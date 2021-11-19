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Меркель про публікацію дипломатичного листування щодо нормандських переговорів: Мене це не сильно здивувало

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Меркель про публікацію дипломатичного листування щодо нормандських переговорів: Мене це не сильно здивувало

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відреагувала на рішення глави МЗС РФ зробити публічним листування з французьким і німецьким колегами, висловивши жаль, що зустріч у Нормандському форматі - ні на рівні міністрів, ні на рівні глав держав - не відбулася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ЄП".

"Публікація кореспонденції не сильно мене здивувала, оскільки я читаю багато моїх листів у пресі, в цьому зв’язку нікому нічого приховувати. Але той факт, чому не відбулась зустріч міністрів закордонних справ, - він точно розглядався по-різному, з одного боку, німецькою та французькою сторонами, та російською стороною - з іншого", - повідомила канцлер.

"Я просила російського президента, щоб до того часу, поки я залишаюся канцлером, така зустріч відбулась, я навіть бажала зустрічі на рівні лідерів, але, на жаль, цього не сталося, і тому я висловлюю великий жаль. Публікація листування тут нічого не змінює. На мій погляд, така зустріч мала відбутися", - додала Меркель.

Нагадаємо, 17 листопада Міністерство закордонних справ Росії опублікувало конфіденційне дипломатичне листування російського міністра Сергєя Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.

Як зазначили в російському відомстві, рішення про публікацію дипломатичного листування було прийнято для "уникнення подальших спекуляцій". Крім того, заявили в міністерстві, оприлюднення першоджерел має виключити "спотворення позиції і ролі Росії" у врегулюванні конфлікту на Донбасі і підходу до проведення нормандської зустрічі на рівні глав МЗС.

Франція засудила публікацію Росією дипломатичного листування щодо нормандських переговорів

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Меркель позвонила Пу 10 ноября.
Меркель позвонила Лу 15 ноября.
Отберите у бабушки телефон пока она квартиру на мошенников не переписала.
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19.11.2021 09:36
+11
тетка - "не здивувало"- щезні вже.. утоміла ...
ні хера хорошего за тобой для України конечно же не будет, но хоть падлюкой меньше на сцене.....
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19.11.2021 09:36
+9
По хорошему, тварь, тебя судить надо.
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19.11.2021 09:27
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По хорошему, тварь, тебя судить надо.
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19.11.2021 09:27 Відповісти
За что? Эта ***** предала нас, Гансов она не предавала?
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19.11.2021 10:23 Відповісти
Как это не предавала? Арабы в Германии ее рук дело, целенаправленное насаживание гансов на русско-газовую бутылку без всякой альтернативы тоже ее работа.
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19.11.2021 10:30 Відповісти
И? Гансы жаловались? А ЕС?
Ангела Меркель и федеральный министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер представляли Германию, исполнявшую с 1 января по 30 июня 2007 года свои полномочия по председательству в Европейском союзе.

27 сентября 2009 года состоялись парламентские выборы, по итогам которых блок ХДС/ХСС сохранил относительное большинство в Бундестаге. Лично Ангела Меркель одержала победу в своём прежнем избирательном округе Штральзунд-Северная Передняя Померания-Рюген[en] (Мекленбург-Передняя Померания), получив 49,3 % голосов против 26,4 % у сильнейшей из соперников - бывшего земельного министра социальных вопросов, кандидатки от партии Левые Марианны Линке[de][15].К 28 октября удалось сформировать «чёрно-жёлтую» коалицию с участием СвДП и привести к присяге второе правительство под председательством Меркель[16].

22 сентября 2013 года очередные парламентские выборы привели к изменению правящей коалиции - хотя ХДС/ХСС вновь сохранил относительное большинство, СвДП впервые в своей истории не получила ни одного депутатского мандата.Ввиду реорганизации избирательных округов Ангела Меркель выдвинула свою кандидатуру в новом 15-м округе - Передняя Померания-Рюген - Передняя Померания-Грайфсвальд I[de] и вновь победила, получив 56,2 % голосов «первого предпочтения» (в Германии избиратели распоряжаются двумя голосами) и опередив Керстин Касснер[de] из партии Левые (19,3 %), а также социал-демократку Соню Штеффен[de] (14 %)[17].17 декабря 2013 года приведено к присяге новое правительство «большой коалиции» на основе политического союза ХДС/ХСС и СДПГ, которое вновь возглавила Меркель[18].

24 сентября 2017 года парламентские выборы вновь принесли победу ХДС/ХСС, но с худшим результатом по сравнению с предыдущими. Меркель получила в своём 15-м округе 44 % голосов «первого предпочтения», что оказалось достаточно для победы, но на сей раз её основным соперником стал Лайф-Эрик Хольм[de] из «Альтернативы для Германии» (19,2&nbs
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19.11.2021 19:23 Відповісти
"...Гансов она не предавала?"
Чего?
Так насрать немецким свиньям как Меркельша никогда никому не удавалось. Она опустила Германию и морально, и экономически посадив на паРашинскую газовую иглу.

