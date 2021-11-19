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Новини Політика України
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Білорусь (5966) мігранти (674) Росія (47179) Монастирський (369)

Ситуація на польско-білоруському кордоні - це перший етап спецоперації Росії, - Монастирський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Є можливість, що Росія зважиться на цілеспрямований пропуск через Білорусь на нашу територію великої кількості нелегальний мігрантів.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, заявили голова МВС Денис Монастирський на Годині запитань до уряду у ВР.

За його словами, ситуація на кордоні Польщі та Білорусі є першим етапом спецоперації Росії.

"Другий і наступний залежить від реакції світової спільноти, в першу чергу, країн ЄС і НАТО. Можна спрогнозувати, що в Кремлі намагатимуться використати дестабілізуючу ситуацію на повну та завдати максимальної репутаційної шкоди,як ЄС, так і нашій державі. Ми не виключаємо: є можливість, що Росія зважиться на цілеспрямований пропуск через Білорусь на нашу територію великої кількості нелегальний мігрантів. Ми до цього готуємося системно на грунтовно - будуємо систему реагування на виклики, консолідуємо державні інституції, громадськість, міжнародну спільному", - наголосив керівник МВС.

За його словами, для захисту державного кордону у разі необхідності Міністерство внутрішніх справ діятиме максимально гуманно із дотриманням усіх норм міжнародного права, але не допустить посягання на життя та здоров’я правоохоронців, а також невмотивованої агресії з боку провокаторів.

Також читайте: В разі необхідності Рада має бути готова запровадити надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю областях, - Монастирський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Не треба винаходити велосипед: поляки вже показали, як треба діяти у випадку силових спроб перетнути кордон. Вчіться, готуйте водомети та інші спецзасоби.
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19.11.2021 11:13
+7
Проблема в тому, що навіть у нас, де восьмий рік йде війна, значна частина "населення" цього не розуміє. Російських товарів в магазинах повно, на ЗАЗі збирають Лади, на виборах голосують за акторів, виступавших в москві під час війни, кумів х...ла та інший непотріб. А Ви хочете, щоб Європа зрозуміла... вони ще далі від окопів, їм глибоко пофігу навіть на очевидні речі.
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19.11.2021 11:24
+6
Всё очевидно. Как и сейчас, несколько лет ранее кризис с мигрантами для Европы устроили именно кремлёвские гопники, ботоксный фюрер Путлер и его хунта. Так же как и теракты в Европе совершались по их заказу, исполнители вербовались через спонсируемого Кремлём людоеда Асада или через кадыровцев.
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
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19.11.2021 11:18
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Не треба винаходити велосипед: поляки вже показали, як треба діяти у випадку силових спроб перетнути кордон. Вчіться, готуйте водомети та інші спецзасоби.
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19.11.2021 11:13 Відповісти
Всё очевидно. Как и сейчас, несколько лет ранее кризис с мигрантами для Европы устроили именно кремлёвские гопники, ботоксный фюрер Путлер и его хунта. Так же как и теракты в Европе совершались по их заказу, исполнители вербовались через спонсируемого Кремлём людоеда Асада или через кадыровцев.
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
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19.11.2021 11:18 Відповісти
Проблема в тому, що навіть у нас, де восьмий рік йде війна, значна частина "населення" цього не розуміє. Російських товарів в магазинах повно, на ЗАЗі збирають Лади, на виборах голосують за акторів, виступавших в москві під час війни, кумів х...ла та інший непотріб. А Ви хочете, щоб Європа зрозуміла... вони ще далі від окопів, їм глибоко пофігу навіть на очевидні речі.
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19.11.2021 11:24 Відповісти
Треба мобілізувати всіх ЗЄбілів, одягнути їм "будьоновкі" з зіркою Давида, дати в руки муляжі "узі" і мусліми почнуть панічно драпати до мокші.
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19.11.2021 13:06 Відповісти
В тебе люба влада винна!Ти як собака вивчена - сказали ФАС -та ти лаешь.
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19.11.2021 16:27 Відповісти
Ось ти і сказав "ФАС". В спам зебіл, в спам!
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19.11.2021 16:44 Відповісти
водометы необходимы здесь в Киеве...наивный...
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19.11.2021 13:27 Відповісти
ну да ну да , нафиг ту недоразвитую Германию , если есть Украина ... весь этот кипишь , только для того , чтобы ещё и по линии МВД деньжат распилить
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19.11.2021 11:14 Відповісти
Третий этап ,Московия попытается взять в кольцо государство Украину, для возврата в прежнее Московское стойло
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19.11.2021 11:17 Відповісти
Денис Монастирський ти пообіцяв стіну на кордоні з паРАшою і біЛОрашею, будуй швидко часу немає.
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19.11.2021 11:23 Відповісти
Оно ему надо? если начнётся серьёзный военный конфликт ,то мы увидим как живность будет бежать с корабля
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19.11.2021 11:37 Відповісти
точно первый?
А что тогда было на Тузле? а в 14 году? херняякась?
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19.11.2021 11:17 Відповісти
Ну наконец то настало время, что полиция послужит народу и матери Украине!
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19.11.2021 11:19 Відповісти
Та ти шо)))
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19.11.2021 11:28 Відповісти
Что с тобой?
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19.11.2021 11:38 Відповісти
Да ребята, критику принимаю. Погорячился
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19.11.2021 11:46 Відповісти
В связи с этим предлагаю провести ответную спецоперацию и отправить с концертами в Москву и Горловку фигляров из квартала 95. А также главного фигляра - зеленского.
Задача: разорить местное население, что позволит прекратить финансирование спецопераций против Украины. В связи с этим цены на билеты установить по расценкам шефира-лысого-баканова. Это гарантирует тотальное разорения враждебных Украине территорий. Таким образом, этот мощный нелох и гидрант современной украинской демократии войдет в учебники истории, доказав, что в Украине возможно все.
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19.11.2021 11:24 Відповісти
В лес дрова возить?

