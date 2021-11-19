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2,5 тисячі дітей до трьох років перебувають в будинках дитини. Держава не розуміє незворотних наслідків проблеми, - "Українська мережа за права дитини"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Про це заявляють експерти Громадської спілки "Українська мережа за права дитини", найбільшої в Україні організації, що відстоює забезпечення найкращих інтересів дитини, з нагоди Всесвітнього дня дитини, який відзначається 20 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спілки. 

Всесвітній день дитини – зокрема, "день підтримки діяльності, спрямованої на забезпечення добробуту дітей в усьому світі". Але в Україні благо частини дітей не в пріоритеті.

"Ми хочемо показати не масштаб, а мізерність проблеми, яку влада не в змозі подолати. Нехай поки що немає ресурсу подбати про всі 90 тисяч дітей, які перебувають в інтернатних закладах, але ж для 2,5 тисяч найменших можна знайти способи сімейного виховання", – говорить Дар'я Касьянова, голова правління "Української мережі за права дитини".

Експертка вдається до суто математичного аналізу.

"В Україні майже півтори тисячі громад. Тобто на дві з половиною громади – одна маленька дитина. Навіть якщо не враховувати громади тимчасово окупованих територій на сході й додати "приховане сирітство", дітей поза статистикою, які перебувають в інфекційних відділеннях лікарень, спеціальних та санаторних інтернатах, навчально-реабілітаційних центрах, все одно виходить менш як дві дитини на ОТГ. Невже громада не може про них подбати?" – запитує Дар'я Касьянова.

За даними моніторингу виконання "Національної стратегії реформування системи інтернатів" Уповноваженого ВРУ з прав людини, якщо на початок реалізації Стратегії (2017 рік) у 38 будинках дитини перебувало 2 691 малюків, то на початок 2021 року – 2 375 дітей. За пів поточного року цифра знову збільшилась і становить 2 698 дітей.

Діти до трьох років – найвразливіша категорія вихованців інституційних закладів. 80% мозку людини формується саме в цьому віці.

"Вже за пів року життя в будинку дитини найменші діти мають серйозну затримку розвитку у порівнянні з однолітками та незворотні негативні наслідки для всього подальшого життя. Кожні три місяці, проведені в закладах інституційного догляду, дитина раннього віку втрачає 1 місяць свого розвитку", – Галина Постолюк, членкиня правління "Української мережі за права дитини", директорка благодійної організації "Надія і житло для дітей", розповідає про результати міжнародного дослідження "Під маскою турботи" 

2,5 тисячі дітей до трьох років перебувають в будинках дитини. Держава не розуміє незворотних наслідків проблеми, - Українська мережа за права дитини 01

Саме до 3-х років у дитини формуються стосунки прив’язаності – базове відчуття власної цінності, безпеки, впевненості, адаптивної здатності. "За одним із досліджень, вихованці інтернатних закладів, яких добре годували, які були охайно одягнені, вчасно переодягнені, але яких не брали на руки, з якими емоційно не взаємодіяли, які не відчували тактильного тепла, такі діти помирали до року від туги серця. Якщо в оточенні дитини був хтось із дорослих, вона виживала", – говорить Наталія Пашко психологиня, фахівчиня по роботі з випадками домашнього насильства, координаторка напрямку по роботі з дітьми та підлітками Інституту психології здоров'я.

"У 2019 році бюджет 38 будинків дитини становив 56 млн грн. Це 20 тис. грн на місяць на дитину. Ми калічимо наших дітей за великі гроші", – говорить Дар’я Касьянова.

Серед найпоширеніших причин влаштування дітей у заклади – біологічна смерть батьків, бідність, відсутність житла, скрутні матеріальні умови, хвороба одного з батьків чи іншої дитини, а також відсутність підтримки вразливих сімей і послуг для таких сімей 

2,5 тисячі дітей до трьох років перебувають в будинках дитини. Держава не розуміє незворотних наслідків проблеми, - Українська мережа за права дитини 02

Разом з тим 40% дітей у будинках дитини могли б повернутися до батьків, якби держава їм допомогла. А для цього, за словами експертів, потрібно вкладати кошти не в інтернати, а в розвиток соціальних послуг в громадах, зокрема патронатні сім’ї, і в створення альтернативних форм виховання дітей: дитячі будинки сімейного типу, прийомні та опікунські родини, усиновлення.

