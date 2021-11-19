В разі необхідності Рада має бути готова запровадити надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю областях, - Монастирський

У разі необхідності Верховна Рада має бути готова розглянути питання про запровадження надзвичайного стану в прикордонних областях.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на годині запитань до уряду у ВР заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його словами, поки такої потреби немає. Міністр запевняє, що ситуація на кордоні України та Білорусі "сьогодні контрольована на стабільна".

"Наше ключове завдання - стримати та зупинити можливий масовий потік нелегальних мігрантів, не дати їм потрапити на територію Україну", - наголосив Монастирський.

Він зауважив, що МВС разом із спецслужбами прорахували можливі напрямки прориву кордону мігрантами, відпрацювали найбільш вірогідні сценарії їхніх дій та спланували застосування сил і засобів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВС готується до зростання нелегальної міграціїї на кордоні з Білоруссю, - Монастирський