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Новини Політика України
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ПВК "Вагнер" (1476) Яніна Соколова (24) Подоляк Михайло (296)

"Дуже серйозний і болісний удар": в ОП відреагували на оприлюднення документів по спецоперації щодо "вагнерівців"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи, які підтверджують дані Bellingcat про підготовку із затримання найманців ПВК "Вагнера". В ОП назвали це "серйозним ударом".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

Відповідно до повідомлення Соколової, ці документи підтверджують підготовку спецоперації "Авеню" з затримання "вагнерівців" і те, що її фінальний етап було перенесено за рішенням вищого воєнно-політичного керівництва.

Серед оприлюднених документів — затверджений ексначальником Головного управління розвідки Міноборони Василем Бурбою звіт про проведення спеціального заходу "Авеню" та підписаний начальником спеціального резерву ГУР Міноборони Юрієм Семенюком 4 серпня 2020 року. У ньому, зокрема, зазначено, що Службі безпеки передані матеріали на 138 осіб, а для відправки за маршрутом Москва – Мінськ – Стамбул сформовано групу з 48 найманців. Пізніше, за рішенням "вищого воєнно-політичного керівництва" держави дати вильоту були перенесені: на 30.07.2020 на 33 особи та на 01.08.2020 на 14 осіб.

У відповідь на це радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що публікація інформації про роботу розвідки у державі, що воює і "некоректною".

"Це дуже серйозний і болісний удар по наших можливостях як держави – коли відкрили конкретні факти про документування учасників війни проти України, яке проводилося з 2014 року. Наш супротивник знає тепер усі найважливіші нюанси того, як нашим розвідникам та спецслужбам вдавалося збирати докази винуватості росіян", - заявив він у коментарі "Суспільному".

Подоляк також заявив, що "окремі співгромадяни" оприлюднили більшість фактів про документування та розвідувальні заходи України та засоби агентурної роботи, "неусвідомлено виконали контррозвідувальні функції за російські спецслужби".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неприпустимо обговорювати спецоперації у публічному просторі, - глава ГУР Буданов про справу "вагнерівців"

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

17 листопада вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців". Згідно з опублікованим 17 листопада 2021 року розслідуванням Bellingcat, Єрмак на завершальному етапі операції із затримання найманців ПВК Вагнера, наприкінці липня 2020 року, "запропонував відкласти" її на тиждень. Саме тоді президент Володимир Зеленський досяг домовленності про припинення вогню на Донбасі. За словами тодішнього директора ГУР Василя Бурби, ОП вважав, що якщо спецоперація продовжуватиметься відповідно до плану та завершиться затриманнями 25 липня, тишу на Донбасі не буде встановлено.
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Топ коментарі
+113
В нормальный странах это было бы основанием для импичмента президента.
В Квартал-95 это болезненный удар.

И все потому, что ни ЗЕ, ни его избиратели не понимают, чем шапито и личное шоу отличается от государства.

