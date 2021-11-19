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Новини Політика УкраїниЗа кордоном
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Байден (2320) перемовини (2483) Путін (21438) Росія (47179) США (14460)

"В якийсь момент у майбутньому": у Білому домі не відкидають можливості перемовин Байдена та Путіна

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Контакти президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна надалі можливі, оскільки у них є домовленість підтримувати зв'язок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила у четвер представник Білого дому Джен Псакі.

"Я не виключаю можливості того, що в якийсь момент у майбутньому президент США поговорить із президентом Росії", - сказала вона на брифінгу.

За її словами, після саміту Байдена та Путіна у червні цього року сторони погодилися продовжувати контакти на високому рівні, і відтоді США та РФ діяли у цьому напряму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін і Байден планують обговорити НАТО і Україну, - Пєсков

Раніше в четвер прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков заявив журналістам, що контакти Путіна і Байдена очікуються, проте їх точну дату поки не визначено.
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Байден = Обама, только белокожий.
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19.11.2021 09:29 Відповісти
Хтозна, один дєдушка в анабіозі, інший - в бункері.
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19.11.2021 09:32 Відповісти
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19.11.2021 09:38 Відповісти
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19.11.2021 10:03 Відповісти
А может не надо?! Уже встречались и мы видели чем всё закончилось
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19.11.2021 09:39 Відповісти
Путлера закрыли в Бункере навечно...,а видеоконференция то просто видосик...
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19.11.2021 09:40 Відповісти
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19.11.2021 09:44 Відповісти
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19.11.2021 10:03 Відповісти
Вам еще мало переговоров с ******? Ничего не научило?
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19.11.2021 10:07 Відповісти
Чей Тайвань, чей?
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19.11.2021 10:27 Відповісти
"Послє дождічька в чєтвєрг", як кажуть кацапи)
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19.11.2021 10:43 Відповісти
 
 