Герой Высоцкого Жиглов ясно говорил - Вор должен сидеть в тюрьме!
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19.11.2021 11:35 Відповісти
нет, это далеко не первый этап.

Это ОЧЕРЕДНОЙ этап....
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19.11.2021 11:33 Відповісти
«Капиталисты всего мира и их правительства в погоне за завоеванием советского рынка ‹…› откроют кредиты, которые послужат нам для поддержки коммунистической партии в их странах и, снабжая нас недостающими у нас материалами и техниками, восстановят нашу военную промышленность, необходимую для наших будущих победоносных атак против наших поставщиков. Иначе говоря, они будут трудиться по подготовке их собственного самоубийства!».

Ленин. (?)
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19.11.2021 11:41 Відповісти
Треба зняти відосик арабською мовою, що всі мігранти будуть відправлені на Донбас воювати з рашистами і крутити його не кордоні. Поляки можуть зробити те саме.
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19.11.2021 11:44 Відповісти
Когда мне показали фотографии - людей, которых пытали в тюремных застенках в Беларуси в августе 2020 года... Я много видела и слышала всяких ужасов от очевидцев, когда работала над своими книгами, на войне была, но здесь на несколько минут потеряла сознание.
( С. Алексиевич )
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19.11.2021 12:32 Відповісти
Про "перший етап", м"яко кажучи, здивувало. Таке враження, що Монастирський років так з 15 не жив в Україні.
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19.11.2021 14:37 Відповісти
да нет "дядя"!!! первый этап это всунуть малоПИД,,,роского, бениного нарко-Дегенерата, через Дэбилов и любителей "сватов", второй поставить над Ослом смотрящего ермака в Омане....а когда это Существо развалит антипутинскую коалицию и когда поддержка Украины упадет в разы, так как в Европе и Штатах видят что вытворяет Ничтожество, начать "качать" Европу, ему нужна вся Украина, быть ботаксным Педофильным сЦарем мокшандии мало...и беню с Дураком это устраивает....
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19.11.2021 14:41 Відповісти
Треба називати речі своїми іменами. Євреї і гомосексуалісти хочуть скинути владу гетеросексуального диктатора, українця за походженням, щоб зайняти привілейоване становище у соціумі і жити не працею, а паразитизмом. Євреї і гомосексуалісти мають імманентний і екзистенціальний потяг до домінування і паразитизму. Вони використовують інструменти психологічного впливу засобами мас-медіа у поєднанні з відточеною системою підміни демократії охлократією і мережею транснаціональних зв'язків. Євреї і гомосексуалісти є рушієм глобалізації, як вираження абсолютного домінування. Диктаторський режим огризається притаманними непаразитичниму способу мислення примітивними методами.
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19.11.2021 16:03 Відповісти
Так он чого гітлер нищив євреїв і гомосексуалістів...
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19.11.2021 16:25 Відповісти
Гітлер був частково євреєм і статевим девіантом, за формулою similia similibus curentur, подібне лікується подібним. Тобто вакциною, в якій антитіла мають властивість розпізнавати і знищувати збудник.
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19.11.2021 16:36 Відповісти
 
 