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Групі військових у Болгарії висунуто звинувачення у шпигунстві на користь Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Групі військових у Болгарії висунуто звинувачення у шпигунстві на користь Росії

Військова прокуратура Болгарії 18 листопада висунула звинувачення групі колишніх і чинних військових у шпигунстві на користь Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це повідомляє Associated Press.

Шістьох осіб звинувачують у зборі й передачі засекреченої інформації представникам іноземної країни. Серед них - колишній старший співробітник військової розвідки Болгарії, посадовці вищої ланки у Міноборони та колишній військовий аташе, що мав доступ до таємної інформації у парламенті.

Їх затримали ще у березні 2021 року. Зараз п’ять осіб залишаються під вартою, а одного відпустили під заставу.

Ключовою людиною з групи вважають ексспівробітника військової розвідки - випускника відповідного факультету у Москві, при російському ГРУ.

Прокурори вважають, що після повернення до Болгарії йому доручили створити агентурну мережу з людей, які б мали доступ до непублічних документів, пов’язаних з НАТО і ЄС. Передачею даних російській стороні - через посольство РФ, за версією звинувачення, займалася його дружина, яка одночасно є громадянкою Росії і Болгарії.

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Якщо провину військових буде доведено, їм загрожує від 10 років до довічного позбавлення волі.

Минулого року Болгарія вислала через підозри у шпигунстві п’ятьох співробітників посольства Росії, у тому числі військового аташе, якого вважають координатором шпигунської мережі у Болгарії. Через наявність дипломатичного імунітету висунути їм звинувачення було неможливо.
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Школа НКВД и КГБ .
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19.11.2021 11:03 Відповісти
вот поэтому, нас принимать в НАТО и ЕС будут очень долго.. патамушта, агентурой россиянской насрано по всей Европе..
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19.11.2021 11:08 Відповісти
А шо не насрано, то куплено
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19.11.2021 12:02 Відповісти
Друзі чинного президента Радєаа
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19.11.2021 12:02 Відповісти
 
 