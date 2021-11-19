2,5 тисячі дітей до трьох років перебувають в будинках дитини. Держава не розуміє незворотних наслідків проблеми, - "Українська мережа за права дитини"
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Про це заявляють експерти Громадської спілки "Українська мережа за права дитини", найбільшої в Україні організації, що відстоює забезпечення найкращих інтересів дитини, з нагоди Всесвітнього дня дитини, який відзначається 20 листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спілки.
Всесвітній день дитини – зокрема, "день підтримки діяльності, спрямованої на забезпечення добробуту дітей в усьому світі". Але в Україні благо частини дітей не в пріоритеті.
"Ми хочемо показати не масштаб, а мізерність проблеми, яку влада не в змозі подолати. Нехай поки що немає ресурсу подбати про всі 90 тисяч дітей, які перебувають в інтернатних закладах, але ж для 2,5 тисяч найменших можна знайти способи сімейного виховання", – говорить Дар'я Касьянова, голова правління "Української мережі за права дитини".
Експертка вдається до суто математичного аналізу.
"В Україні майже півтори тисячі громад. Тобто на дві з половиною громади – одна маленька дитина. Навіть якщо не враховувати громади тимчасово окупованих територій на сході й додати "приховане сирітство", дітей поза статистикою, які перебувають в інфекційних відділеннях лікарень, спеціальних та санаторних інтернатах, навчально-реабілітаційних центрах, все одно виходить менш як дві дитини на ОТГ. Невже громада не може про них подбати?" – запитує Дар'я Касьянова.
За даними моніторингу виконання "Національної стратегії реформування системи інтернатів" Уповноваженого ВРУ з прав людини, якщо на початок реалізації Стратегії (2017 рік) у 38 будинках дитини перебувало 2 691 малюків, то на початок 2021 року – 2 375 дітей. За пів поточного року цифра знову збільшилась і становить 2 698 дітей.
Діти до трьох років – найвразливіша категорія вихованців інституційних закладів. 80% мозку людини формується саме в цьому віці.
"Вже за пів року життя в будинку дитини найменші діти мають серйозну затримку розвитку у порівнянні з однолітками та незворотні негативні наслідки для всього подальшого життя. Кожні три місяці, проведені в закладах інституційного догляду, дитина раннього віку втрачає 1 місяць свого розвитку", – Галина Постолюк, членкиня правління "Української мережі за права дитини", директорка благодійної організації "Надія і житло для дітей", розповідає про результати міжнародного дослідження "Під маскою турботи"
Саме до 3-х років у дитини формуються стосунки прив’язаності – базове відчуття власної цінності, безпеки, впевненості, адаптивної здатності. "За одним із досліджень, вихованці інтернатних закладів, яких добре годували, які були охайно одягнені, вчасно переодягнені, але яких не брали на руки, з якими емоційно не взаємодіяли, які не відчували тактильного тепла, такі діти помирали до року від туги серця. Якщо в оточенні дитини був хтось із дорослих, вона виживала", – говорить Наталія Пашко – психологиня, фахівчиня по роботі з випадками домашнього насильства, координаторка напрямку по роботі з дітьми та підлітками Інституту психології здоров'я.
"У 2019 році бюджет 38 будинків дитини становив 56 млн грн. Це 20 тис. грн на місяць на дитину. Ми калічимо наших дітей за великі гроші", – говорить Дар’я Касьянова.
Серед найпоширеніших причин влаштування дітей у заклади – біологічна смерть батьків, бідність, відсутність житла, скрутні матеріальні умови, хвороба одного з батьків чи іншої дитини, а також відсутність підтримки вразливих сімей і послуг для таких сімей
Разом з тим 40% дітей у будинках дитини могли б повернутися до батьків, якби держава їм допомогла. А для цього, за словами експертів, потрібно вкладати кошти не в інтернати, а в розвиток соціальних послуг в громадах, зокрема патронатні сім’ї, і в створення альтернативних форм виховання дітей: дитячі будинки сімейного типу, прийомні та опікунські родини, усиновлення.
"Українська мережа за права дитини" – це громадська спілка, яка об’єднує 27 українських та міжнародних організацій і благодійних фондів, що працюють по всій Україні з метою забезпечення прав та добробуту дитини.
Всесвітній день дитини – Міжнародний день ООН, який з 1954 року щорічно відзначається 20 листопада. Всесвітній день дитини символізує світове братерство і взаєморозуміння дітей, наголошує на підтримці діяльності, спрямованої на забезпечення добробуту дітей в усьому світі. Саме 20 листопада 1959 року Генеральна Асамблея ухвалила Декларацію прав дитини, а 1989 року – Конвенцію про права дитини.
