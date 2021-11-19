Групі військових у Болгарії висунуто звинувачення у шпигунстві на користь Росії
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Військова прокуратура Болгарії 18 листопада висунула звинувачення групі колишніх і чинних військових у шпигунстві на користь Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це повідомляє Associated Press.
Шістьох осіб звинувачують у зборі й передачі засекреченої інформації представникам іноземної країни. Серед них - колишній старший співробітник військової розвідки Болгарії, посадовці вищої ланки у Міноборони та колишній військовий аташе, що мав доступ до таємної інформації у парламенті.
Їх затримали ще у березні 2021 року. Зараз п’ять осіб залишаються під вартою, а одного відпустили під заставу.
Ключовою людиною з групи вважають ексспівробітника військової розвідки - випускника відповідного факультету у Москві, при російському ГРУ.
Прокурори вважають, що після повернення до Болгарії йому доручили створити агентурну мережу з людей, які б мали доступ до непублічних документів, пов’язаних з НАТО і ЄС. Передачею даних російській стороні - через посольство РФ, за версією звинувачення, займалася його дружина, яка одночасно є громадянкою Росії і Болгарії.
Якщо провину військових буде доведено, їм загрожує від 10 років до довічного позбавлення волі.
Минулого року Болгарія вислала через підозри у шпигунстві п’ятьох співробітників посольства Росії, у тому числі військового аташе, якого вважають координатором шпигунської мережі у Болгарії. Через наявність дипломатичного імунітету висунути їм звинувачення було неможливо.
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