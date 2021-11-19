Росія знову б'є рекорди з добової смертності від COVID-19: Померла 1 251 людина
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В Росії за добу виявлено 37 156 випадків зараження коронавірусною інфекцією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Интерфакс.
У Росії зафіксовано черговий антирекорд смертності: померло 1 254 особи. Напередодні померла 1 251 людина. Найбільше пацієнтів, за даними на п'ятницю, померли у Москві - 95, у Петербурзі - 77, у Краснодарському краї - 69.
Загальна кількість жертв COVID-19 у Росії досягла 261 589.
Загалом у Росії під час пандемії зареєстровано 9 млн 257 068 випадків коронавірусної інфекції.
Топ коментарі
+6 Атас Злой
показати весь коментар19.11.2021 12:34
+5 Oljik
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+4 Mora Zfayfer
показати весь коментар19.11.2021 12:56
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рік тому в рф по факту було не більше 90 млн біомаси