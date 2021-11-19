УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12238 відвідувачів онлайн
Новини Події Агресія Росії проти України Війна
5 173 18
війна (56332) Міноборони (5270) розвідка (3615) Росія (47179)

Окупанти в ОРДЛО хочуть на офіційному рівні призивати громадян РФ до лав 1-го та 2-го АК, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти в ОРДЛО хочуть на офіційному рівні призивати громадян РФ до лав 1-го та 2-го АК, - розвідка

Окупанти в ОРДЛО пропонують призивати росіян до 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на ГУР.

За інформацією української розвідки, російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях ініціювали пропозицію про дозвіл на офіційному рівні призивати громадян РФ для проходження військової служби за контрактом у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

Крім того, командування ЗС РФ продовжує активну агітацію населення на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях для проходження військової служби у складі російських окупаційних військ.

Водночас російське окупаційне командування дозволило оформлення на військову службу за контрактом усіх бажаючих, у тому числі осіб з кримінальним минулим та алко- і наркозалежних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабні військові маневри Росії досягнуть піку приблизно наприкінці січня, - очільник ГУР МО Буданов
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Бо кожний кацап в душі сподівається, що у тому концлагері буде вертухаєм, а не зеком. То люди зі збоченою психікою, і на жаль, таких дуже багато, в т.ч. і в Україні.
показати весь коментар
19.11.2021 12:47
+7
Получили руссськие пачпорта - пожалуйте пушечным мясом на службу царю! А вы думали паспорта на шару дают?! Нееет, их надо жизнями и здоровьем отработать! А кто не хочет - заставят! Че, все еще дикий оптимизм от Раши?
показати весь коментар
19.11.2021 12:40
+4
А до этого их там нет ?
показати весь коментар
19.11.2021 12:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А до этого их там нет ?
показати весь коментар
19.11.2021 12:28 Відповісти
выфсёврёти...
на паРаше мосчная мидицына
и луччая в мире вакцына
показати весь коментар
19.11.2021 12:36 Відповісти
Получили руссськие пачпорта - пожалуйте пушечным мясом на службу царю! А вы думали паспорта на шару дают?! Нееет, их надо жизнями и здоровьем отработать! А кто не хочет - заставят! Че, все еще дикий оптимизм от Раши?
показати весь коментар
19.11.2021 12:40 Відповісти
Бо кожний кацап в душі сподівається, що у тому концлагері буде вертухаєм, а не зеком. То люди зі збоченою психікою, і на жаль, таких дуже багато, в т.ч. і в Україні.
показати весь коментар
19.11.2021 12:47 Відповісти
Ничо не понял, а шо раньше мешало гамадрилам русню официально призывать?
Собрались дырявые, приняли себе закон - и вперьод, хай Ваня с Костромы Великую Бомбассию защишает от биндеровцев.
показати весь коментар
19.11.2021 12:46 Відповісти
Причем здесь даунбассята? От них вообще ничего не зависит!
показати весь коментар
19.11.2021 13:22 Відповісти
Так они и оттяпают бомбас. Тихонько раздадут паспорта, а потом расскажут, что украинская армия напала на росийскую а это повод открытой войны и наступления всеми силами. А зеленая сопля жует сопли....
показати весь коментар
19.11.2021 12:49 Відповісти
Класно! Кацапи самі себе "в жопу трахнули" - видали "дамбасітам" паспорти російські щоб вони проголосували за Путіна а "невдячні донбасіти" їх використали для ухилення від "призову" : "Я не гражданин "ДНР" а гражданин Рассии! Не имеете права меня призывать!"
І хто ж тепер буде "Данбасс ат хахлов защищать!"?
показати весь коментар
19.11.2021 13:14 Відповісти
Ну понятно. Ищут идиотов, согласных стоять в первой линии. Тех кто примет первые пули в свои пропитые тела. Я думаю наберут. Но толку с них не будет.
показати весь коментар
19.11.2021 13:16 Відповісти
Что тут неясно? Раша официально хочет войну сделать ,но в ней не участвовать.
показати весь коментар
19.11.2021 13:17 Відповісти
Собиратели рюсскава говна в августе 1991 года,уже сделали Мировой Обсерон...черед РАБссии повторить подвиг Матросова сдохнуть смертью Дебила...
показати весь коментар
19.11.2021 13:18 Відповісти
Я так понимаю, что шахтеры уже кончились.
показати весь коментар
19.11.2021 13:27 Відповісти
Кто то из блогеров Ютьюба лет 5 назад подсчитал...Если бы РАБссия вечно не воевала начиная с 1904-05гг. с Японией и по сейчас, то на РАБссии на начало жило бы 850 млн. Шариковых...,ужос...сколько дерьма...
показати весь коментар
19.11.2021 13:32 Відповісти
Я бачу - тут ніхто не оцінив "юридичний цимес" даного факту Розкладаю "по поличках":
1) "ДєНееР" і "ЕлеНєР" у склад РФ офіційно включені? Ні ...
2) Люди які проживають на території "ДНР" і "ЛНР" і мають на руках паспорти РФ - громадяни якої країни? Росії ...
3) Росія визнає "ДНР" і ЛНР" як незалежні суверенні держави? Ні ...
А тепер ""вишенька на тортик"
1) На якій підставі "ДНР" і "ЛНР" мають право призивать до лав своїх воєнізованих угрупувань громадян Росії? Підстав нема!
2) Для Росії дозволить подібний "призив" - це визнать офіційно свою присутність на території Донбасу та пряму участь в бойових діях проти ЗСУ! Тобто визнать себе агресором і окупантом - так нам це і треба! Кацапи ж "усираються" вже восьмий рік у Мінську що вони - не "учасники"!!!
Так що видачею своїх паспортів Росія сама собі "по яйцях різонула" - позбавила ОРДЛО значної кількості "призовного контингенту" Тепер тільки в примусовому порядку можуть послать воювать - відловлюватимуть , як "рекрутів" до 18 століття, забривать лоби і у кайданах гнать у військкомати!
показати весь коментар
19.11.2021 13:44 Відповісти
Москаля бачиш? - Ні.
І я не бачу.... А він там є...
показати весь коментар
19.11.2021 13:48 Відповісти
Я здесь писал в 2013- 2014г,что Московии выгодно захватить часть юго востока Украины и потом с народа проживающего там создать Армию ,которая будет воевать против государства Украина, так оно и вышло, а сколько ещё такого дерьма продажного трётся в Украине я говорил что в приграничных городах ,где на второе место вылезла партия ОПЗЖ нужно назначать военных комендантов с Киева ,по г Харькову видно как власть прислушивается, я не удивлюсь если скоро Украина потеряет Харьков
показати весь коментар
19.11.2021 14:05 Відповісти
це для того, аби не виправдовуватися якщо наші захоплять пару кацапів в формі неіснуючих утворень.
показати весь коментар
19.11.2021 14:41 Відповісти
 
 