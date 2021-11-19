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Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військ РФ. З початку доби ворог 4 рази відкривав вогонь на Донбасі, - штаб ООС. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військ РФ. З початку доби ворог 4 рази відкривав вогонь на Донбасі, - штаб ООС. ВIДЕО

Впродовж поточної доби, 19 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС у фейсбуці.

В напрямку Мар’їнки окупанти вели вогонь двічі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 82 мм.

У бік населеного пункту Лопаскине противник здійснив обстріл з міномету калібру 82 мм.

В районі Причепилівки ворожі війська вели вогонь зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - повідомили у штабі..

Читайте на "Цензор.НЕТ": З померлим екскомандувачем Сухопутних військ ЗСУ генералом Анатолієм Пушняковим попрощаються сьогодні в Києві. ФОТО

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.
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Топ коментарі
+15
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19.11.2021 12:15
+15
и шо характерно... ни какой пресс-конференции ни тебе от ОП...ни от .... ну вообщем ни от кого!
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19.11.2021 12:17
+15
Вічна пам'ять загиблим ГЕРОЯМ!
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19.11.2021 12:33
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Скажіть це нашому верховному гівнокомандуючому....
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19.11.2021 17:09 Відповісти
Если они нам делают больно..То может и мы отплатим за это ?
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19.11.2021 12:13 Відповісти
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19.11.2021 12:15 Відповісти
Главное не провоцировать и перестать стрелять, надо посмотреть в глаза Путину может увидим перемирье, надо сдать все секреты и спецоперации за бабло конечно, написать очередной видосик для лохов-избирателей Зе и продолжать косить бабло и чтоб Порошенко не мешал подумал Зеленский
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19.11.2021 12:15 Відповісти
и шо характерно... ни какой пресс-конференции ни тебе от ОП...ни от .... ну вообщем ни от кого!
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19.11.2021 12:17 Відповісти
Вічна пам'ять загиблим ГЕРОЯМ!
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19.11.2021 12:33 Відповісти
Герої не вмирають
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19.11.2021 13:05 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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19.11.2021 13:31 Відповісти
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19.11.2021 15:17 Відповісти
 
 