"Українська мережа за права дитини" – це громадська спілка, яка об’єднує 27 українських та міжнародних організацій і благодійних фондів, що працюють по всій Україні з метою забезпечення прав та добробуту дитини.

Всесвітній день дитини – Міжнародний день ООН, який з 1954 року щорічно відзначається 20 листопада. Всесвітній день дитини символізує світове братерство і взаєморозуміння дітей, наголошує на підтримці діяльності, спрямованої на забезпечення добробуту дітей в усьому світі. Саме 20 листопада 1959 року Генеральна Асамблея ухвалила Декларацію прав дитини, а 1989 року – Конвенцію про права дитини.

З нагоди Всесвітнього дня дитини громадська спілка "Українська мережа за права дитини" оприлюднила інформацію про кількість дітей у будинках дитини.

Також були опубліковані  основні причини потрапляння дітей у будинки дітей. 

Так, серед головних прични виділяють: біологічну смерть батьків (1,8%), стан здоров'я батьків (8%), стан здоров'я дітей (10,8%), бідність (відсутність житла та засобів до існування) (24,2%), покинуті діти або діти, яких батьки відмовилися забирати із закладів охорони здоров'я (27,4%), недогляд з боку батьків через зловживання алкоголем чи наркотичними речовинами (25,2%), зловживання щодо дитини з боку батьків, недбале ставлення до дитини (42,6%).

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Топ коментарі
+3
Печаль . В других странах очередь за детьми-инвалидами .
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19.11.2021 12:09
+3
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19.11.2021 13:56
+3
Есть такое...
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19.11.2021 13:57
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Печаль . В других странах очередь за детьми-инвалидами .
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19.11.2021 12:09 Відповісти
мне интересно - а у нас в стране есть система патроната? ну, когда необязательно ребенка именно усыновлять, а просто брать на воспитание. Тебе гос-во платит какие-то деньги на его содержание. и он живет как твой ребенок, только не имеет прав на имущество и т.д.
Это бы сильно упростило процедуру усыновления. В патронат можно было бы по упрощенной процедуре сдавать, а потом если ребенок прижился - уже усыновлять.
или например узнали что ребенка в семье избивают и не кормят. Забрали и отдали бы сразу в патронатную семью, ну простите за сравнение - как собак на передержку. Пока вопрос как-то более стратегически не решится - пока у родителей права не отберут и т.д.
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19.11.2021 13:56 Відповісти
Есть такое...
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19.11.2021 13:57 Відповісти
тогда вообще непонятно почему есть детдома. Система не отлажена наверное.
и вообще нужно разрешить детей усыновлять иностранцам. я слышал что разрешают тоьлко больных усыновлять.
зря.
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19.11.2021 14:04 Відповісти
Да наша извечная проблема... Знаю две семьи. В одной усыновленные, в другой патронат... Усыновление было в разы проще и быстрей... А за патронат получаешь зарплату(тонкостей не знаю) Тебе так мозги вынесут покуда получишь разрешение... И все под видом заботы о ребенке...
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19.11.2021 14:13 Відповісти
Детские дома есть потому что это хорошая коррупционная кормушка для целой цепочки чиновников. И те кто отмывают эти деньги они всячески препятствуют инициативам по улучшению жизни этих несчастных детей. Даже чтобы иностранцу усыновить ребёнка нужно дать $15 - 20 тыс. взяток. Из 20 тыс. гривен выделенных на ребёнка в месяц, то него доходит может всего лишь 12 тыс. Остальное разворовывается.
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19.11.2021 18:18 Відповісти
Є патронажні сім'ї , які ,на кожну дитину отримують 16 тис гривень , перед цим проходять спеціальні курси . Беруть по кілька дітей , потім купують автівки , хати для рідних дітей..... Це чорний бізнес на дітях .
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19.11.2021 14:49 Відповісти
Слово,- государство, тут лишнее. Государство существовало, как-то до нулевых, потом всё, умерло. В конституции написано,что государство социальное, а на деле, отож, на заборе тоже многое чего написано,
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19.11.2021 13:29 Відповісти
Помним помним ваше государство, с расстрелом 12-летних детей...
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19.11.2021 13:56 Відповісти
подчеркну: ребенка ЗАБРАЛИ. Просто по видео.
Так что и наши менты могут работать когда хотят, и ребенка защитить - тоже.
Пьяная женщина упала с ребенком на тротуар: полиция Харькова забрала у горе-матери годовалую девочку (фото, видео)
10.11.21