Что завалить телепередачу - это обидно. А завалить операцию разведки - это преступление.
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19.11.2021 09:05
+89
Больно вам, гадам? А каково тем, которых вы предали, не задумывались?
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19.11.2021 09:05
+87
Реально, Бубочка вже втратило шанс просто піти у відставку. Ну, так собі мирно, мовляв, не справляюсь. Все! Точка неповернення пройдена. Тепер йому треба вже реально боятись і, в першу чергу, свого найближчого оточення, найближчих "соратників" То кодло просто зжере одне одного. Воно й ніби добре б було, але ж суки вони державу зжирають!
І знову, падли 73%, а зробили то ви, разом, тварюки! Прикололось і повеселилось тупе бидло...
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19.11.2021 09:08
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Звичайно у всіх бідах винні розвідники і ні в якому разі не Гундос і не Козир?
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19.11.2021 12:17 Відповісти
Напружились членограйні очкові м'язи.
Уявили, як підуть всі їх "секретні тйорки" по журналістам та судам потім )))
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19.11.2021 12:20 Відповісти
болезненный удар будет, когда весь этот ваЗЕлиновский Сброд будет смотреть в даль на веревках во главе с малоПИД,,,роским нарко-Ничтожеством, его хозяином беней, кремлевской Крысой дЕрмаком и демченкой....
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19.11.2021 12:36 Відповісти
Нещодавно на Цензорі була стаття про "необхідність співпраці з олігархами"... : ))) Саме так. : )))
Це дуже багато що пояснює, і навіть те, які дописи модератори витирають, а які ні. : )))
Наше вам с кісточкой, голуб'ята. : )))
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19.11.2021 12:41 Відповісти
подоляка этого лживого гандона в тюрьму!
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19.11.2021 13:18 Відповісти
Делишки импичнутого Никсона были детским лепетом по сравнению с этой сранью у власти
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19.11.2021 13:31 Відповісти
Висновок, нажаль невтішний, час іти під так нагадати припіздєнту про червоні лінії.
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19.11.2021 13:45 Відповісти
Дескать не обличайте нас а то европейские партнеры узнают что мы никчемы и лицемеры.
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19.11.2021 14:08 Відповісти
А когда Ермак звонит Козаку и сдает секретную операцию - это "несерьезный и неболезненный удар"?!
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19.11.2021 14:14 Відповісти
Нова серія кіно від слуг: замах на Лещенка
https://www.youtube.com/watch?v=vRZYMN2acyI
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19.11.2021 14:21 Відповісти
Той то в цій оп-і пішло нє так. Другий раз прибрали чи вистрілили і знову в ногу ,в то пак, в калюжу
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19.11.2021 14:30 Відповісти
нельзя разглашать документы разведки - вспомните сноудена, викиликс и т.д.
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19.11.2021 14:49 Відповісти
Документи розвідки. як потрапили до журналіста?
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19.11.2021 18:09 Відповісти
Подоляк - иди НХ! и вместе с собой захвати дружбана, который по поручению Ермака слил операцию - недоумка-рэкетира Колю Беззубенко - вы там вместе в ОП штаны протираете...
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19.11.2021 15:35 Відповісти
Сподіваюсь Подоляк в курсі що у Нюрнберзі судили не тільки есесівців та військових.Пропагандистів, Начальника гітлерюгенда... тощо. Тому відповідати прийдеться і цьому персонажу.
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19.11.2021 16:56 Відповісти
ЗЕ! и его ЗЕ!шоблу в отставку!!!
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19.11.2021 17:09 Відповісти
з зелиной шайкой нада как с чаушеску и с ленкой тоже
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20.11.2021 10:58 Відповісти
Больно и до слёз обидно, что виновные в гибели сотен добровольцев и бойцов ВСУ в Дебальцево, и в Иловайском котлу по настоящее время не привлечены к ответственности, а ещё больнее сотням ребят которые попали в лен, а как родственникам этих ребят!?- вот где предательство с неописуемыми жертвами.
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19.11.2021 17:29 Відповісти
Конечно что обидно. Добровольцам необходимо бьІло вьІполнять командьІ Генерального штаба, а не Коломойского, которьІй их послал на штурм Иловайска, дабьІ отжать в Ахметова Зугрес.
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19.11.2021 17:36 Відповісти
Какой глубокий анализ, а про пупкина слышали?
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20.11.2021 10:41 Відповісти
Иван с ваших слов выходит, что президентом был не Порошенко как главнокомандующий, а Коломойский - плохое оправдание для Порошенка.
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19.11.2021 17:42 Відповісти
Наскільки я знаю, на той час добробати підкорялися тому хто їх фінансував. А це був колимойський. Тому їх і почали переводити пізніше в ЗСУ і Нацгвардію. Якось так.
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19.11.2021 19:18 Відповісти
Теперь многим фигурантам в этом деле лоб помазан зеленкой так как много знают и из страны их не выпустят а в этой афере осталось еще много не указаных фигурантов а реагировать ЗЕ обязан чтоб оправдываться что он здесь не причем.Так что лучший вариант для всех этих пауков физически их уничтожить к примеру при крушении самолета летящего на Ибицу.
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19.11.2021 17:55 Відповісти
У сциклі одна надія на Закон "Про недопущення антисемітизму в Україні". Чуть шо - це антисемітизм.
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19.11.2021 18:03 Відповісти
А у нас на 2 грн. хлеб в магазине подорожал. Это тоже удар. Позор гниде жадному.
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19.11.2021 18:48 Відповісти
"Це дуже серйозний і болісний удар по наших можливостях як держави - коли відкрили конкретні факти про документування учасників війни проти України, яке проводилося з 2014 року. Наш супротивник знає тепер усі найважливіші нюанси того, як нашим розвідникам та спецслужбам вдавалося збирати докази винуватості росіян", - заявив він у коментарі "Суспільному". Джерело: https://censor.net/ua/n3300396 Михаил Подоляк подставляет ПреЗедента. Это говорит о том, что среди окружения ПреЗедента есть подлецы, которые готовы нанести удар ножом в спину. Ведь ПреЗедент категорически отрицал причастность украинских разведчиков к этой операции.
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19.11.2021 20:05 Відповісти
Кто такой подоляк, можно было еще нач жека пригласить, думаю, что он более компетентен
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20.11.2021 10:51 Відповісти
зеко манді абсолютно по боку! Поки немає конкретних осіб, які профінансують і організують їх 'відставку' - тим гнидам нічого не грозить! Так і дальше будуть "акуратна качать дєньгі".

