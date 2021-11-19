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Білорусь (5966) Велика Британія (3663) мігранти (674) Польща (5153) Воллес (212)

Велика Британія готова направити більше військових до Польщі для подолання кризи із мігрантами

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Велика Британія готова направити більше військових до Польщі для подолання кризи із мігрантами

Велика Британія готова направити ще щонайменше сто своїх військових до Польщі, щоб допомогти подолати кризу мігрантів на кордоні з Білоруссю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

За словами Воллеса, безпека Східної Європи перебуває під загрозою.

"У цій частині Європи ведеться активна діяльність, яка загрожує безпеці, і я думаю, що однією з наших відповідей є показати цю солідарність, як у політичному, так і у військовому плані", - сказав він.

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Воллес нагадав, що минулого тижня Британія направила до кордону Польщі невелику групу військових інженерів, щоб розглянути, як допомогти зміцнити паркан на межі з Білоруссю, аби зупинити мігрантів.

Глава міноборони Британії додав, що вивчить оцінку їхньої розвідувальної поїздки, але, за його словами, він готовий надіслати більшу команду для допомоги польським військовим.

За словами міністра, імовірно, що на кордон буде відправлено ескадрилью королівських інженерів, щоб підтримати польських прикордонників і переконатися, що кордон належним чином убезпечено.

Воллес також заявив, що "глибоко стурбований" нарощуванням російських військ біля кордонів України, яка є сусідкою Польщі й Білорусі.

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Як повідомлялося, режим Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, після санкцій з боку ЄС спровокував міграційну кризу на кордонах Білорусі з Литвою, Латвією та Польщею. Мігранти з Іраку, Сирії та ряду африканських країн масово прибували в Білорусь, а прикордонна служба цієї держави доставляла їх до кордонів ЄС.

Наразі у прикордонній смузі виявилися заблокованими тисячі людей. Із наближенням зимових холодів ця ситуація загрожує перерости у повномасштабну гуманітарну кризу.

МВС також залучило додаткові сили Нацгвардії для посилення кордону на напрямках потенційного руху незаконних мігрантів із Білорусі.

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Топ коментарі
+6
После того , как они покинули ЕС - нормальные люди .
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19.11.2021 12:24
+3
у бритов руки чешутся пощупать морду хйлу.
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19.11.2021 12:22
+3
отправка военных и есть демонстрация решимости, а не слова. вы бы меньше возмущались, а порадовались, что лед тронулся.
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19.11.2021 12:38
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у бритов руки чешутся пощупать морду хйлу.
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19.11.2021 12:22 Відповісти
Igor L О ботва зелёная подскочила Говори своему припиЗЕденту
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19.11.2021 12:28 Відповісти
клоун организует, что-ли? ермак разрешит?
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19.11.2021 12:31 Відповісти
Не надо тешить себя иллюзиями. Никто не хочет вступать в военный конфликт с ****** и самое полное, что ***** это понимает и пользуется этим на полную катушку.
П.С. у бритов был шанс пощупать ***** морду сразу после отравления Скрипалей при котором умерли граждане Великобритании. В итоге - ничего. И, да, кацапы очень даже вложились в экономику Британии.
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19.11.2021 12:28 Відповісти
а кто хочет войны, кроме хйла?
что вы такое лепите, какой шанс после отравления? что за бред?
они вышли из евросоюза и включились в активное противостояние с кремлем. предлагают свою помощь всем, у кого проблемы с хйлом. не надо так буквально воспринимать мои слова. речь о решимости британцев.
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19.11.2021 12:31 Відповісти
решимость это- действия, а не слова. Пока, что были только слова.
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19.11.2021 12:34 Відповісти
отправка военных и есть демонстрация решимости, а не слова. вы бы меньше возмущались, а порадовались, что лед тронулся.
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19.11.2021 12:38 Відповісти
Все это называется полумеры. Перед ****** никто не ставил никаких красных линий, при том, что весь, так называемый, западный мир боится пересечь красные линии нарисованные ******.
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19.11.2021 12:45 Відповісти
После того , как они покинули ЕС - нормальные люди .
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19.11.2021 12:24 Відповісти
Это точно! Те только очередной раз озаботились
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19.11.2021 12:26 Відповісти
 
 