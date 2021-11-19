Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 19 листопада у світі зареєстрували 605 339 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 8 067 оcіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 256 382 734 випадки інфікування, з них 605 339 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 148 008 осіб, з них 8 067 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 231,6 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу та на 7-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 8-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 6-му, за летальними випадками - 3-тю у світі і 2-гу у Європі.
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Ведь взять росию там 143 млн, смертей 1200 в сутки
США 333 млн, смертей 1200 в сутки
Украина 43 млн - смертей 750 в сутки
т.е. если б у нас было населения как в США, то у нас было б по 6000 умерших в сутки.. и тут стоит учесть что эта цифра 750 официальная, реальная она в 2 раза больше
зеленский должен ответить за этот геноцид украинского народа!
его решение было пускать деньги вместо медицины в дороги и велике крадивництво.. вместо работы по спасению населения он то пиво пьёт, то отдыхает в Оманах на свои офшоры по 10 раз в год
За сутки (17 ноября 2021 года) в Киеве 1 483 подтвержденных случая заболевания коронавирусом и 47 летальных исходов от вируса - 26 женщин от 36 до 85 лет и 21 мужчина от 59 до 92 лет".
За субботу, 9 октября, в стране обнаружили 11 344 заражениях коронавирусом, при этом среди новых больных - 1149 детей.
И меня пощадила когда я за ней ухаживал, от нее заразился и через 5 дней избавился как от насморка.
Потому что с прошлой зимы имею природный иммунитет
Хуже, чем в Гондурасе?
У Папуасов вакцинировано 1%, а смертность ниже.
Сам же написал, в Гондурасе вакцинировано 36%.
А В Папуа Новая Гвинея, там где живут папуасы, только 1%. А смертность, на 1000 заболевших меньше, чем у нас.
А мелкие островные государства - то отдельная песня. На многих из них инфекции в принципе не могут существовать.
4 июня 1830 года комендант города Турчанинов, исполняющий после гибели Столыпина, под давлением восставших издал приказ о прекращении карантина.
Учите историю, господа!
- Видите, какой у нас кризис? Правда, классный?
Можем и вам такой же организовать, только скажите, и в 5 секунд всё будет.
В науке, стремящейся отработать выделенные гранты, происходит то же самое. Путем дизайна исследований, измерением суррогатных показателей, игнорированием начальных условий, сдвигом точек отсчета и прочих ухищрений можно волшебным образом муху превратить в слона и наоборот.
Статистика пропагандистов вообще очень изобретательна и креативна, когда на кону стоят власть и миллиарды долларов прибыли.