З нагоди Всесвітнього дня дитини громадська спілка "Українська мережа за права дитини" оприлюднила інформацію про кількість дітей у будинках дитини.
Також були опубліковані основні причини потрапляння дітей у будинки дітей.
Так, серед головних прични виділяють: біологічну смерть батьків (1,8%), стан здоров'я батьків (8%), стан здоров'я дітей (10,8%), бідність (відсутність житла та засобів до існування) (24,2%), покинуті діти або діти, яких батьки відмовилися забирати із закладів охорони здоров'я (27,4%), недогляд з боку батьків через зловживання алкоголем чи наркотичними речовинами (25,2%), зловживання щодо дитини з боку батьків, недбале ставлення до дитини (42,6%).
Будь ласка, зачекайте...
Это бы сильно упростило процедуру усыновления. В патронат можно было бы по упрощенной процедуре сдавать, а потом если ребенок прижился - уже усыновлять.
или например узнали что ребенка в семье избивают и не кормят. Забрали и отдали бы сразу в патронатную семью, ну простите за сравнение - как собак на передержку. Пока вопрос как-то более стратегически не решится - пока у родителей права не отберут и т.д.
и вообще нужно разрешить детей усыновлять иностранцам. я слышал что разрешают тоьлко больных усыновлять.
зря.
Так что и наши менты могут работать когда хотят, и ребенка защитить - тоже.
Пьяная женщина упала с ребенком на тротуар: полиция Харькова забрала у горе-матери годовалую девочку (фото, видео)
10.11.21
Полиция Харькова нашла женщину, которая 9 ноября упала с ребенком на тротуар, имея при этом признаки алкогольного опьянения. Правоохранители пришли к горе-матери, которая уже стоит на учете службы по делам детей, домой.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Правоохранители проводили мониторинг сети и увидели видео, на котором женщина с признаками опьянения уронила ребенка и упала вместе с ним на тротуар. Сотрудники полиции быстро установили, что главной участницей инцидента является 36-летняя жительница Харькова, которая уже состоит на учете службы по делам детей. Кроме этого, женщину уже не один раз привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей, добавили в полиции.
Читайте такжеВ Ривненской области между вагонами нашли 12-летнего мальчика (фото)"Принимая во внимание тот факт, что ребенку угрожает опасность, по месту жительства женщины прибыли инспектор сектора ювенальной превенции Харьковского УУП № 2, директор службы по делам детей и медицинские работники. Во время осмотра ребенка медики обнаружили на теле малышки телесные повреждения, полученные им вероятно в результате падения. Правоохранители приняли решение об изъятии девочки. Ее передали в детское отделение харьковской городской больницы № 4", - сообщили в отделе коммуникации.
Ребенка забрали в больницу / фото - пресс-служба полиции Харьковской области
Условия, в которых жил ребенок, правоохранители зафиксировали на фото. Сейчас решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности.
Что этому предшествовало:
9 ноября в Харькове агрессивная женщина с ребенком на руках едва не устроила ДТП. Горе-мать пересекала дорогу не на пешеходном переходе, едва не попала под колеса машин, а потом еще и уронила девочку на землю.
https://www.unian.net/incidents/pyanaya-zhenshchina-upala-s-rebenkom-na-trotuar-policiya-harkova-zabrala-u-gore-materi-godovaluyu-devochku-foto-video-novosti-harkova-11604601.html
Бабченко писал об удочеренной - это тот еще кошмар. недурно он так ненавидит Рашку.
Херсонские фермеры выбрасывают арбузы из-за небывалого урожая. Видео
https://news.obozrevatel.com/economics/economy/hersonskie-fermeryi-**************-arbuzyi-iz-za-nebyivalogo-urozhaya-video.htm
47°16'14.1"N 36°46'47.7"E
у меня приятель имеет 3 своих детей - сыновей и удочерил девочку. Регулярные проверки. что сложного - пустил, показал условия проживания, показал что в холодильнике.
Ни разу никаких проблем.
погибают.Таких детей отдают в семьи на выхаживание до устранения наркозависимости дитя.Это примерно до 2-х-3х лет ,а затем разрешают усыновление.Дети эти ,освободившие от наркозависимости ничуть не хуже,чем у нормальных родителей.Многие немовлята погибают при выхаживании,но выхаживающих за это не судят,а дают следующего,до успешного результата.А так в США практически нет детей на усыновление.
что ты блин несешь?
у нас только в одной Мордовии находиться 24 концлагеря для брошенных детей,что происходит на всей остальной РАБссии догадайтесь с одного раза...