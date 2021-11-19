Четверо дітей та їхні батьки загинули на Вінниччині внаслідок отруєння продуктами горіння через займання холодильника, – ДСНС
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У Вінницькій області внаслідок отруєння продуктами горіння через коротке замикання в холодильнику з подальшим загорянням загинуло шість осіб, із них чотири дитини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляється у ранковому звіті ДСНС.
"18 листопада у с. Мар'янівка Хмельницького району у приватному житловому будинку, попередньо внаслідок отруєння продуктами горіння (коротке замикання в холодильнику з подальшим його займанням), загинуло шість осіб, із них чотири дитини (2010-2015 р. н.). Пожежа самоліквідувалася", – йдеться у ранковому зведенні на сайті відомства у п'ятницю.
На місці події працювала оперативна група ДСНС.
Топ коментарі
+7 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар19.11.2021 09:28
+6 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар19.11.2021 09:42
+4 Ласковый зверь
показати весь коментар19.11.2021 09:37
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Будь ласка, зачекайте...
Я быстро выдернул из розетки зарядное, из чайника залил огонь.
Засыпали в шоке - могли тупо задохнуться дымом.
Судьба такая
здесь КЗ произошло ночью когда ВСЕ были дома и спали..
Тем более в селе - где кухня может быть в дальнем конце длинного дома или звука КЗ не услышали.
УЗО за 100-200 грн могло спати 6 жизней..
мол, "зачем оно? автомата достаточно! никто не ставит.. это излишки, которые придумал непонятно кто и зачем! да оно вам будет выбивать постоянно!")
В итоге реально ЗАСТАВИЛ поставить.. цена вопроса - пару сотен грн. (в эпицентре от 100 грн на 40 А, но лучше брать понадежнее и на отдельные линии, а не на общую).
Или жизни (как здесь).
Если в городе не ставят, то в селах - и подавно.. "и автомата достаточно!"
А то что банально в распаренной ванной или кухне может пробить на человека (фен - вода- кран) от влажности и тп. - даже понятия не имеют..