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У Конгрес США внесли резолюцію, яка пропонує не визнавати Путіна президентом після 2024 року. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Конгрес США внесли резолюцію, яка пропонує не визнавати Путіна президентом після 2024 року. ДОКУМЕНТ

У Конгрес США внесли резолюцію, яка пропонує не визнавати Володимира Путіна президентом Російської Федерації, якщо він візьме участь у виборах 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", авторами документа стали співголова Гельсінської комісії Конгресу Стів Коен та його заступник Джо Вілсон. Стів Коен є членом демократичної партії, а Джо Вілсон представляє республіканців.

"Висловлюючи думку Палати представників – будь-які спроби президента Російської Федерації Володимира Путіна залишитися на посаді після 7 травня 2024 року гарантують невизнання з боку США", – йдеться у тексті документа.

У резолюції конгресмени зазначили, що Путін залишається президентом тривалий час через фальсифікації та численні порушення на виборах. Тому після травня 2024 року, коли в Росії відбудуться чергові вибори, він не може бути визнаний президентом.

Також члени Конгресу зазначили, що референдум щодо внесення поправок до Конституції, які дозволяють Путіну ще двічі обиратися на посаду президента, також відбувся з низкою порушень.

Зокрема, було багато повідомлень про примушування до голосування, багаторазового голосування, порушення виборчої таємниці, однобічне висвітлення у ЗМІ, фальсифікації. Також викликає недовіру той факт, що російська влада не запросила достатню кількість міжнародних спостерігачів.

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"США принципово виступають проти конституційних поправок, які надають можливість президентам продовжити термін їхніх повноважень, особливо в контексті, де необхідні умови для вільних і справедливих демократичних процесів, відсутні", – йдеться у резолюції.

Нагадаємо, Володимир Путін вперше став президентом Російської Федерації у 2000 році, у 2004 році він розпочав другу каденцію. У 2008 році Путіна на посаді змінив Дмитро Медведєв.

Однак уже на наступних виборах у 2012 році перемогу знову здобув Володимир Путін. Третій президентський термін тривав до 2018 року.

Четверта каденція Путіна розпочалася у 2018 році, а закінчиться у 2024 році.

У Конгрес США внесли резолюцію, яка пропонує не визнавати Путіна президентом після 2024 року 01
У Конгрес США внесли резолюцію, яка пропонує не визнавати Путіна президентом після 2024 року 02
У Конгрес США внесли резолюцію, яка пропонує не визнавати Путіна президентом після 2024 року 03
У Конгрес США внесли резолюцію, яка пропонує не визнавати Путіна президентом після 2024 року 04
У Конгрес США внесли резолюцію, яка пропонує не визнавати Путіна президентом після 2024 року 05
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Топ коментарі
+9
Ожидаемый шаг, но надо это было делать раньше, до его знаменитых поправок.
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19.11.2021 10:10
+7
наивные американцы..
щас Терешкова на пике деменции, поэтому легко сможет написать письмо и предложить назвать Путина "Царем", "Громовержцем", "Демиургом"..
далее, ГосДура проголосует за переименование должности Путина, а тупой быдлонарИд проголосует в 2024г. на выборах за "Демиурга".. и всё !!!
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19.11.2021 10:15
+4
плешивый с ума сойдет от горя
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19.11.2021 10:13
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Ожидаемый шаг, но надо это было делать раньше, до его знаменитых поправок.
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19.11.2021 10:10 Відповісти
А как Конгресс США будет смотреть на пожизненное наследственное президентство Ильхама Алиева?
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19.11.2021 10:27 Відповісти

Ботоксный фюрер Путлер - это патологический бандит, вор, убийца, мошенник, но это гибридный мошенник, а свои убийства он совершает чужими руками
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19.11.2021 10:30 Відповісти
плешивый с ума сойдет от горя
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19.11.2021 10:13 Відповісти
Та воно і так не през енд дент , в 2014 Харьків призначив його уйлом до кінця його бандитського життя.
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19.11.2021 11:30 Відповісти
наивные американцы..
щас Терешкова на пике деменции, поэтому легко сможет написать письмо и предложить назвать Путина "Царем", "Громовержцем", "Демиургом"..
далее, ГосДура проголосует за переименование должности Путина, а тупой быдлонарИд проголосует в 2024г. на выборах за "Демиурга".. и всё !!!
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19.11.2021 10:15 Відповісти
А час, на старості, летить швидко...
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19.11.2021 10:16 Відповісти
Сміхотворна тупість.
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19.11.2021 10:20 Відповісти
Обгрунтуй.
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19.11.2021 10:29 Відповісти
1. Такі санкції просто абсурдні самі по собі, бо РФ є постійним членом Ради безпеки ООН, володіє ядерною зброєю і має велику кількість активних договорів по стримуванню стратегічного озброєння і тд.

2. Це втручання у внутрішні справи РФ. Американці ніколи б не стали терпіти таких дій до себе.

3. Яким би поганим не був Путін, скільки б не фальсифікували вибори в РФ, загалом він все ще обрирається більшою частиною свого народу і все ще є основним кандидатом на наступні вибори в Росії.

