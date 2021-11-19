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Росія знову б'є рекорди з добової смертності від COVID-19: Померла 1 251 людина

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія знову б'є рекорди з добової смертності від COVID-19: Померла 1 251 людина

В Росії за добу виявлено 37 156 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Интерфакс.

У Росії зафіксовано черговий антирекорд смертності: померло 1 254 особи. Напередодні померла 1 251 людина. Найбільше пацієнтів, за даними на п'ятницю, померли у Москві - 95, у Петербурзі - 77, у Краснодарському краї - 69.

Загальна кількість жертв COVID-19 у Росії досягла 261 589.

Загалом у Росії під час пандемії зареєстровано 9 млн 257 068 випадків коронавірусної інфекції.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Якщо взяти до уваги, у РФії 146 млн населення, а в Україні 41, то пропорція становить 3,56. На сьогоднішній день в Україні померло 725 осіб, тобто для збереження пропорції у раші мали померти 2581 людей. То чим тоді хвалиться Ляшко і чому не чути вриворогульського чемпіона по боротьбі з КОВІДОМ. Що, після вагнергейту йому заціпило? Маю надію, що назавжди.
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19.11.2021 12:34
+5
Бо це дєрєвня - угро-фінське село.
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19.11.2021 12:41
+4
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19.11.2021 12:56
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Ну хоть "подкоректировали" первое место.А то якобы чуть меньше,чем у Америки.На самом деле под 5 т. И более.Лживая кацапня.
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19.11.2021 12:27 Відповісти
Лишь бы гейское нато не пришло

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19.11.2021 12:31 Відповісти
Зверніть увагу, село на березі річки, а кирниць біля хат нема, як і парканів.
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19.11.2021 12:38 Відповісти
Бо це дєрєвня - угро-фінське село.
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19.11.2021 12:41 Відповісти
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19.11.2021 12:56 Відповісти
На самом деле тендеры и новости про эти полоскалки можно и более свежие найти. На мой взгляд, нет более адекватной и наглядной оценки среднего уровня жизни в пердях Московии. Вообще говоря, это жесть, конечно, какой-то девятнадцатый век развития.
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19.11.2021 13:33 Відповісти
Якщо взяти до уваги, у РФії 146 млн населення, а в Україні 41, то пропорція становить 3,56. На сьогоднішній день в Україні померло 725 осіб, тобто для збереження пропорції у раші мали померти 2581 людей. То чим тоді хвалиться Ляшко і чому не чути вриворогульського чемпіона по боротьбі з КОВІДОМ. Що, після вагнергейту йому заціпило? Маю надію, що назавжди.
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19.11.2021 12:34 Відповісти
Нагадаю, в Україні смертність на одиницю населення рівно у два рази більша, аніж у РФії.
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19.11.2021 12:36 Відповісти
насчет 146 млн вы погорячились..
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19.11.2021 12:40 Відповісти
Шановний навчіться вже користуватись відкритою інформацією у вікіпедії. Население России - совокупность жителей, населяющих территорию России. На 1 января 2021 года по оценке Росстата в России было 146 171 015 постоянных жителей, по этому показателю страна занимает девятое место в мире по численности населения. Плотность населения - 8,54 чел./км² (2021).
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19.11.2021 12:44 Відповісти
ааа,ну йєслі по оценке росстата - тагда всьо,базара нєт..
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19.11.2021 12:46 Відповісти
Нажаль, у мене є дані з відкритих джерел. Якщо у вас є інша інформація, будь ласка наведіть її, мені буде дуже цікаво.
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19.11.2021 12:51 Відповісти
В Україні також не 41 міліон. Всі ці цифри брехливі. І про зараження. Накажуть, і завтра буде різкий спад захворюваності.
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19.11.2021 13:00 Відповісти
Я привів інформацію з відкритої Вікіпедії. Якщо у вас є інша - наведіть та вкажіть джерело, можливо я користуюсь неправдивими даними. Але я знаю, що буде далі: інформації не буде, джерела не будуть вказані, буде повний відмороз або бикування.
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19.11.2021 13:05 Відповісти
ага, пріпіскі наше всьо
рік тому в рф по факту було не більше 90 млн біомаси
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19.11.2021 12:47 Відповісти
У перерахунку на "українську смертність" в Наросії має бути десь 2800 померлих. Так що чемпіонство за нами.
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19.11.2021 12:39 Відповісти
За даними минулої доби - 2581, а на момент звітності минулого тижня більше аніж 3180 чоловік.
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19.11.2021 12:46 Відповісти
Да прекратить надо танцевать на чужих гробах. Относительно количества населения там и здесь---всё одинаково почти.
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19.11.2021 13:05 Відповісти
У запорєбріковій зколеновстанії статистика демонструє неймовірну стабільність. Якщо там підвищується рівень захворюваності, тоді рівень смертності майже не змінюється і навпаки. Щоденний приріст померлих 5-7 чол. на 140 млн. населення! Заборонено лякати крімлівське ***** великими цифрами.
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19.11.2021 13:08 Відповісти
Мало. Надо больше
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19.11.2021 16:53 Відповісти
 
 