Полиция Харькова нашла женщину, которая 9 ноября упала с ребенком на тротуар, имея при этом признаки алкогольного опьянения. Правоохранители пришли к горе-матери, которая уже стоит на учете службы по делам детей, домой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители проводили мониторинг сети и увидели видео, на котором женщина с признаками опьянения уронила ребенка и упала вместе с ним на тротуар. Сотрудники полиции быстро установили, что главной участницей инцидента является 36-летняя жительница Харькова, которая уже состоит на учете службы по делам детей. Кроме этого, женщину уже не один раз привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей, добавили в полиции.

Читайте такжеВ Ривненской области между вагонами нашли 12-летнего мальчика (фото)"Принимая во внимание тот факт, что ребенку угрожает опасность, по месту жительства женщины прибыли инспектор сектора ювенальной превенции Харьковского УУП № 2, директор службы по делам детей и медицинские работники. Во время осмотра ребенка медики обнаружили на теле малышки телесные повреждения, полученные им вероятно в результате падения. Правоохранители приняли решение об изъятии девочки. Ее передали в детское отделение харьковской городской больницы № 4", - сообщили в отделе коммуникации.

Ребенка забрали в больницу / фото - пресс-служба полиции Харьковской области

Условия, в которых жил ребенок, правоохранители зафиксировали на фото. Сейчас решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности.
Что этому предшествовало:

9 ноября в Харькове агрессивная женщина с ребенком на руках едва не устроила ДТП. Горе-мать пересекала дорогу не на пешеходном переходе, едва не попала под колеса машин, а потом еще и уронила девочку на землю.
https://www.unian.net/incidents/pyanaya-zhenshchina-upala-s-rebenkom-na-trotuar-policiya-harkova-zabrala-u-gore-materi-godovaluyu-devochku-foto-video-novosti-harkova-11604601.html
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19.11.2021 13:58 Відповісти
амеры бы забрали все - сделай только прозрачно все.
Бабченко писал об удочеренной - это тот еще кошмар. недурно он так ненавидит Рашку.
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19.11.2021 13:31 Відповісти
В стране в которой плюют на продолжение нации, обречено на вымирание,в стране где уничтожается сельское хозяйство, из за которого зависит здоровье нации,также обречено на вымирание.Что мы и наблюдаем на наших глазах, появление таких глоболистов,как Сорос,дякуя Порошенко.
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19.11.2021 13:33 Відповісти
у нас так все плохо с сельским хозяйством что полки ломятся а селяне вынуждены выбрасывать выращенные овощи-фрукты от проблемы перепроизводства.

