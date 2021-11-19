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Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

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Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 19 листопада у світі зареєстрували 605 339 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 8 067 оcіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 256 382 734 випадки інфікування, з них 605 339 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 148 008 осіб, з них 8 067 за минулу добу.

Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 231,6 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 725 осіб, зафіксовано 20 050 нових випадків зараження, 22 304 особи одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу та на 7-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 8-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 6-му, за летальними випадками - 3-тю у світі і 2-гу у Європі.

Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 04
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Топ коментарі
+14
если учесть соотношение - количество населения и смертей, то Украина действительно как говорил зеленский Чемпион, только не по лечению, а по смертности во всем мире

Ведь взять росию там 143 млн, смертей 1200 в сутки
США 333 млн, смертей 1200 в сутки
Украина 43 млн - смертей 750 в сутки

т.е. если б у нас было населения как в США, то у нас было б по 6000 умерших в сутки.. и тут стоит учесть что эта цифра 750 официальная, реальная она в 2 раза больше

зеленский должен ответить за этот геноцид украинского народа!
его решение было пускать деньги вместо медицины в дороги и велике крадивництво.. вместо работы по спасению населения он то пиво пьёт, то отдыхает в Оманах на свои офшоры по 10 раз в год
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19.11.2021 09:04
+6
Еще немного и будем на первом, зебилы поднажмите
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19.11.2021 08:48
+6
пусть в Киеве в Жуляны заедет *****..
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19.11.2021 09:14
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Еще немного и будем на первом, зебилы поднажмите
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19.11.2021 08:48 Відповісти
Твой комментарий очень тупой, потому что при чем тут зебилы? Тут при чем долбоебы которые против прививок, а среди них есть и порохоботы и зелеботы и такие дегенераты как ты.
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19.11.2021 09:10 Відповісти
А помнишь как все начиналось, как маски из госрезерва за бугор продавали, как ждали вакцину год...
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19.11.2021 10:26 Відповісти
Ничо что вакцину разрабатывали, ее вначале не было?
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19.11.2021 10:30 Відповісти
Тебе скока лет? А уже склероз. Помнишь как докладывали, ...вакцина приедет завтра!!!... Потом, ...послезавтра..., потом, ...чрез месяц..., а оказалось нужных контрактов никто не заключил, деньги ввалили в асфальт, и вакцинация началась через год, вместе с африканскими странами. Мы ведь на третьем месте в мире по количеству умерших, после США и РФ. А если пересчитать на душу населения то на первом! Вот это удача, правда?
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19.11.2021 12:34 Відповісти
чуть-чуть и зебилья золотая медаль чемпиона клоуна на шее. идиоты зробылы цэ разом!
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19.11.2021 09:35 Відповісти
если учесть соотношение - количество населения и смертей, то Украина действительно как говорил зеленский Чемпион, только не по лечению, а по смертности во всем мире

Ведь взять росию там 143 млн, смертей 1200 в сутки
США 333 млн, смертей 1200 в сутки
Украина 43 млн - смертей 750 в сутки

т.е. если б у нас было населения как в США, то у нас было б по 6000 умерших в сутки.. и тут стоит учесть что эта цифра 750 официальная, реальная она в 2 раза больше

