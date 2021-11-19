У нас є багато запитань до влади щодо виплати коштів за вакцинацію, - Рудик

Є багато запитань щодо того, як буде працювати система виплати "тисячі", яку обіцяв президент Володимир Зеленський вакцинованим українцям.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у ВР в п’ятницю сказала голова партії "Голос" Кіра Рудик.

"Виділено три мільярди тим, хто вакцинувався двома дозами. Я нагадаю, що на даний момент таких людей в Україні 9 мільйонів. Тобто потрібно 9 мільярдів гривень. Де брати ще 6 мільярдів, влада поки що не пояснює. Отже ці гроші отримають далеко не всі", - наголосила вона.

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За словами нардепа, поки незрозуміло, як обиратимуть "підприємства, де можна буде розрахуватися цією тисячею".

"Я сьогодні поставлю запитання прем’єр-міністру: а коли наша влада спочатку думатиме, розроблятиме план, а потім повідомлятиме про нього людям?", - зазначила Рудик.

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Вона також зауважила, що парламент не розглядає ресурсний законопроєкт 5600, тому що у монобільшості немає голосів. "Це, насправді, хороша новина… Цей законопроєкт направлений на підняття податків для малого та середнього бізнесу. Фракція "Голос" опонує цьому законопроєкту. Ми за нього не голосуватимемо", - пообіцяла політик.