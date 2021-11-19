Ситуація на польско-білоруському кордоні - це перший етап спецоперації Росії, - Монастирський. ВIДЕО
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Є можливість, що Росія зважиться на цілеспрямований пропуск через Білорусь на нашу територію великої кількості нелегальний мігрантів.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, заявили голова МВС Денис Монастирський на Годині запитань до уряду у ВР.
За його словами, ситуація на кордоні Польщі та Білорусі є першим етапом спецоперації Росії.
"Другий і наступний залежить від реакції світової спільноти, в першу чергу, країн ЄС і НАТО. Можна спрогнозувати, що в Кремлі намагатимуться використати дестабілізуючу ситуацію на повну та завдати максимальної репутаційної шкоди,як ЄС, так і нашій державі. Ми не виключаємо: є можливість, що Росія зважиться на цілеспрямований пропуск через Білорусь на нашу територію великої кількості нелегальний мігрантів. Ми до цього готуємося системно на грунтовно - будуємо систему реагування на виклики, консолідуємо державні інституції, громадськість, міжнародну спільному", - наголосив керівник МВС.
За його словами, для захисту державного кордону у разі необхідності Міністерство внутрішніх справ діятиме максимально гуманно із дотриманням усіх норм міжнародного права, але не допустить посягання на життя та здоров’я правоохоронців, а також невмотивованої агресії з боку провокаторів.
Будь ласка, зачекайте...
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
А что тогда было на Тузле? а в 14 году? херняякась?
Задача: разорить местное население, что позволит прекратить финансирование спецопераций против Украины. В связи с этим цены на билеты установить по расценкам шефира-лысого-баканова. Это гарантирует тотальное разорения враждебных Украине территорий. Таким образом, этот мощный нелох и гидрант современной украинской демократии войдет в учебники истории, доказав, что в Украине возможно все.
Герой Высоцкого Жиглов ясно говорил - Вор должен сидеть в тюрьме!
Это ОЧЕРЕДНОЙ этап....
Ленин. (?)
( С. Алексиевич )