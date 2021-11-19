Росія повинна зробити більше, щоб довести, що вона не є загрозою для міжнародної спільноти, - Україна в ОБСЄ

У Кремлі запевняють про відсутність загрози з боку Росії, однак ці слова не відповідають реальності і РФ продовжує утримувати потужне наступальне угруповання біля кордону з Україною.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "Росія нікому не становить загрози". Таким чином Москва намагається заспокоїти міжнародну спільноту з приводу переміщення її збройних сил у безпосередній близькості від кордону з Україною. Однак після того, як Росія окупувала близько 7% території України, а її агресія вже забрала життя багатьох тисяч українських громадян, потрібно зробити більше, щоб довести, що Росія не є загрозою", - пояснив він.

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За словами Цимбалюка, "слова та обіцянки мають відповідати добрій політичній волі щодо виконання зобов’язань за Мінськими угодами та реальних дій щодо деескалації ситуації на місцях".

"Чи Російська Федерація вже припинила тимчасову окупацію Криму? Чи, може, нарешті прийнято рішення припинити збройну агресію в окремих районах Луганської та Донецької областей України? Чи визнала Москва свою відповідальність за конфлікт і надала гарантії неповторення агресивних дій? Чи Російська Федерація відмовилася від планів нового військового наступу на Україну?" - наголосив він.

"Реальність говорить про протилежне. Російські збройні сили утримують постійне потужне наступальне угруповання біля України. ... З 2014 року Росія систематично готує військову інфраструктуру у прикордонних з Україною районах, і тимчасово окуповані Донбас та Крим, разом із сильно мілітаризованими районами Чорного та Азовського морів, вже перетворено на військові форпости Росії на суверенній території України. З огляду на це, Росії знадобляться лише дні, щоб передислокувати особовий склад і почати нову повномасштабну атаку. Це – реальність", - підсумував Цимбалюк.

Нагадаємо, раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія ні для кого не становить загрози.

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