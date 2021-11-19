В разі необхідності Рада має бути готова запровадити надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю областях, - Монастирський
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У разі необхідності Верховна Рада має бути готова розглянути питання про запровадження надзвичайного стану в прикордонних областях.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на годині запитань до уряду у ВР заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
За його словами, поки такої потреби немає. Міністр запевняє, що ситуація на кордоні України та Білорусі "сьогодні контрольована на стабільна".
"Наше ключове завдання - стримати та зупинити можливий масовий потік нелегальних мігрантів, не дати їм потрапити на територію Україну", - наголосив Монастирський.
Він зауважив, що МВС разом із спецслужбами прорахували можливі напрямки прориву кордону мігрантами, відпрацювали найбільш вірогідні сценарії їхніх дій та спланували застосування сил і засобів.
Будь ласка, зачекайте...
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
Цікава логіка.