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В разі необхідності Рада має бути готова запровадити надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю областях, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Події

В разі необхідності Рада має бути готова запровадити надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю областях, - Монастирський

У разі необхідності Верховна Рада має бути готова розглянути питання про запровадження надзвичайного стану в прикордонних областях.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на годині запитань до уряду у ВР заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його словами, поки такої потреби немає. Міністр запевняє, що ситуація на кордоні України та Білорусі "сьогодні контрольована на стабільна".

"Наше ключове завдання - стримати та зупинити можливий масовий потік нелегальних мігрантів, не дати їм потрапити на територію Україну", - наголосив Монастирський.

Він зауважив, що МВС разом із спецслужбами прорахували можливі напрямки прориву кордону мігрантами, відпрацювали найбільш вірогідні сценарії їхніх дій та спланували застосування сил і засобів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВС готується до зростання нелегальної міграціїї на кордоні з Білоруссю, - Монастирський
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На Цензорі зебіли знов здіймуть ґвалт як в 18 році перед Новим роком.
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19.11.2021 10:40 Відповісти
Надзвичайний стан заради 15 тисяч мігрантів і у сусідній державі, які рвуться в ЄС? Та їх в Україну і пряником не заманиш. Гра на публіку. Тіпа, і ми при дєлє.
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19.11.2021 10:47 Відповісти
Надо отчётливо понимать, что как сейчас, так и несколько лет ранее кризис с мигрантами для Европы устроили именно кремлёвские гопники, ботоксный фюрер Путлер и его хунта. Так же как и теракты в Европе совершались по их заказу, исполнители вербовались через спонсируемого Кремлём людоеда Асада или через кадыровцев.
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
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19.11.2021 11:01 Відповісти
Дебилы, они новости смотрят. Решила уже Меркель с Лукашенко все. Ай простите, деньги под это ж уже разрисованы.
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19.11.2021 10:40 Відповісти
Ни одного мигранта вам не дадим. Все законтрактованы Меркель.
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19.11.2021 10:59 Відповісти
Все дела делаются зараннее. После идет уже разгребание гавна.
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19.11.2021 10:59 Відповісти
Их уже везуть домой...,фрау Риббентроп разрешила коридор для 2000 беженнцев Путлера...правда Польшу об єтом не предупредила... странная бабка
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19.11.2021 11:00 Відповісти
Тобто на сході йдуть бойові дії - там надзвичайний стан не потрібен, а ось проти купки мігрантів - надзвичайний стан.
Цікава логіка.
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19.11.2021 11:16 Відповісти
 
 