4. Невизнання керівництва держави просто гальмує будь-які переговорні процеси з будь-яких питань, не вирішує жодної проблеми і не має жодної користі.

5. Це ще більше зблизить Росію з Китаєм.

Достатньо?
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19.11.2021 10:39 Відповісти
Це кацапській обгрунтування, на які американцям просто начхати. Кацапстан вже давно недоговороспроможний і окрім деструктивну нічого не робить.
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19.11.2021 10:50 Відповісти
В чому саме я помиляюсь? Можна конкретніше? Або приведівть контраргументи, які б свідчили, що невизнання влади в РФ має конкретную користь і які питання це вирішує. Сподіваюсь почути щось більш конструктивне, ніж "тому що путін х*ло" чи "це кацапські обгрунтування, щось доросліше.
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19.11.2021 12:03 Відповісти
Ви не помиляєтесь...Маємо прецендент з "непризнаним" Лукашенком.До кого звертатись,коли появляється конфлікт з Білоруссю?До Ціхановської?..
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19.11.2021 12:42 Відповісти
А я тут до чого? Конгресменам США передзвоніть і почуєте щось конструктивне та висловите їм своє занепокоєння.
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19.11.2021 14:18 Відповісти
За "володіє ядерною зброєю " -можешь забыть ! Это сейчас не играет НИКАКОЙ роли ! Ни кто ее не переменит !
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19.11.2021 21:35 Відповісти
ничёсе... не признавайте его ваще путиным.... оно ***** !
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19.11.2021 10:22 Відповісти
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19.11.2021 10:24 Відповісти
Троллинг мирового масштаба
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19.11.2021 10:25 Відповісти
хйло потерял сакральность, как зелупа у нас. теперь будут пинать все, кому ни лень
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19.11.2021 10:25 Відповісти
Может сдохнет раньше,падло. Держим кулаки.
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19.11.2021 10:27 Відповісти
Оно "*****" может уже давно и сдохло, а двойников много
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19.11.2021 10:29 Відповісти
Ниочем.
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19.11.2021 10:37 Відповісти
Еще как о чем "кацапчик". Если документ пройдет, уже не будет никаких перезагрузок, никаких прямых контактов с бункерным плешаком
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19.11.2021 10:45 Відповісти
Ой, я вас умоляю, выразят, как всегда глубокую озабоченность после 2024 года.
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19.11.2021 11:05 Відповісти
Может быть. Все зависит от того, кто будет хозяином Белого дома
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19.11.2021 11:38 Відповісти
А кацапам все равно. Кто не согласен с пожизненным президентством Путлера уже уехал из параши. Кто не успел, не захотел - или сидят или лежат. На кладбище
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19.11.2021 10:42 Відповісти
Валерию Новодворскую как то спросили, кем она в детстве хотела стать.
Она ответила: моряком. А почему? Что бы в море топить коммунистов!!!
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19.11.2021 10:52 Відповісти
Хорошее предложение ,****** путина признали уже ВСЕ и ДАВНО ,с него хватит ...
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19.11.2021 10:45 Відповісти
Всему Миру пора называть Россию своим прежним названием МОСКОВИЯ, после 1991года когда Московия приобрела Независимость от Украины и др республик, на Россию она не тянет
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19.11.2021 10:51 Відповісти
***** глубоко фиолетово, до 24-го года половина Европы в "грязьпроме", или на "грязьпром", работать будет.
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19.11.2021 11:00 Відповісти
Труба не резиновая. На весь Меркелей точно не хватит
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19.11.2021 11:40 Відповісти
Не дано Зеленскому записаться в клуб "Пожизненных Президентов", хотя, наверное, хочется ....
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19.11.2021 11:02 Відповісти
Его уже давно признали ****** всея росии.
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19.11.2021 11:05 Відповісти
пiймають самi сeбe за яйця - як з Мeркeль i бульбoфюрeром
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19.11.2021 11:27 Відповісти
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19.11.2021 11:33 Відповісти
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19.11.2021 11:37 Відповісти
Дуже добра ідея, хоч і застаріла, як мінімум, десь років на 12. Я б іще запропонував доповнити цю резолюцію так:
- привезти у клітці цю тварину у ЄСПЛ
- провести повне та всеосяжне розслідування того, скільки біди на Землі наробило це мерзенне створіння
- а потім (як виключення із правил) публічно стратити його десь на Александрплац в Берліні
- процес страти транслювати на весь світ безкоштовно
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19.11.2021 11:58 Відповісти
Йой, як страшно! Одночасно, Байден своїм рішенням дозволив Путіну відновити постачання смердючого кацапського газу, зупинивши американські розробки! Геніально. Після 2024 року ні Байдена, ні цього Конгресу вже не буде.
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19.11.2021 12:42 Відповісти
пиндосы надеюца до 24го года что ***** отбросит копыта, хотят сэкономить на Глубокой Озабоченности
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19.11.2021 14:17 Відповісти
 
 