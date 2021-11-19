Адміністраторку будинку для людей похилого віку в Дніпрі, де загинули п'ять жінок, відправили під домашній арешт. У справі троє підозрюваних

У справі про загибель літніх людей в пансіонаті в Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваній адміністраторці закладу. Відповідне рішення 18 листопада ухвалив Бабушкінський райсуд міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода".

Адміністраторці обрали домашній арешт. Прокуратура наполягала на взятті жінки під варту, однак її адвокат заявив, що вона не ухилятиметься від слідства. Окрім того, жінка має неповнолітню дитину.

У справі про загибель п’ятьох жінок у пансіонаті для літніх людей в Дніпрі наразі троє підозрюваних: повідомлення про підозру в недотриманні правил пожежної безпеки вручили старшій адміністраторці, няні-санітарці будинку та підприємиці-власниці закладу.

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16 листопада у Дніпрі у приватному будинку для літніх людей загинули п’ятеро жінок віком від 75 до 89 років. Попередня причина – чадний газ, який виділився під час загоряння електропроводки. Справу відкрили за статтею 270 Кримінального кодексу України (порушення протипожежної безпеки).