Тисяча гривень, яку виплатять за вакцинацію, не буде оподатковуватися та впливати на призначення субсидій, - Шмигаль

Тисяча гривень, яку виплачуватимуть кожному вакцинованому українцю, не оподатковуватиметься.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на Годині запитань до уряду у ВР заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"І ця тисяча гривень не враховуватиметься при розрахунку субсидій. Це також важливий елемент цієї програми", - наголосив він.

За словами прем’єра, українці, користуючись віртуальними карточками, на які нарахують кошти, зможуть "отримати додаткові послуги" на цю суму.

Шмигаль також зауважив, що влада цією ініціативою планує підтримати п’ять напрямків бізнесу, які найбільш постраждали від пандемії - "креативні індустрії, перевезення, музеї".

"Це порядка шести тисяч суб’єктів бізнесу", - уточнив керівник уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас є багато запитань до влади щодо виплати коштів за вакцинацію, - Рудик