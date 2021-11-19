За добу в Києві від COVID-19 померла 41 особа, виявили 1782 нові випадки. Серед захворілих 138 дітей, - Кличко

У Києві виявили за минулу добу 1782 хворих на коронавірус (загалом 285 662), померла 41 особа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, захворіли 1021 жінка віком від 18 до 94 років, 623 чоловіки віком від 18 до 90 років, 63 дівчинки від 28 днів до 17 років і 75 хлопчиків від 2 місяців до 17 років

Також зафіксований 41 летальний випадок від вірусу (загалом 7096): 26 жінок від 52 до 94 років, 15 чоловіків від 41 до 86 років.

До лікарень столиці госпіталізували 132 хворих на коронавірус та 210 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

1049 осіб подолали коронавірус (загалом 243 435).

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дарницькому (296), Дніпровському (251) та в Солом‘янському (243).

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