янукОвоч з'їв Юща, янукОвоча з'їв Порош, Пороша з'їв зелен-ий. І поки що не видно, хто би міг з'їсти зелен-ого...
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19.11.2021 21:07 Відповісти
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19.11.2021 21:14 Відповісти
ми--унтерофіцерська удова, що сама себе посікла різками. До влади народ допустив 100% ворогів. І їх у владі-більшість
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20.11.2021 01:02 Відповісти
"Серйозний удар"... В любій цивілізованій країні за таке уже як мінімум був би імпічмент. Про кримінальне впровадження всім причасним я взагалі мовчу... Це державная зрада. А по законам воєнного часу всю цю кодлу взагалі на ешафот треба відправити
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20.11.2021 08:04 Відповісти
Поправлю себе - в любій цивілізованій країні з освіченим населенням подібні істоти взагалі до влади ніколи не дісталися б, але маємо те, що маємо - 73%
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20.11.2021 08:21 Відповісти
Вот только не нужно размазывать сопли по рукаву. Овощ тоже дiстався до влади и что? Погнали сцаными тряпками. Лучше скажи, почему сидят попукивают порошенки, тимошенки, гриценки, луценки.....? Журналисты делают их работу. Пока гетьмани будут мягко критикуя этих тварей ждать очередных выборов, из Украины сделают рашкину губернию, ждуны пля...
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20.11.2021 09:30 Відповісти
Тот редкий случай, когда я почти полностью согласен с профессиональным лгуном Подоляком. Только не "контрразведывательные" а разведывательные функции.
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20.11.2021 09:35 Відповісти
Виявлення ЗРАДНИКІВ це болісний для України час на 8 році її захисту від окупантів московських!!!
тільки відставка та чесне розслідування!!!
Увесь дипкорпусу знає відповідь з Україною разом, а в ОПУ параліч і агонія….
кушнарьов, кравченко, кірпа, чечетов, калашніков….., а хто в цієї шобли …
ОПУ зрадив Україну !!!
Як вони в очі Людям дивитимуться, 1.5 роки брехні….
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20.11.2021 09:56 Відповісти
ЗеЗрадник. Чкаємо історій про оманські офшори, думаю там буде усе куди більш цікаво.
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20.11.2021 10:03 Відповісти
Дурдом!!!
Подоляки, Єрмаки, Сивохи і СО°-шобла брешуть і кожен своє!
Але питання, що це за секретні матеріали, що валяються під дверима каналу!
Шукайте кротів, але ви,зелебенські, кротів не шукаєте, бо ви самі кроти!
А Яніні хвала, правильно зробила, що обнародила!
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20.11.2021 11:45 Відповісти
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