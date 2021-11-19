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Новини Політика України
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вакцина (3528) виплати (485) Голос партія (497) Рудик Кіра (104) коронавірус (16711)

У нас є багато запитань до влади щодо виплати коштів за вакцинацію, - Рудик

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У нас є багато запитань до влади щодо виплати коштів за вакцинацію, - Рудик

Є багато запитань щодо того, як буде працювати система виплати "тисячі", яку обіцяв президент Володимир Зеленський вакцинованим українцям.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у ВР в п’ятницю сказала голова партії "Голос" Кіра Рудик.

"Виділено три мільярди тим, хто вакцинувався двома дозами. Я нагадаю, що на даний момент таких людей в Україні 9 мільйонів. Тобто потрібно 9 мільярдів гривень. Де брати ще 6 мільярдів, влада поки що не пояснює. Отже ці гроші отримають далеко не всі", - наголосила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада завтра може ухвалити в першому читанні законопроєкт про виплату тисячі Зеленського, - Корнієнко

За словами нардепа, поки незрозуміло, як обиратимуть "підприємства, де можна буде розрахуватися цією тисячею".

"Я сьогодні поставлю запитання прем’єр-міністру: а коли наша влада спочатку думатиме, розроблятиме план, а потім повідомлятиме про нього людям?", - зазначила Рудик.

Також дивіться: Тисяча гривень за вакцинацію буде виплачена на віртуальні платіжні картки через "Дію", - Шмигаль. ВIДЕО

Вона також зауважила, що парламент не розглядає ресурсний законопроєкт 5600, тому що у монобільшості немає голосів. "Це, насправді, хороша новина… Цей законопроєкт направлений на підняття податків для малого та середнього бізнесу. Фракція "Голос" опонує цьому законопроєкту. Ми за нього не голосуватимемо", - пообіцяла політик.
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Топ коментарі
+3
тысяча Зеленского из того же ряда что и заявы кодлана Коломойского. Чтобы да так нет.Будем посмотреть. Таки вы покупаете или продаёте? Обман украинцев . И результат обычный. В казне денег меньше, а у мародёров с израильскими паспортами-больше.
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19.11.2021 10:25
+2
багато питань не треба. як і на що отримають гроші люди у яких не ходять в кінотеатри та не літають і не їздять нікули у яких взагалі немає гаджетів? задайте уродам питання зодного речення.
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19.11.2021 10:24
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Да все элементарно просто, отказывать в лечении в государственных клиникам тем кто не вакцинировался, не хочешь вакцинироваться лечись где хочешь и как хочешь за свой счет, 10% подохнут и других 90% получать естественный иммунитет, чем не та же вакцинация...
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19.11.2021 10:24 Відповісти
Упоротые антиваксы опять перекручивают факты. Тебе ж сказали, что если не хочешь защищаться от ковида - лечись от ковида где хочешь.
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19.11.2021 12:33 Відповісти
багато питань не треба. як і на що отримають гроші люди у яких не ходять в кінотеатри та не літають і не їздять нікули у яких взагалі немає гаджетів? задайте уродам питання зодного речення.
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19.11.2021 10:24 Відповісти
тысяча Зеленского из того же ряда что и заявы кодлана Коломойского. Чтобы да так нет.Будем посмотреть. Таки вы покупаете или продаёте? Обман украинцев . И результат обычный. В казне денег меньше, а у мародёров с израильскими паспортами-больше.
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19.11.2021 10:25 Відповісти
маразм, может зеленскому побеспокоиться о вакцинации ?
какая 1000 ?
вроде как друг зеленского крадуцкий хотел по 18$ сбивать с лохов за прививку ?
а сколько в карман положила Богатырева ?
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19.11.2021 10:27 Відповісти
Фальшивые сертификаты теперь подорожают.
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19.11.2021 10:27 Відповісти
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19.11.2021 10:32 Відповісти
Юля тысчу давала кажись в 2008 году....инфляцыя сожрала награду за 13 лет...
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19.11.2021 10:42 Відповісти
Гнусавій мавпі аби щось прогундосити під кайфом,дивно що залишились ще ті,хто хоче від нього якісь відповіді,гнати це кодло потрібно на істаріческую родіну.
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19.11.2021 10:43 Відповісти
Соседи на соседней улице попали с Ковидом в больничку почти одновременно,сначала жена потом сосед...недавно встретил его...кажу,и скок отстегнул за лечение? каже лежали 11 дней,тысча в сутки...итого 22 штуки...,кажу нехило ...а чем лечили?каже в первый день капельницуу всунули и таблетками пичкали...,кажу прямо Феофания...
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19.11.2021 10:46 Відповісти
Это ещё дёшево отделались. Очень
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19.11.2021 10:49 Відповісти
Скорее всего было ОРЗ...,а бабло качать лекари научились по полному тарифу...
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19.11.2021 10:51 Відповісти
Мільярд дерев вже посадив, тепер роздаватиме по тищі. А коли почнуться виплати дітям за використання надр, обіцялкін?
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19.11.2021 10:48 Відповісти
Главное хайп и пиар, это уже есть, зачем вообще нужно эту тысячу кому то платить?)
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19.11.2021 10:50 Відповісти
Все правильно. Давать эту тысячу и рассказывать куда эти деньги потратить можно будет дебилизм высшей категории. Как и асфальт укладывать из ковидного фонда.
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19.11.2021 10:53 Відповісти
За кожне посажене дерево тысча гривен я посадив 2 персика и 2 абрикоси..піду до Зелі клянчитт 4 штуки...Хай йому грець...
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19.11.2021 10:57 Відповісти
Неудачная попытка пиара, эта выплата, особенно на пике заболеваемости толпиться сотнями в очередях. Люди глупые, не понимают что соблюдение дистанции им лучше прививки поможет.
Почему не летом когда никто почти не болел, простимулировать, вон в Эстонии тогда по 100 евро выплачивали.....
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19.11.2021 11:23 Відповісти
 
 