зеленский должен ответить за этот геноцид украинского народа!
его решение было пускать деньги вместо медицины в дороги и велике крадивництво.. вместо работы по спасению населения он то пиво пьёт, то отдыхает в Оманах на свои офшоры по 10 раз в год
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19.11.2021 09:04 Відповісти
"100 лет назад, красные евреи-большевики захватили мозги украинцев обещаниями земли и свободы, сбив волну патриотизма и движения к независимости. через 5 лет раскулачили, ограбили, расстреляли и депортировали. еще через 3 года убили голодом 12 млн, и вернули страну в стойло империи. в 2019, зеленые евреи-большевики захватили мозги мифической коррупцией Порошенко и липецкой фабрикой, сбили волну патриотизма, движения в ЕС и НАТО. в кармане у тупых хохлов73 точно не прибавилось, холодильники пустеют, еще немного и в стойло вернут, тех кто выживет."
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19.11.2021 10:21 Відповісти
чого ви міряєте по кількості населення коли треба міряти по кількості заражених?
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19.11.2021 10:21 Відповісти
ок, посчитайте по кол-ву зараженных И?
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19.11.2021 13:25 Відповісти
Небратья даже болеют вместе.
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19.11.2021 09:04 Відповісти
Ще не чемпіони,але вже срібні призери.Яким же треба бути йолопом,щоб заявляти про чемпіонство в боротьбі з коронавірусом.Яке ж воно,оте Зелене,тупе і примітивне.
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19.11.2021 09:10 Відповісти
Дуже сумно, що за вибір 73% до*бойбів теперь в Україні помирає на стільки багато людей...
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19.11.2021 09:13 Відповісти
Помирають 99% антиваксери, це люди, які не розуміють в якому світі вони живуть. Менше потім будуть вибирати усяких зеленских. Жорстоко, але саме так і працює природній відбір.
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19.11.2021 09:30 Відповісти
лечить надо только вакцинированных, не вакцинированных только за их личные деньги
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19.11.2021 09:39 Відповісти
То и налоги плати за невакцинированньіх, "умник"
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19.11.2021 09:41 Відповісти
99% умирают престарельіе и очень престарельіе люди, которьім вакцина все равно что заражение. А вот тьі похоже точно не понимаешь возможньіх последствий вакциньі, которьіе для тебя наступят папізже
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19.11.2021 09:40 Відповісти
Дельта никого не щадит. 10% новых зараженных - дети. Смертность среди них также увеличилась.

За сутки (17 ноября 2021 года) в Киеве 1 483 подтвержденных случая заболевания коронавирусом и 47 летальных исходов от вируса - 26 женщин от 36 до 85 лет и 21 мужчина от 59 до 92 лет".

За субботу, 9 октября, в стране обнаружили 11 344 заражениях коронавирусом, при этом среди новых больных - 1149 детей.
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19.11.2021 09:51 Відповісти
То, что дельта тебя не пощадила видно по этому форуму. Над моей супругой смилостивилась.
И меня пощадила когда я за ней ухаживал, от нее заразился и через 5 дней избавился как от насморка.

Потому что с прошлой зимы имею природный иммунитет
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19.11.2021 11:00 Відповісти
За Зеленського голосувало те ж лайно безмозгле,що і за Януковича.Хоча знаю і таких,що ніколи б за зека не проголосували,але дерли горлянку за Зеленського.На запитання :"Чому"-відповідали :"Треба нових".Нових дійсно треба,але ж не з вигрібної ями.
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19.11.2021 10:25 Відповісти
Зеленский говорил что у нас дороги получше чем в развитых странах
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19.11.2021 09:12 Відповісти
пусть в Киеве в Жуляны заедет *****..
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19.11.2021 09:14 Відповісти
Ну вот, нахрена ж було бахвалитися, що ми чемпіони по боротьбі з КОВІДом! Доборолися до краю , мля! І хто тянув за язика, краще б шаурму жував!
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19.11.2021 09:28 Відповісти
% умерших от количества заболевших говорит об уровне медицины и фармакологии в Украине!
Хуже, чем в Гондурасе?
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19.11.2021 09:33 Відповісти
Процент антиваксеров в Украине больше, чем в Гондурасе. Там уже 36,6% населения двукратно вакцинированы.
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19.11.2021 16:09 Відповісти
Вы не видели медицину в Гондурасе ...
У Папуасов вакцинировано 1%, а смертность ниже.
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19.11.2021 16:19 Відповісти
В Гондурасе живут не папуасы. Но откуда это знать паравозам? туда от нас железнодорожного сообщения нет.
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19.11.2021 16:27 Відповісти
Антип, читать нужно по строчкам а не по диагонали!
Сам же написал, в Гондурасе вакцинировано 36%.
А В Папуа Новая Гвинея, там где живут папуасы, только 1%. А смертность, на 1000 заболевших меньше, чем у нас.
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19.11.2021 16:58 Відповісти
Херню не городи и будет тебе счастье. Эпидситуацию сравнивают в максимально похожих странах по климату, питанию, расовому составу, плотности населения и пр. Украину следует сравнивать с европейскими странами и ближе всх по названным критериям нам Польша, Болгария или Румыния.
А мелкие островные государства - то отдельная песня. На многих из них инфекции в принципе не могут существовать.
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19.11.2021 17:13 Відповісти
А кто-то слышал или знает что такое чумной бунт в Севастополе? А ведь очень схоже с нашим коронавирусом! Так вот в 1828 году власть решила объявить карантин типа из за чумы которой по факту в Севастополе и небыло. Чиновникам и докторам полились деньги из бюджета, доктора все смерти начали списывать на чуму, чтобы им не прекращали наливать денег. В 1830 году уже запрещали выходить на улицы, усилили караулы и т.д. Доходы людей сильно просели из за запретов и карантина, доходов не хватало уже на еду. Люди вышли на улицы, убили губернатора, к людям присоединились матросы. Полиция бежала из города, а гарнизон отказался подавлять бунт. Толпа избивала чумных чиновников и офицеров, требуя от них расписки, что чумы в городе нет, громила их дома и квартиры.
4 июня 1830 года комендант города Турчанинов, исполняющий после гибели Столыпина, под давлением восставших издал приказ о прекращении карантина.
Учите историю, господа!
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19.11.2021 09:39 Відповісти
Хотілося б звинуватити клоуна, але це нарід такий.
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19.11.2021 09:42 Відповісти
Клоуна тут тоже есть за что пинать: оно даже пальцем не пошевелило для вразумления и просвещения "мудрого" народа. И даже наоборот -- личным примером показывало, как НЕ НАДО себя вести в пандемию.
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19.11.2021 09:51 Відповісти
Россия цэ Европа?...
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19.11.2021 09:44 Відповісти
Россия - жопа мира. И кацапы - аскариды ее.
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19.11.2021 16:11 Відповісти
"Талантливый человек талантлив во всём"

