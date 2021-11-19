Тисяча гривень, яку виплатять за вакцинацію, не буде оподатковуватися та впливати на призначення субсидій, - Шмигаль
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Тисяча гривень, яку виплачуватимуть кожному вакцинованому українцю, не оподатковуватиметься.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на Годині запитань до уряду у ВР заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"І ця тисяча гривень не враховуватиметься при розрахунку субсидій. Це також важливий елемент цієї програми", - наголосив він.
За словами прем’єра, українці, користуючись віртуальними карточками, на які нарахують кошти, зможуть "отримати додаткові послуги" на цю суму.
Шмигаль також зауважив, що влада цією ініціативою планує підтримати п’ять напрямків бізнесу, які найбільш постраждали від пандемії - "креативні індустрії, перевезення, музеї".
"Це порядка шести тисяч суб’єктів бізнесу", - уточнив керівник уряду.
Топ коментарі
+21 Mart 13b70ee9
показати весь коментар19.11.2021 11:35
+15 Атас Злой
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+13 burunduk
показати весь коментар19.11.2021 11:42
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Будь ласка, зачекайте...
на что и было рассчитано !!!! (чтобы пенсы, не дай Боже, себе картошки-олии-круп на нее не купили)
наверно нет.
Невиданой щедрости зелёная власть
Шмыгаль, иди ты наПутина
иди ты наПутина
иди ты наПутина
иди ты наПутина
иди ты наПутина
1000 от янелоха - это таже гречка на выборах.