Хотя что это я. Есть специалисты:
Апофеоз фрау Меркель: друг Владимир вытер ноги
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19.11.2021 10:40 Відповісти
И что?
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19.11.2021 13:51 Відповісти
то что она именно свой народ продала ...
то что она работала во вред немцам...
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19.11.2021 18:54 Відповісти
Выборы в Германии противоречат вашим словам
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19.11.2021 19:23 Відповісти
В Германии 2 вида СМИ - карманные и паРашные. И там, даже больше чем как в Украине, 73% голосует то, что им насрано в голову из телевизора.

Если хочешь реальное состояние, просматривай
Самый сок 2
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19.11.2021 21:22 Відповісти
И как это противоречит моим словам?
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19.11.2021 21:51 Відповісти
" ...Гансов она не предавала." - ошибочное утверждение.
закончили. Ok
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19.11.2021 22:07 Відповісти
Гансы так не считают. Ок.
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19.11.2021 22:10 Відповісти
Та невже?!
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19.11.2021 09:29 Відповісти
дамой, дамой - в кооп "озєро"
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19.11.2021 09:31 Відповісти
тетка - "не здивувало"- щезні вже.. утоміла ...
ні хера хорошего за тобой для України конечно же не будет, но хоть падлюкой меньше на сцене.....
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19.11.2021 09:36 Відповісти
Меркель позвонила Пу 10 ноября.
Меркель позвонила Лу 15 ноября.
Отберите у бабушки телефон пока она квартиру на мошенников не переписала.
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19.11.2021 09:36 Відповісти
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19.11.2021 09:49 Відповісти
Ага, вот только она нашу квартиру хочет переписать...
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19.11.2021 09:51 Відповісти
я-я, майн либен Владимир!
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19.11.2021 09:37 Відповісти
спи давай, бабульен, не при твоем сроке война начнется.....
жаль тока немчуки уже не - хрень пацанва...
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19.11.2021 09:40 Відповісти
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19.11.2021 09:48 Відповісти
конечно кгбшную тварь это не удивляет - сама слила
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19.11.2021 09:49 Відповісти
И.О. канцлера вяликая Гярмания фрау Штази позвонила фюреру Лукашеску,тем самым легитимизация колхозника прошла успешно... а "беженцы" Путлера на границе с Польшей...то таке...шутка юмора с сатирой пополам...
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19.11.2021 09:56 Відповісти
начался маленький шантаж, наверное Анжелка ослушалась...
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19.11.2021 10:01 Відповісти
Фишка тут в Сертификации Северного потопа Путлера....,Германия назначила дату 9 мая 2022 года...странная дата...
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19.11.2021 10:03 Відповісти
Меркель ждет пенсии, чтоб получить долгожданную должность в Сибнефти. Шредер уже свое отработал в Германии, получая от Сибнефти дивиденды и ждет свою подругу. Может и Макрон подтянется. А жители Лохсии с удовольствием финансируют Германию, Францию и США.
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19.11.2021 10:11 Відповісти
опять обоссал, расплакалась старуха, сжимая в потной ручонке заявление в отдел кадров газпрома
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19.11.2021 10:13 Відповісти
Ангела Штазі мала б вже піти, але чомусь ще за кермом. Їй ,напевно, припала до смаку витівка її казахстанського колеги. Як милозвучно лунає в її вухах простеньке "урса майор-дойчланд мутер". З Берліном все буде нормально?!
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19.11.2021 10:13 Відповісти
Тепер всому світу зрозуміло, що собою вважає СТАРИЙ СВІТ.
І як на мій погляд, то не будь цей світ таким сцикливим, то на нього беспеку ніхто не позарився.
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19.11.2021 10:14 Відповісти
Пруссаки и РАБссиянцы это одиннарот причем с 1710 года... а братание рюссишэ зольдатен и пруссаков кайзера Вильгельма во время Первой Мировой,то отдельный братство...
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19.11.2021 10:20 Відповісти
Даже жабоеды огрызнулись. Но бабулька на таком подсосе у пуйла что боится и слово сказать. Ничего, выйдет на пенсию, вынырнет где-нибуть в совете директоров условного Газпрома. Они их там всех пенсов пристраивает.
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19.11.2021 10:20 Відповісти
Иди лесом,старая калоша. Бог тебе судья.
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19.11.2021 10:24 Відповісти
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19.11.2021 10:29 Відповісти
Одни немцы правили РАБссией...
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19.11.2021 10:31 Відповісти
Как то насрать на эту меркельвошку - что то цензор её усиленно пиарит...
А, ну да - паРаша.сми её пиарят, а журнашлюхи-копипастеры на подсосе...
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19.11.2021 10:44 Відповісти
Ты свое дело уже сделала для развязания войны, ******.
Можешь идти в компанию к Шредеру в Газпром.
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19.11.2021 11:23 Відповісти
висловлюю глибоке занепокоєння,яке просто таки межує з з глибокою стурбованістю з приводу
"великого жалю" майбутнього члена правління "газпрому", фрау рібентроп
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19.11.2021 13:05 Відповісти
Новая член Наблюдательного совета Газпрома?
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19.11.2021 14:05 Відповісти
 
 