трицепс. может и влияет на вирус то шо ты как Тимченко или Кива, а может и нет. миллион факторов есть - может вирусу наоборот "нравится" шо человек больше витамина - Х употребл*ет, или то шо человек - ром, или самогон
инсульты среди молодых как то не особо списывают на вирус. ну жил себе здоровый нигер или славянин и скопытился - никто же не запишет шо болет бессимптомно и вирус дал осложнение.
А вот Гепу - да - старичок, вор, бандюк и т.д., но от вируса подохло.
Хватит заниматься откровенной пропагандой на вред государства. Никакой зож, никакие витамины не спасут от ковида, если хапнуть его много и если организм предрасположен. Ни для одной вакцины (не только ковида) нет связи с витаминами. Что, витамины от кори спасут или от столбняка? Я уже молчу о том, что витамины это в большинстве своём фуфломицины, которые проходят кишечник напрямую и лишь опустошают кошелёк юнита. Ещё можно вспомнить южную Европу - там питание отличного качества и доступное, такого понятия как авитаминоз нет вообще, народ живёт до ста лет. Уберегло их это от ковида?
Ведь взять росию там 143 млн, смертей 1200 в сутки
США 333 млн, смертей 1200 в сутки
Украина 43 млн - смертей 750 в сутки
т.е. если б у нас было населения как в США, то у нас было б по 6000 умерших в сутки.. и тут стоит учесть что эта цифра 750 официальная, реальная она в 2 раза больше
зеленский должен ответить за этот геноцид украинского народа!
его решение было пускать деньги вместо медицины в дороги и велике крадивництво.. вместо работы по спасению населения он то пиво пьёт, то отдыхает в Оманах на свои офшоры по 10 раз в год
Кстати в 2020 году у нас померло всего людей 616835. Можете анализировать данные и разоблачать.
"слово боку" *****.
ты еще китайцам поверь шо у них уйгуры живут не в лагерях, а на пособиях