Росія повинна зробити більше, щоб довести, що вона не є загрозою для міжнародної спільноти, - Україна в ОБСЄ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Кремлі запевняють про відсутність загрози з боку Росії, однак ці слова не відповідають реальності і РФ продовжує утримувати потужне наступальне угруповання біля кордону з Україною.
Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "Росія нікому не становить загрози". Таким чином Москва намагається заспокоїти міжнародну спільноту з приводу переміщення її збройних сил у безпосередній близькості від кордону з Україною. Однак після того, як Росія окупувала близько 7% території України, а її агресія вже забрала життя багатьох тисяч українських громадян, потрібно зробити більше, щоб довести, що Росія не є загрозою", - пояснив він.
За словами Цимбалюка, "слова та обіцянки мають відповідати добрій політичній волі щодо виконання зобов’язань за Мінськими угодами та реальних дій щодо деескалації ситуації на місцях".
"Чи Російська Федерація вже припинила тимчасову окупацію Криму? Чи, може, нарешті прийнято рішення припинити збройну агресію в окремих районах Луганської та Донецької областей України? Чи визнала Москва свою відповідальність за конфлікт і надала гарантії неповторення агресивних дій? Чи Російська Федерація відмовилася від планів нового військового наступу на Україну?" - наголосив він.
"Реальність говорить про протилежне. Російські збройні сили утримують постійне потужне наступальне угруповання біля України. ... З 2014 року Росія систематично готує військову інфраструктуру у прикордонних з Україною районах, і тимчасово окуповані Донбас та Крим, разом із сильно мілітаризованими районами Чорного та Азовського морів, вже перетворено на військові форпости Росії на суверенній території України. З огляду на це, Росії знадобляться лише дні, щоб передислокувати особовий склад і почати нову повномасштабну атаку. Це – реальність", - підсумував Цимбалюк.
Нагадаємо, раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія ні для кого не становить загрози.
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"На Западе много геев, лесбиянок и они чуть ли там не подавили людей с традиционной половой ориентацией". На это можно ответить, что в российских зонах насильственных геев больше, чем добровольных во всей Европе. Но в России это скрывается. На самом деле на Западе примерно столько же геев в процентном отношении, сколько и в России, так как человеческая природа везде одинакова. Но Западное общество правовое, и 1-2% этого типа тоже хотят иметь определённые права, так же как инвалиды и прочие члены общества. Вот и всё. А в России эта тема раздувается до гипертрофированных масштабов специально в ватной пропаганде, чтобы попытаться унизить таким образом всё западное общество.
"НАТО необоснованно бомбила Югославию". На самом деле братушки сербы устроили в то время геноцид других народов, входивших в состав Югославии, используя свою армию, в которой большинство составляли сербы. Вот её объекты и бомбила НАТО, а не мирное население. Таким образом были предотвращены гораздо большие жертвы, возможные из-за насилия сербов над албанцами и прочими. Даже в уголовном законодательстве есть понятие: крайняя необходимость. Вот из этого и исходила НАТО
Да и сейчас полно таких во власти в Рашке, на ближне-кремлёвских дачах голубые оргии регулярно проходят, об этом упоминал оппозиционный профессор Соловей, и не только он
А вообще, что вы хотите от племен, в которых снохачество и продажа своих детей в рабство, были одной из традиций.
На самом деле бандитский режим в Ираке был угрозой всему миру, и Саддама как любого подобного преступника давно надо было судить в Гааге. После этого в Ираке, в Сирии всё было бы стабильно под контролем сил цивилизованного мирового сообщества, но вмешались подобные Саддаму полулюдоедские режимы, и особенно этим занимался кремлёвский режим ботоксного дуче Путтолини, тайно поставляя оружие в Ирак и помогая деньгами боевикам, террористам - всё для того, чтобы нагадить Западу, а потом смаковал это в своей хамовато-ксенофобской пропаганде. Так что без Срашки мир был лучше и более безопасен
НАТО это оборонный блок и страны обязаны действовать согласованно, только в случае защиты одной из участниц этого блока - в этом случае, все страны участницы посылают свой контингент и только в этом случае, можно говорить о каких то действиях НАТО
пока на свете есть кацапляндия - есть угроза...
как снюха сболтнул наш случайный малыш - думайте и снова сковырнулся в кокаиновые сны....
начиная - с воронежа!
перевес в вооружении всегда веский аргумент в переговорах о мире !! (с)
плюс боеспособная армия и патриотичное руководство...
(ну и по мелочи))) - стабильная экономика, и борьба с казнокрадами и коррупционерами )
Российский исторический кретинизм, россияне основали Крым, Рим и Британию
На днях увидел видео, в котором кандидат исторических наук, этнолог, искусствовед Светлана Жарникова на полном серьезе рассказывает, что британцы произошли от русских. Оказывается, как поведала член географического общества фашистской россии, у русских была традиция изгонять древних хулиганов куда подальше. Этим «куда подальше» оказались британские острова.
«Ученая» дама разъясняет, что тогда Битания была под ледником, а традицию изгонять правонарушителей англичане сохранили, заселив своими хулиганами Австралию. Еще я услышал, что перед тем как ссылать, русским хулиганам брили голову, «срезали оселедец» (!), отсюда и произошло слово «бриты».
Так я неожиданно узнал, что у русских были оселедцы, но с наказанием случился казус - британские острова были покрыты льдом 12 тысяч лет назад. Светлана Жарникова почему-то не стала останавливаться на подробностях русской истории 1 тысячелетия до нашей эры, хотя другие российские «историки» утверждают, что на самом деле древними русами были индоевропейцы, перекочевавшие в 4000 -1000 веках до нашей эры, уверяет президент Академии фундаментальных наук Андрей Тюняев в своей книге «Русский Китай».
Еще много букв --> https://zakusilov.livejournal.com/3346969.html
Не хило они курят! Российский академик: Рим построили русские по прямому приказу И. Грозного. Пирамиды тоже они построили, и Иисус был «русским»
Ребята, бросайте эту гадость курить, а то вымрете как мамонты, и не будет кому Украине репарации выплачивать...
Олег Леусенко
Российский исторический кретинизм, россияне основали Крым, Рим и Британию