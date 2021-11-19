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Президент Болгарії Радев на передвиборчих дебатах: Крим зараз російський, а санкції проти РФ - неефективні

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Президент Болгарії Радев на передвиборчих дебатах: Крим зараз російський, а санкції проти РФ - неефективні

Президент Болгарії Румен Радев, який хоче переобратися на другий термін, вважає Крим російською територією та заявляє про неефективність антиросійських санкцій ЄС.

Про це він заявив на дебатах у четвер зі своїм головним опонентом на пост президента Анастасом Герджиковим, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Як відзначає болгарська служба "Радіо Свобода", питання Росії розділило обох кандидатів.

Під час дебатів Герджиков назвав Крим українською територією не залежно від того, який прапор над ним майоріє. Він сказав, що санкції проти Росії не можна скасовувати, доки не буде вирішено справу Криму та питання прав людини в Росії.

Натомість чинний президент Румен Радев заявив, що санкції проти Росії неефективні.

"Надзвичайно важливо мати прагматизм у зовнішній політиці. Санкції проти Росії виглядають неефективними. Нам потрібна прагматична політика щодо Москви. Не в останню чергу ми не повинні забувати, що Росія є дуже важливим фактором у боротьбі з глобальним тероризмом", – цитує Радева видання Web Cafe.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Групі військових у Болгарії висунуто звинувачення у шпигунстві на користь Росії

На уточнювальне запитання Герджикова, чий Крим, Радев відповів: "Він зараз російський".

Також Радев зазначив, що "Росія не може бути нашою моделлю розвитку, але Росія не може бути нашим ворогом". За його словами, щодо Росії є багато спекуляцій, і тому найголовніше – шукати діалог з Москвою.

Герджиков зі свого боку зазначив, що відносини з Росією мають бути прагматичними, спрямовані на обмін інвестиціями та спільні економічні ініціативи.

У першому турі президентських виборів Радев набрав 49,42% голосів, а Герджиков - 22,83%.

Варто відзначити, що Радев має послідовно проросійські погляди. Відразу після своєї перемоги на виборах у 2016 році він оголосив, що працюватиме над відмовою ЄС від санкцій проти Росії, і згодом відзначився відповідними заявами.

А до цього він заявляв, що Крим є українським де-юре, але російським де-факто, і що Росія не є ворогом Болгарії.
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Топ коментарі
+22
Болгария- самая нищая страна в ЕС. И попутно ее полностью скупили кацапы и получили болгарское гражданство .
Потому , когда в руководстве европейских и международных институций крутятся болгары- НАДО НАСТОРАЖИВАТЬСЯ- они поют со шпаргалки хутина
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19.11.2021 11:49
+18
вот жеж підр!!!
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19.11.2021 11:46
+12
Ещё один на подсосе **********, все таки Крым это хороший лакмус отлавливать идиотов
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19.11.2021 11:56
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вот жеж підр!!!
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19.11.2021 11:46 Відповісти
отуто добре видно, хто біля ре фе годується

я звісно не експерт, але@pozyvnyjklen

12 ч



Оце голосування по Криму.
Сподіваюся, пояснювати, що сині - наші, а червоні - підри, не треба?

