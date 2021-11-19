За добу в Києві від COVID-19 померла 41 особа, виявили 1782 нові випадки. Серед захворілих 138 дітей, - Кличко
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У Києві виявили за минулу добу 1782 хворих на коронавірус (загалом 285 662), померла 41 особа.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Так, захворіли 1021 жінка віком від 18 до 94 років, 623 чоловіки віком від 18 до 90 років, 63 дівчинки від 28 днів до 17 років і 75 хлопчиків від 2 місяців до 17 років
Також зафіксований 41 летальний випадок від вірусу (загалом 7096): 26 жінок від 52 до 94 років, 15 чоловіків від 41 до 86 років.
До лікарень столиці госпіталізували 132 хворих на коронавірус та 210 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
1049 осіб подолали коронавірус (загалом 243 435).
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дарницькому (296), Дніпровському (251) та в Солом‘янському (243).
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Потом пленных дезориентировали, как пример - если все будут носить маски то карантина не будет, если сделаете прививку то не нужно будет носить маску, если все сделают прививки то карантина не будет, если все сделают прививки и будут носить маски то карантина не будет, если не сделаете третью дозу то две предыдущие аннулируются
Население 1 439 324 тыс.
Количество вакцинированных 1 185 237 000 82,35 %
Полностью вакцинировано 1 073 845 000 74,61 %
Всего вакцинаций 2 396 045 000
болеет в данный момент - 1233 человека, тяжелых из них - 116.