- Видите, какой у нас кризис? Правда, классный?

Можем и вам такой же организовать, только скажите, и в 5 секунд всё будет.

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19.11.2021 09:52 Відповісти
Кількість заражень -слабенький показник протистояння держави і пандемії.На те вона і пандемія.щоб ця кількість(заражень) була вражаючою.Але! важлива кількість смертей - бо саме в ній вся нездарність нашої медичної системи ,слабкість фармацевтики,куплені лікарські дипломи,абсолютна бездіяльність сімейних лікарів - вони взагалі не при ділах під час пандемії.Я - в зоні ризику і за два роки пандемії мені не було жодного дзвінка від сімейного лікаря з пропозицією вакцинуватися.Я пригадую,як було за часів СРСР.Я працювала в психо-неврологічному диспансері.Якщо пацієнт не хотів йти на госпіталізацію,дільничий лікар з медсестричкою буквально ночував під дверима його квартири,умовлючи погодитись.Отримуючи копійки,наражаючись на небезпеку - але свій обов'язок виконували як на війні.
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19.11.2021 09:59 Відповісти
тогда уровень образованности и даже где то как то интеллекта граждан страны был раз в 100 выше чем сегодня. за последние 15 лет полная дебилизация и отупение. берем от всех самое худшее.
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19.11.2021 10:13 Відповісти
Кількість заражень до кількості населення показує ефективність профілактичних заходів, а кількість смертей до кількості заражених - рівень медицини в країні
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19.11.2021 10:28 Відповісти
Говорят, что у каждого врача есть свое маленькое кладбище пациентов. А благодаря ковиду у найвэлычнейшего мастера спорта по борьбе с короновирусом уже есть кладбище как минимум на 70 тыс могил. И кто там доктор смерть еще?!!
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19.11.2021 10:10 Відповісти
блефун при власти шут гороховый, он вам любые цифры напишет
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19.11.2021 10:55 Відповісти
Манипуляция данными включает в себя манипуляцию параметрами. Жившим при совке хорошо известно, что когда нужно было выпятить успехи коммунизма, его подавали в процентах, а когда нужно было скрыть неудачу, подавали в абсолютных значениях.
В науке, стремящейся отработать выделенные гранты, происходит то же самое. Путем дизайна исследований, измерением суррогатных показателей, игнорированием начальных условий, сдвигом точек отсчета и прочих ухищрений можно волшебным образом муху превратить в слона и наоборот.
Статистика пропагандистов вообще очень изобретательна и креативна, когда на кону стоят власть и миллиарды долларов прибыли.
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19.11.2021 11:17 Відповісти
 
 