Четверо дітей та їхні батьки загинули на Вінниччині внаслідок отруєння продуктами горіння через займання холодильника, – ДСНС

У Вінницькій області внаслідок отруєння продуктами горіння через коротке замикання в холодильнику з подальшим загорянням загинуло шість осіб, із них чотири дитини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляється у ранковому звіті ДСНС.

"18 листопада у с. Мар'янівка Хмельницького району у приватному житловому будинку, попередньо внаслідок отруєння продуктами горіння (коротке замикання в холодильнику з подальшим його займанням), загинуло шість осіб, із них чотири дитини (2010-2015 р. н.). Пожежа самоліквідувалася", – йдеться у ранковому зведенні на сайті відомства у п'ятницю.

На місці події працювала оперативна група ДСНС.

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