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Адміністраторку будинку для людей похилого віку в Дніпрі, де загинули п'ять жінок, відправили під домашній арешт. У справі троє підозрюваних

Новини Цензор.НЕТ Події

Адміністраторку будинку для людей похилого віку в Дніпрі, де загинули п'ять жінок, відправили під домашній арешт. У справі троє підозрюваних

У справі про загибель літніх людей в пансіонаті в Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваній адміністраторці закладу. Відповідне рішення 18 листопада ухвалив Бабушкінський райсуд міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода".

Адміністраторці обрали домашній арешт. Прокуратура наполягала на взятті жінки під варту, однак її адвокат заявив, що вона не ухилятиметься від слідства. Окрім того, жінка має неповнолітню дитину.

У справі про загибель п’ятьох жінок у пансіонаті для літніх людей в Дніпрі наразі троє підозрюваних: повідомлення про підозру в недотриманні правил пожежної безпеки вручили старшій адміністраторці, няні-санітарці будинку та підприємиці-власниці закладу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Будинок для літніх людей у Дніпрі, де загинули пенсіонерки, був нелегальним. ФОТО

16 листопада у Дніпрі у приватному будинку для літніх людей загинули п’ятеро жінок віком від 75 до 89 років. Попередня причина – чадний газ, який виділився під час загоряння електропроводки. Справу відкрили за статтею 270 Кримінального кодексу України (порушення протипожежної безпеки).
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По сути,правительства в Украине нет. Раз происходят такие страшные вещи. - Какой смысл платить налоги ?
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19.11.2021 10:44 Відповісти
ч.а.с.т.н.ы.й.
ты же не хочешь шоп на твою фирму каждый час проверка приходила?
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19.11.2021 10:47 Відповісти
Пожарной охраны нет
С такой проводкой ОН НИКОГДА бы в нормальной стране не получил разрешение на работу
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19.11.2021 10:54 Відповісти
правильно, а че она это вот самое.
а, это частный пансионат.... ну тогда правильно. просто подумал шо государственный - дадут тыщу в месяц - и корми этих бабушек кормом, а они еще и кормой виляют - икра не достаточно черная, а санитер - не Жан Клод как дам.
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19.11.2021 10:46 Відповісти
государство самоустранилось от решения многих социальных проблем , в том числе и этой ...зато наказать , это оно быстро , аж из штанов выпрыгивают . хотя по сути это вина власти
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19.11.2021 11:17 Відповісти
 
 