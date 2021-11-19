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Новини Політика України
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ВР (11730) Слуга народу (2544) Железняк Ярослав (390)

У "Слуги народу" не вистачає голосів для прийняття законопроєктів з порядку денного: 5600 зняли, місцеві адміністрації і столицю перенесли, - нардеп "Голосу" Железняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У

У монобільшості немає потенціалу для ухвалення законопроєктів в порядку денному.

Про це , як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

"Якщо ми підсумовуватимемо цей пленарний тиждень, подивіться, що планувалося: прийняття 5600, закону про місцеві державні адміністрації, про столицю і, як ми сьогодні дізналися, постанови про "вагнерівців". 5600 зняли, тому що немає голосів. Місцеві адміністрації і столицю перенесли, навіть не проголосувавши скорочену процедуру. (По-перше, тому що вона не була потрібна. По-друге, тому що знову не мали голосів). У порядку денному на сьогодні було багато важливих законів, але зранку чомусь ТСК вирішила видати свій звіт щодо "вагнерівців". Влада хотіла закрити це питання, винести на голосування і сказати, що парламент поставив свою крапку в цій історії. Але виявилося так, що народні депутати у п’ятницю не доїхали до парламенту. Була взята перерва, і ті, хто сьогодні на засідання доїхав, вже теж пішли. Тому зараз буде низка перерв, після якої парламент завершить свою роботу на цьому пленарному тижні. Звичайно, ТСК ніхто не розглядатиме, тому що, якщо вони зайдуть в це питання, запевняю, на табло не буде навіть 200 голосів. Тому що просто фізично такої кількості депутатів (монобільшості. – Ред.) в залі немає", - пояснив нардеп.

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Топ коментарі
+11
на мою думку, найбільш адекватний і рівновіддалений - телеканал Еспресо.
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19.11.2021 12:25
+9
Щойно на Прямому оприлюднили лонгрід від Дзинзі, він вчора зафіксував переписку в парт.чаті уродів, зокрема, Корнієна і Є.Кравчук (стосовно прийняття закону про Київ). Там перший прямо визнає, що в них з замайбахом і довірою - коаліція, без них голосів не вистачає...
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19.11.2021 12:23
+6
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19.11.2021 12:36
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Было бы неплохо , если бы появился канал на ТВ , который бы рассказывал людям на нормальном , человеческом языке , что происходит в РАДЕ .
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19.11.2021 12:22 Відповісти
на мою думку, найбільш адекватний і рівновіддалений - телеканал Еспресо.
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19.11.2021 12:25 Відповісти
Не знаю як зараз а раніше його вважали про-Тимошенківським
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19.11.2021 20:02 Відповісти
Щойно на Прямому оприлюднили лонгрід від Дзинзі, він вчора зафіксував переписку в парт.чаті уродів, зокрема, Корнієна і Є.Кравчук (стосовно прийняття закону про Київ). Там перший прямо визнає, що в них з замайбахом і довірою - коаліція, без них голосів не вистачає...
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19.11.2021 12:23 Відповісти
А уже сегодня ,Динзибанда зеУБЛЮДКОВ проколола шины , как предупреждение
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19.11.2021 13:22 Відповісти
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19.11.2021 12:36 Відповісти
бо нема дурних. одна справа конверт отримувати та давити на кнопки по простих рішеннях а друга справа, прийняття узурпаторських законів, а потім, через роки відповідати як партія яника.
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19.11.2021 12:39 Відповісти
ну з партії яника особливо ніхто так і не відповів, а от у вікно дехто таки вийшов... і це трішки страшніше)))
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19.11.2021 13:03 Відповісти
я про те що справа про прийняті в січні 2014 закони досі на слуху. нею декому закривають рот. а яка може бути відповідальність? як що ти посадиш папередніка на приклад. за бурштин чи за контробанду і тд, то сам не зможеш на цьому косити бабулєси. так що, дурних нема. є розумні, наглі, безсовісні чмирі
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19.11.2021 13:09 Відповісти
і ще. ти думаєш Бойко веде себе так пристойно бо така тактика? ні. діло про вишки на півярда в сейфі. достати можна в любий момент.
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19.11.2021 14:07 Відповісти
Назвіть хоть одного депутата з партії якника який відповів за прийняття диктаторскіх законів. (посилання на рішення суду будьласка.)
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19.11.2021 13:49 Відповісти
Начало конца Зе-шута, на горизонте много посадок. Жаль что расстрела нет в законах, не плохо бы ввести перед задержаниями зе-шайки!
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19.11.2021 12:53 Відповісти
Здається все відвалилось. Барвистий макіяж спав з лиця провенційних клоунів і перед українцями постали сірі, жалюгідні, будинковi горобці (їх ще називають жидами) декотрі з яких вже встигли розжиріти до розмірів ворони. Несуттєво i незначуще обговорювати те, що вкотре скаже український політик, вони відтворюють лише хаос та гниття країни. (с)
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19.11.2021 13:02 Відповісти
Кірпа, Кравченко, Чечетов, Семенюк, Кушнарьов, Калашніков, Жилін…
свято наближається..
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19.11.2021 13:12 Відповісти
жодного! але ця справа досі діє як компромат. мовчи бо будеш сидіти за своє голосування.. ось про що я... моні чому ніч нема за офшори з сторони сша та ес? бо держат за яйця. а розголосять, випустять з рук ті самі яйця, не буде за що смикати.
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19.11.2021 14:04 Відповісти
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

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10 мин



Андрій Павловський Влада позбавляє громадян виплат із фонду соцстраху! У ВР ЗЕмонобільшість,т.з."слуги" Протягнули свій Антисоціальний з\проєкт № 3663 Що і кого вони «зробили»? Вони позбавили вас, громадян України Гарантованих виплат із Фонду соц\страху
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19.11.2021 15:25 Відповісти
Яка сумна новина.
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19.11.2021 15:57 Відповісти
 
 