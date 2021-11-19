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США (14460) Нуланд (157) Резніков (1386)

Відданість США незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України є непохитною, - Нуланд. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Міністр оборони України Олексій Резніков у Вашингтоні провів зустріч із заступником державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це Резніков написав у твіттері.

"Дякую за привітний прийом та продуктивну зустріч, заступнику держсекретаря США Вікторії Нуланд. Україна та США як стратегічні партнери мають багато викликів: у рамках продовження розвитку стратегічного оборонного партнерства, у протидії агресії РФ... Я впевнений, що це буде чудове партнерство", - написав Резніков у своєму у своєму твіттері у п'ятницю.

У свою чергу Нуланд у твіттері підкреслила, що відданість США незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України є непохитною.

"Рада зустрітися з українським міністром оборони Олексієм Резніковим під час його першої поїздки до Вашингтона в якості міністра. Відданість США незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України є непохитною", - написала Нуланд.

Відданість США незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України є непохитною, - Нуланд 01
Відданість США незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України є непохитною, - Нуланд 02
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Краще би пані Нуланд ще пам'ятала о відданості будапештському меморандуму
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19.11.2021 11:08 Відповісти
Що саме не було виконано з цього меморандуму?
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19.11.2021 11:20 Відповісти
А там вообще что то викононо? Кроме обязательства Украины отдать лишиться яо.
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19.11.2021 11:24 Відповісти
Фоткі супер! Віка, так з якою метою наш іздив то?
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19.11.2021 11:16 Відповісти
всі вони там "наші", лиш нажаль НЕ НАШІ
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19.11.2021 13:11 Відповісти
Все что нужно Резникову рассказал глава Пентагона Ллойд Остин...Джавелины для Украины уже в пути... Остальное в процессе...
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19.11.2021 11:22 Відповісти
джавелінів там на півдня бойових дій
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19.11.2021 13:07 Відповісти
Поэтому Крым и Донбас оккупированы россией.....
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19.11.2021 11:30 Відповісти
выражают ********** приверженность условиям Бангладешского меморандума
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19.11.2021 12:32 Відповісти
брехня, брехня, брехня, брехня....
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19.11.2021 12:52 Відповісти
коли здорові сили Америки нарешті повикидають цю путіноїдну сволоту???
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19.11.2021 12:56 Відповісти
подивіться лише, в що ця неадекватна вдягнена!
це їй лавров пошив, чи блм-щики подарували?
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19.11.2021 13:01 Відповісти
А не та ли это Пафосная Бабища Витулька Нуланд которая вместо членства в НАТО (штаб-квартира в Брюсселе) предложила Украине членство в Роттердам и Копенгаген, шоб голова не шаталась?
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19.11.2021 13:16 Відповісти
 
 