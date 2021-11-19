Росія знову б'є рекорди з добової смертності від COVID-19: Померла 1 251 людина

В Росії за добу виявлено 37 156 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Интерфакс.

У Росії зафіксовано черговий антирекорд смертності: померло 1 254 особи. Напередодні померла 1 251 людина. Найбільше пацієнтів, за даними на п'ятницю, померли у Москві - 95, у Петербурзі - 77, у Краснодарському краї - 69.

Загальна кількість жертв COVID-19 у Росії досягла 261 589.

Загалом у Росії під час пандемії зареєстровано 9 млн 257 068 випадків коронавірусної інфекції.

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