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19.11.2021 12:11 Відповісти
вимикаіте удівлялку - монобільшість у вр теж так думае і вся іхня опа теж.
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19.11.2021 13:40 Відповісти
Ты хотел сказать *******.
Ты не ошибся.
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19.11.2021 14:56 Відповісти
Смелое заявление президента. Хотя это и Болгария, но звоночек прозвенел.
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19.11.2021 11:48 Відповісти
и в чем смелость?.. или коррумпированность + компромат ФСБ на Радева, сделали его смелым?..
а ты, Mart 13b70ee9, чьих будешь?.. Крым чей?
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19.11.2021 11:57 Відповісти
Болгария- самая нищая страна в ЕС. И попутно ее полностью скупили кацапы и получили болгарское гражданство .
Потому , когда в руководстве европейских и международных институций крутятся болгары- НАДО НАСТОРАЖИВАТЬСЯ- они поют со шпаргалки хутина
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19.11.2021 11:49 Відповісти
В СССР говорили "курица не птица, Болгария не заграница", там крепкий совок, примерно как у нас.
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19.11.2021 12:10 Відповісти
частина молдаван - також (ті, які з придністров'я). А, да, не забуваймо про мад'яр; оскільки вони разом болгарами - члени ЄС і НАТО; тут - серйозніше...
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19.11.2021 12:15 Відповісти
молдовани від придністров'я не мають права голосу. ви про що?
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19.11.2021 12:34 Відповісти
Переважна більшість населення Придністрянщини - етнічні українці, споконвіків там проживаючі. Т.з. Придністрянська Молдавська Республіка (лівобережжя Дністра) свого часу була штучно зліплена Сталіном з українських земель як плацдарм для окупації всієї Молдавії. А, потому як те сталося - - Придністрянщину "випадково забули" повернути до складу УРСР.
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19.11.2021 17:40 Відповісти
кізда і НАТО, і ЄС. У них всередині сидять слуги їхнього головного ворога, який відкрито декларує прагнення знищення НАТО і ЄС. А вони виявилися здатними лише соплі жувати
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19.11.2021 11:52 Відповісти
Ещё один на подсосе **********, все таки Крым это хороший лакмус отлавливать идиотов
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19.11.2021 11:56 Відповісти
Скоріш не ідіотов, а ворогів
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19.11.2021 12:00 Відповісти
ГАНДОН!
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19.11.2021 11:56 Відповісти
Розірваний.
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19.11.2021 12:00 Відповісти
Но в одном он прав: санкции не эффективны нужно усиливать их и вводить новые хотя бы так.
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19.11.2021 11:58 Відповісти
Санкції справді малодієві! Давно треба відрубити від SWIFT! Забороти мокшанським суднам заходити в порти інших держав!
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19.11.2021 11:59 Відповісти
Раша - фактор у боротьбі з тероризмом? Раша - організатор і спонсор тероризму. Найбільший і найнебезпечніший. А що кацапів у Болгарії дочорта,то правда. У Созополі на пляжі як гівна. З сином зранку бігали наспівуючи "путін......лалала". Кривляться, в спину щось бурмотять.... але у відкриту жодна падлюка не наважилася.
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19.11.2021 12:01 Відповісти
Москотостан давно, і останнім часом вже повністю відкрито, є ворогом усьому демократичному світу. Якщо Радев з цим не згоден, то він є таким же ворогом цьому світу.
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19.11.2021 12:04 Відповісти
У вас вкрали гаманець? Отже гаманець належить злодієві. По факту. А кричати про допомогу не ефективно... Тому здавайте ваші гаманці, громадяни!.. Прагматик, *ь. Скільки ж таких "корисних ідіотів" в Європі! Ну, просто епідемія. Не дивно, що в минулому столітті за якихось неповних 30 років відбулося 2 світові війни. Нічого не змінилося. Дебіл на дебілові і дебілом поганяє. І це ще "еліта" політичних діячів. А що твориться в головах "73%", напевно краще не знати.
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19.11.2021 12:06 Відповісти
Вони в себе на півострові поводяться, як Росія з сусідами. В Болгарії були вперше цього року. Вкрай негостинний народець.
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19.11.2021 12:09 Відповісти
А кто гостинний? Поляки, румыны, венгры...?
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19.11.2021 13:57 Відповісти
этих болгар даже взрывы и отравления не учат.
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19.11.2021 12:19 Відповісти
Болгар-то учат. Их президента -- не учат
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19.11.2021 12:30 Відповісти
если бы. у этого клоуна под 50% поддержки
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19.11.2021 12:33 Відповісти
***** ему доплачивает.
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19.11.2021 12:30 Відповісти
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19.11.2021 12:38 Відповісти
Болгары как народ очень своеобразный и в плохую сторону... В приазовье их сел много так они сепаратисты еще те
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19.11.2021 12:53 Відповісти
росія у боротьбі з тероризмом=бджоли проти меду...

а санкції звичайно не ефективні, тому що "глубокаазабочєниє талєрасти" тільки про всяких фріків можуть думати...напевно буде риторично - а що заважає накласти ефективні санкції?!
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19.11.2021 12:55 Відповісти
Продолжение эффекта бездеятельности украинского псевдоМИДа и предательства украинского псевдоПрезедента.
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19.11.2021 13:53 Відповісти
Так он правду сказал по большей части. Крым по факту кацапский и шансов вернуть его нет. Санкции против рашки неэффективны. Ссортися с рашкой себе дороже, если отбросить в сторону всю моральную шелуху.
Единственная (но существенная ложь) - это то, что рашка помощник в борьбе с терроризмом. Это откровенное враньё, ибо все знают, что рашка один из основных инициаторов и спонсоров терроризма.
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19.11.2021 14:01 Відповісти
Стоит отметить, что у Радева последовательно пророссийские взгляды. Джерело: https://censor.net/ua/n3300439

Так и должно быть у порядочного болгарина.
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19.11.2021 14:26 Відповісти
Ось тільки у двох Св. війнах Болгарія воювала проти (Росії і СРСР). А у всьому решту - "порьядошні" ... скоти.
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19.11.2021 17:43 Відповісти
Ну понятно кто ему оплачивает предвыборную кампанию. Завтра и Болгария будет росийской, как раз поделится беженцами с Беларашкой.
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19.11.2021 14:32 Відповісти
 
 