Відданість США незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України є непохитною, - Нуланд. ФОТО

Міністр оборони України Олексій Резніков у Вашингтоні провів зустріч із заступником державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це Резніков написав у твіттері.

"Дякую за привітний прийом та продуктивну зустріч, заступнику держсекретаря США Вікторії Нуланд. Україна та США як стратегічні партнери мають багато викликів: у рамках продовження розвитку стратегічного оборонного партнерства, у протидії агресії РФ... Я впевнений, що це буде чудове партнерство", - написав Резніков у своєму у своєму твіттері у п'ятницю.

У свою чергу Нуланд у твіттері підкреслила, що відданість США незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України є непохитною.

"Рада зустрітися з українським міністром оборони Олексієм Резніковим під час його першої поїздки до Вашингтона в якості міністра. Відданість США незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України є непохитною", - написала Нуланд.



