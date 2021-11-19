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Росія повинна зробити більше, щоб довести, що вона не є загрозою для міжнародної спільноти, - Україна в ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія повинна зробити більше, щоб довести, що вона не є загрозою для міжнародної спільноти, - Україна в ОБСЄ

У Кремлі запевняють про відсутність загрози з боку Росії, однак ці слова не відповідають реальності і РФ продовжує утримувати потужне наступальне угруповання біля кордону з Україною.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "Росія нікому не становить загрози". Таким чином Москва намагається заспокоїти міжнародну спільноту з приводу переміщення її збройних сил у безпосередній близькості від кордону з Україною. Однак після того, як Росія окупувала близько 7% території України, а її агресія вже забрала життя багатьох тисяч українських громадян, потрібно зробити більше, щоб довести, що Росія не є загрозою", - пояснив він.

Читайте: Переписом населення в окупованому Криму Росія хоче узаконити демографічні зміни, - Україна в ОБСЄ

За словами Цимбалюка, "слова та обіцянки мають відповідати добрій політичній волі щодо виконання зобов’язань за Мінськими угодами та реальних дій щодо деескалації ситуації на місцях".

"Чи Російська Федерація вже припинила тимчасову окупацію Криму? Чи, може, нарешті прийнято рішення припинити збройну агресію в окремих районах Луганської та Донецької областей України? Чи визнала Москва свою відповідальність за конфлікт і надала гарантії неповторення агресивних дій? Чи Російська Федерація відмовилася від планів нового військового наступу на Україну?" - наголосив він.

"Реальність говорить про протилежне. Російські збройні сили утримують постійне потужне наступальне угруповання біля України. ... З 2014 року Росія систематично готує військову інфраструктуру у прикордонних з Україною районах, і тимчасово окуповані Донбас та Крим, разом із сильно мілітаризованими районами Чорного та Азовського морів, вже перетворено на військові форпости Росії на суверенній території України. З огляду на це, Росії знадобляться лише дні, щоб передислокувати особовий склад і почати нову повномасштабну атаку. Це – реальність", - підсумував Цимбалюк.

Нагадаємо, раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія ні для кого не становить загрози.

Також читайте: Україна в ОБСЄ: Росія демонструє готовність до військового вторгнення

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
Я навіть знаю що Росія може зробити, щоб це довести! Сказати: "Проект Россия закрывается!" І зробити це!!!!
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19.11.2021 09:51
+4
бараны беспросветные со своими призываловами.
пока на свете есть кацапляндия - есть угроза...
как снюха сболтнул наш случайный малыш - думайте и снова сковырнулся в кокаиновые сны....
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19.11.2021 09:53
+3
В царской России чуть ли не половина русской аристократии была "голубой". При том, что многие такие русские "голубые" прикрывались тем, что вступали в официальный брак с женщинами для прикрытия, но оставались "голубыми".
Да и сейчас полно таких во власти в Рашке, на ближне-кремлёвских дачах голубые оргии регулярно проходят, об этом упоминал оппозиционный профессор Соловей, и не только он
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19.11.2021 10:25
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Я навіть знаю що Росія може зробити, щоб це довести! Сказати: "Проект Россия закрывается!" І зробити це!!!!
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19.11.2021 09:51 Відповісти
Цей трюк фінансової піраміди вони у 1917 вже робили...і у 1991 робили...
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19.11.2021 10:04 Відповісти
Не зовсім так, тут словосполучення "вони робили" ні до чього. Вони то хто? У 1917, "вони" то мабуть то їх керманичи Микола 2? не???? А у 1991 все що вони зробили, це зробили "хорошую мину про плохой игре", а саме коли всі почали тікати сказали, а ми теж... Згоден тільки з тим, що ці події якось продовжили життя імперії (при чьому після 1991 у пошматованному вигляді)
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19.11.2021 10:13 Відповісти
Вони - це російськомовне населення всіх мастей.
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19.11.2021 10:18 Відповісти
Разоблачение некоторых мифов ватной пропаганды.
"На Западе много геев, лесбиянок и они чуть ли там не подавили людей с традиционной половой ориентацией". На это можно ответить, что в российских зонах насильственных геев больше, чем добровольных во всей Европе. Но в России это скрывается. На самом деле на Западе примерно столько же геев в процентном отношении, сколько и в России, так как человеческая природа везде одинакова. Но Западное общество правовое, и 1-2% этого типа тоже хотят иметь определённые права, так же как инвалиды и прочие члены общества. Вот и всё. А в России эта тема раздувается до гипертрофированных масштабов специально в ватной пропаганде, чтобы попытаться унизить таким образом всё западное общество.
"НАТО необоснованно бомбила Югославию". На самом деле братушки сербы устроили в то время геноцид других народов, входивших в состав Югославии, используя свою армию, в которой большинство составляли сербы. Вот её объекты и бомбила НАТО, а не мирное население. Таким образом были предотвращены гораздо большие жертвы, возможные из-за насилия сербов над албанцами и прочими. Даже в уголовном законодательстве есть понятие: крайняя необходимость. Вот из этого и исходила НАТО
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19.11.2021 10:11 Відповісти
Так у них всю историю, тех геев и любителей мальчиков было хоть пруд пруди. При чем они ими гордятся стараясь не выпячивать их сексуальные предпочтения... Взять например Чайковского который имел гомосексуальные наклонности, за которые он был отравлен причем не кем нибудь а их царем!
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19.11.2021 10:18 Відповісти
В царской России чуть ли не половина русской аристократии была "голубой". При том, что многие такие русские "голубые" прикрывались тем, что вступали в официальный брак с женщинами для прикрытия, но оставались "голубыми".
Да и сейчас полно таких во власти в Рашке, на ближне-кремлёвских дачах голубые оргии регулярно проходят, об этом упоминал оппозиционный профессор Соловей, и не только он
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19.11.2021 10:25 Відповісти
https://youtu.be/ZVB4mauD9BY?t=442
А вообще, что вы хотите от племен, в которых снохачество и продажа своих детей в рабство, были одной из традиций.
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19.11.2021 10:36 Відповісти
И ещё такая ватная догма: якобы США вторглись в Ирак "просто так", и что "там не было химического оружия". На самом деле там было химическое оружие, но его оперативно перевезли в Сирию и потом кровожадный людоед Асад в торжественной обстановке, как можно более шумно показывал его уничтожение под видом своего собственного.
На самом деле бандитский режим в Ираке был угрозой всему миру, и Саддама как любого подобного преступника давно надо было судить в Гааге. После этого в Ираке, в Сирии всё было бы стабильно под контролем сил цивилизованного мирового сообщества, но вмешались подобные Саддаму полулюдоедские режимы, и особенно этим занимался кремлёвский режим ботоксного дуче Путтолини, тайно поставляя оружие в Ирак и помогая деньгами боевикам, террористам - всё для того, чтобы нагадить Западу, а потом смаковал это в своей хамовато-ксенофобской пропаганде. Так что без Срашки мир был лучше и более безопасен
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19.11.2021 10:21 Відповісти
Бомбила вообще не НАТО, а НЕКОТОРЫЕ страны входящие в НАТО.
НАТО это оборонный блок и страны обязаны действовать согласованно, только в случае защиты одной из участниц этого блока - в этом случае, все страны участницы посылают свой контингент и только в этом случае, можно говорить о каких то действиях НАТО
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19.11.2021 10:25 Відповісти
странное заявление, как для воюющей с руссней Страны....
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19.11.2021 09:52 Відповісти
бараны беспросветные со своими призываловами.
пока на свете есть кацапляндия - есть угроза...
как снюха сболтнул наш случайный малыш - думайте и снова сковырнулся в кокаиновые сны....
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19.11.2021 09:53 Відповісти
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19.11.2021 09:56 Відповісти
28 панфиловцев - это ложь совдеповских пропагандистов
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19.11.2021 09:56 Відповісти
самое удобное и хорошее шо россия может сделать для мира - разбомбить саму себя!
начиная - с воронежа!
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19.11.2021 09:58 Відповісти
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19.11.2021 09:59 Відповісти
Бред какой-то. Россия все свое существование постоянно представляет угрозу для соседей
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19.11.2021 10:02 Відповісти
Саме цивілізований світ має зробити більше щоб Імперія Зла зникла як державне утворення з карти світу. Тоді і загроза від неї зникне. А інакше ніяк, як доводе ******* світова історія.
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19.11.2021 10:10 Відповісти
Звідки ви вилазите довбні,ця помийна яма Московія, повинна зникнути з мапи назавжди
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19.11.2021 10:23 Відповісти
да и Украина должна делать больше, для того чтобы ее слова, как и ее Президента воспринимали серьезно... одних пафосных слов и клованских ужимок в попытке изобразить их себя напольёна - мало!!!

