Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 19 листопада у світі зареєстрували 605 339 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 8 067 оcіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 256 382 734 випадки інфікування, з них 605 339 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 148 008 осіб, з них 8 067 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 231,6 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу та на 7-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 8-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 6-му, за летальними випадками - 3-тю у світі і 2-гу у Європі.



