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Тисяча гривень, яку виплатять за вакцинацію, не буде оподатковуватися та впливати на призначення субсидій, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Тисяча гривень, яку виплатять за вакцинацію, не буде оподатковуватися та впливати на призначення субсидій, - Шмигаль

Тисяча гривень, яку виплачуватимуть кожному вакцинованому українцю, не оподатковуватиметься.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на Годині запитань до уряду у ВР заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"І ця тисяча гривень не враховуватиметься при розрахунку субсидій. Це також важливий елемент цієї програми", - наголосив він.

За словами прем’єра, українці, користуючись віртуальними карточками, на які нарахують кошти, зможуть "отримати додаткові послуги" на цю суму.

Шмигаль також зауважив, що влада цією ініціативою планує підтримати п’ять напрямків бізнесу, які найбільш постраждали від пандемії - "креативні індустрії, перевезення, музеї".

"Це порядка шести тисяч суб’єктів бізнесу", - уточнив керівник уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас є багато запитань до влади щодо виплати коштів за вакцинацію, - Рудик
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Топ коментарі
+21
Идите в жопу с вашей тысячей.
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19.11.2021 11:35
+15
Придурки, спочатку побудуйте на селах ці спортзали, театри, музеї, фінтесцентри...У селян ця нерозумна спроба підняти рейтинг дохлої СН та нерукопотисненого Зелі викликала тільки гостру лють та ненависть. Люди вважають, що їх поманили тисячою гривень, та й забрали одразу, а на селі тисяча це великі гроші. Таких слів про Зелю я від своїх родичів-селян ще ніколи не чув. Люди виживають як можуть, а це кроворогульске запропонувало їм фітнес та подорожі. Очевидь, що таку провальну піар-акцію могла запропонувати тільки недолуга людина.
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19.11.2021 11:47
+13
Йди у сраку шмигаль, і того зебонутого з упавшим рейтингом с собой забери. Шо там с варнейгейтом суки?
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19.11.2021 11:42
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Идите в жопу с вашей тысячей.
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19.11.2021 11:35 Відповісти
Так же кричали перед выдачей Юлькиной тысячи, а потом дрались за неё в Ощадбанке.
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19.11.2021 12:06 Відповісти
НАЧАЛАСЬ ПРЕДВЫБОРНАЯ КОМПАНИЯ !!!
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20.11.2021 01:07 Відповісти
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19.11.2021 11:37 Відповісти
Йди у сраку шмигаль, і того зебонутого з упавшим рейтингом с собой забери. Шо там с варнейгейтом суки?
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19.11.2021 11:42 Відповісти
А за чей счёт этот банкет?
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19.11.2021 13:14 Відповісти
Слабоумным хотят заплатить тысячу . Чем они отличаются от мигрантов ?
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19.11.2021 11:43 Відповісти
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19.11.2021 11:45 Відповісти
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19.11.2021 12:06 Відповісти
Їжте, суки . Бодай би вдавилися і !!!
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19.11.2021 14:14 Відповісти
а потом вас посадят за уклонение от налогов
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19.11.2021 11:44 Відповісти
Тебе не посадят . Кому ты нужен ?
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19.11.2021 11:47 Відповісти


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19.11.2021 11:47 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣
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19.11.2021 12:02 Відповісти
Придурки, спочатку побудуйте на селах ці спортзали, театри, музеї, фінтесцентри...У селян ця нерозумна спроба підняти рейтинг дохлої СН та нерукопотисненого Зелі викликала тільки гостру лють та ненависть. Люди вважають, що їх поманили тисячою гривень, та й забрали одразу, а на селі тисяча це великі гроші. Таких слів про Зелю я від своїх родичів-селян ще ніколи не чув. Люди виживають як можуть, а це кроворогульске запропонувало їм фітнес та подорожі. Очевидь, що таку провальну піар-акцію могла запропонувати тільки недолуга людина.
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19.11.2021 11:47 Відповісти
точняк
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19.11.2021 11:53 Відповісти
та все уже придумано )))))

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19.11.2021 11:57 Відповісти
в селе жизнь и есть это сплошной спортзал
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19.11.2021 16:11 Відповісти
Вы ещё ее налогом могли обложить ?😀😀
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19.11.2021 11:51 Відповісти
Не могли, даже если бы и хотели. С 1 января 2021 года необлагаемый налогом минимум 1 135 грн.
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19.11.2021 12:14 Відповісти
так-то оно так, вот только облагается совокупный месячный доход, а не конкретная выплата отдельно... а в него многое, чего входит... и если нет прямого указания на исключение чего-то в статье 165 НКУ, таки оно включается...
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19.11.2021 12:37 Відповісти
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19.11.2021 11:53 Відповісти
а кит крычыть= за вагнергейт зелляку на гилляку=
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19.11.2021 16:14 Відповісти
потому как и сам тысяча виртуальная и для некоторых совсем бесполезная )))
на что и было рассчитано !!!! (чтобы пенсы, не дай Боже, себе картошки-олии-круп на нее не купили)
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19.11.2021 11:59 Відповісти
Ну хотя бы пенсам можно же было в декабрьскую пенсию просто выплатить наличманом?? Ну элементарно же? Ясно, что тем кто вакцинировался! И другие бы таки сорвались на поликлиники. Может бы к февралю и поползло бы вниз. Феерические дятлы!
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19.11.2021 12:06 Відповісти
Борис, как вы думаешь, Пенсионистский фонд у захваті от твоей идеи?
наверно нет.
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19.11.2021 12:17 Відповісти
Было время когда всех удивляло и поражало как Саакашвили здание МВД, где и ГАИ сидело, сделал стекляным как бы. Мол всё прозрачно. Так вот что интересно. А ведь первым был разогнан и упразднён пенс-фонд страны. Мы не знали, та узнав врядли бы что сделали. А ведь в реальности деньги образно говоря выдаёт МинФин. Это прокладка с громадным штатом и бюджетом. И тишина---и мёртвые с косами не стоят. Такое вот болото! У нас.
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19.11.2021 12:58 Відповісти
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19.11.2021 12:07 Відповісти
Такие деньжища да без налога, вот это я понимаю ….
Невиданой щедрости зелёная власть
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19.11.2021 12:11 Відповісти
Балаган, фарс, пародия - нужное подчеркнуть...
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19.11.2021 12:11 Відповісти
абонемети у морг і крематорій ,теж моно тими тищонцями оплачувати?
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19.11.2021 12:13 Відповісти
заценил йу.мор
Шмыгаль, иди ты наПутина
иди ты наПутина
иди ты наПутина
иди ты наПутина
иди ты наПутина
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19.11.2021 12:16 Відповісти
Как это омерзительно,
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19.11.2021 12:17 Відповісти
От бабулькм из отдалённых деревень за 70 км от своих районных центров-посёлков городского типа нежданная радость привалила - освоить Вовину тысячу - ногами дрыгай хоть на фитнесе, хоть на пилатесе.
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19.11.2021 13:28 Відповісти
Целая 1000! Это ж едрить деньжищи то какие! Таких ДАУНОВ при власти, еще свет не видел! Когда же вы уже все сгинете скоты!?
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19.11.2021 13:38 Відповісти
В сёлах интернета нет, какая в попу Дия. А поход сельчан в фитнес центр и театр - это то что им как раз не хватает.

1000 от янелоха - это таже гречка на выборах.
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19.11.2021 14:29 Відповісти
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19.11.2021 15:35 Відповісти
 
 