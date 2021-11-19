Ситуація на польско-білоруському кордоні - це перший етап спецоперації Росії, - Монастирський. ВIДЕО

Є можливість, що Росія зважиться на цілеспрямований пропуск через Білорусь на нашу територію великої кількості нелегальний мігрантів.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, заявили голова МВС Денис Монастирський на Годині запитань до уряду у ВР.

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За його словами, ситуація на кордоні Польщі та Білорусі є першим етапом спецоперації Росії.

"Другий і наступний залежить від реакції світової спільноти, в першу чергу, країн ЄС і НАТО. Можна спрогнозувати, що в Кремлі намагатимуться використати дестабілізуючу ситуацію на повну та завдати максимальної репутаційної шкоди,як ЄС, так і нашій державі. Ми не виключаємо: є можливість, що Росія зважиться на цілеспрямований пропуск через Білорусь на нашу територію великої кількості нелегальний мігрантів. Ми до цього готуємося системно на грунтовно - будуємо систему реагування на виклики, консолідуємо державні інституції, громадськість, міжнародну спільному", - наголосив керівник МВС.

За його словами, для захисту державного кордону у разі необхідності Міністерство внутрішніх справ діятиме максимально гуманно із дотриманням усіх норм міжнародного права, але не допустить посягання на життя та здоров’я правоохоронців, а також невмотивованої агресії з боку провокаторів.

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