перевес в вооружении всегда веский аргумент в переговорах о мире !! (с)

плюс боеспособная армия и патриотичное руководство...
(ну и по мелочи))) - стабильная экономика, и борьба с казнокрадами и коррупционерами )
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19.11.2021 10:32 Відповісти
рассея и так уже много сделала. Куда ж больше?

Российский исторический кретинизм, россияне основали Крым, Рим и Британию

На днях увидел видео, в котором кандидат исторических наук, этнолог, искусствовед Светлана Жарникова на полном серьезе рассказывает, что британцы произошли от русских. Оказывается, как поведала член географического общества фашистской россии, у русских была традиция изгонять древних хулиганов куда подальше. Этим «куда подальше» оказались британские острова.

«Ученая» дама разъясняет, что тогда Битания была под ледником, а традицию изгонять правонарушителей англичане сохранили, заселив своими хулиганами Австралию. Еще я услышал, что перед тем как ссылать, русским хулиганам брили голову, «срезали оселедец» (!), отсюда и произошло слово «бриты».


Так я неожиданно узнал, что у русских были оселедцы, но с наказанием случился казус - британские острова были покрыты льдом 12 тысяч лет назад. Светлана Жарникова почему-то не стала останавливаться на подробностях русской истории 1 тысячелетия до нашей эры, хотя другие российские «историки» утверждают, что на самом деле древними русами были индоевропейцы, перекочевавшие в 4000 -1000 веках до нашей эры, уверяет президент Академии фундаментальных наук Андрей Тюняев в своей книге «Русский Китай».
Еще много букв --> https://zakusilov.livejournal.com/3346969.html
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19.11.2021 10:36 Відповісти
Российский академик: Рим построили русские по приказу И. Грозного



Не хило они курят! Российский академик: Рим построили русские по прямому приказу И. Грозного. Пирамиды тоже они построили, и Иисус был «русским»

Ребята, бросайте эту гадость курить, а то вымрете как мамонты, и не будет кому Украине репарации выплачивать...
Олег Леусенко
Российский исторический кретинизм, россияне основали Крым, Рим и Британию
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19.11.2021 10:39 Відповісти
...єврєі билі сословієм почьтальйонов Россійской імпєріі...що ще раз доводить чіста русскає походження євреїв...(по Фоменко А.Т.,звичайно).
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19.11.2021 11:17 Відповісти
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19.11.2021 11:21 Відповісти
 
 