Херсонские фермеры выбрасывают арбузы из-за небывалого урожая. Видео
https://news.obozrevatel.com/economics/economy/hersonskie-fermeryi-**************-arbuzyi-iz-za-nebyivalogo-urozhaya-video.htm
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19.11.2021 14:00 Відповісти
Гляньте на его коменты, совкодрочер обыкновенный... У него тогда стоял, и государство это когда ему ПР стабильно в задницу пихали) Как же без такого порядка)
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19.11.2021 14:06 Відповісти
Вот в том то и дело,селяне не могут продать,а так называемое "государство" им не помогает,а наоборот.Почему бы не закупать о селян продукты и делать отечественное, качественное, для деток,для детсадов,для школ,как это при совке? А молокозаводы покажите которые из молока делают продукцию,есть разве такие? нет,уничтожены.
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19.11.2021 14:11 Відповісти
Чего? В совке молоко качественное было?))) Доярка сдоила вручную, корова сверху нассала, а если и этого мало, то долила воды из крана) И сколько в совке этих молокозаводов было? А чего в моем селе мороженное было ДВА раза в год??? На 1 мая и на 7 ноября??? И молокозавод в 10 км... Только всю его продукцию отправляли в Чехословакию... Рыбоконсервный, только консервы с него по блату с Москвы привозили... Хорошее было государство... А сейчас частники в разы больше производят... И чем меньше государство сует свой пятак в цены и прочие регулирования, тем больше производство и меньше цены...
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19.11.2021 14:25 Відповісти
У меня свое молоко) Норм) И мороженное в магазинах норм))) Вас никто не заставляет покупать рашкинское молоко))) Фу мерзость... А когда я покупаю, то норм молоко, и скисает тоже норм) Кстати завод изготовитель, от указанной вами точки, почти рядом)
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19.11.2021 14:39 Відповісти
А можно подробнее про сельское хозяйство? И насчет детей... У вас их сколько?
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19.11.2021 14:01 Відповісти
Можно подробней вот тут координаты где из цветущего села в котором было живдоноводство,птицефабрика,ТОК, остался тлен .
47°16'14.1"N 36°46'47.7"E
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19.11.2021 14:06 Відповісти
Так кто вас заставлял это по камушкам разбирать? Президент? У нас все целое... И тока, и свинокомплексы и МТФ... И на 15 тыс зарплаты желающих не очень...
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19.11.2021 14:32 Відповісти
При владі етнічне жидівське озу,якому насрати на тубільців.Вони їх знищують та перетворюють у рабів.
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19.11.2021 13:33 Відповісти
а что ты так боишься проверок. Будет что скрывать?
у меня приятель имеет 3 своих детей - сыновей и удочерил девочку. Регулярные проверки. что сложного - пустил, показал условия проживания, показал что в холодильнике.
Ни разу никаких проблем.
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19.11.2021 14:02 Відповісти
До чого ви мені це написали,я нічого вже не боюсь,боягузка зламалась після майдану та війни
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19.11.2021 14:19 Відповісти
В США можно получить на усыновление только немовлят от наркоманов.Они имеют врожденную наркотическую зависимость и, зачастую ,
погибают.Таких детей отдают в семьи на выхаживание до устранения наркозависимости дитя.Это примерно до 2-х-3х лет ,а затем разрешают усыновление.Дети эти ,освободившие от наркозависимости ничуть не хуже,чем у нормальных родителей.Многие немовлята погибают при выхаживании,но выхаживающих за это не судят,а дают следующего,до успешного результата.А так в США практически нет детей на усыновление.
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19.11.2021 13:38 Відповісти
а почему вы Германский опыт не рассматриваете до евросоюза? И затрат меньше .
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19.11.2021 13:42 Відповісти
Это вы о чем? Какой опыт был в Германии в 91-м году?
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19.11.2021 13:54 Відповісти
а детей не от наркоманов выбрасывают на свалку?
что ты блин несешь?
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19.11.2021 14:00 Відповісти
я бы взял,но во первых не дадут,потому как инвалид-сердечник,а если бы и дали,то за-бут потом проверками....
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19.11.2021 13:42 Відповісти
Однажды журналистка Эхо Мацковии Ольга Бычкова сказала в эфире таку фразу....

у нас только в одной Мордовии находиться 24 концлагеря для брошенных детей,что происходит на всей остальной РАБссии догадайтесь с одного раза...
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19.11.2021 13:46 Відповісти
Так она права,а в Украине разве не так? Посмотрите в каких условиях содержатся дети в стране победобесов, и в Украине тоже самое, не лучше. А нужно обязательно слова кривлять,вы от этого лучше себя чувствуете?
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19.11.2021 13:51 Відповісти
Чувак не парься,я не нуждаюсь в твоих говнокомментах
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19.11.2021 13:54 Відповісти
тока вспомнил - где же наша желчеватая старикащечка - и вот. Жив кащенит пока что
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19.11.2021 14:14 Відповісти
Закон Димы Яковлева на РАБссии придумали чтобы отомстить проклятым буржуинам США... свое говно не отдадим...
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19.11.2021 13:52 Відповісти
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19.11.2021 13:56 Відповісти
значит, правильно воспитывал.
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19.11.2021 14:02 Відповісти
Так дайте их усыновить за границу , зачем детям мучаться
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19.11.2021 15:46 Відповісти
какой там заботиться, тут о не сиротах громада не в сосстоянии позаботиться, деньги в садике собирают на хоз нужды садика... а тут о сиротах...
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19.11.2021 16:25 Відповісти
 
 