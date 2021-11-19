Окупанти в ОРДЛО хочуть на офіційному рівні призивати громадян РФ до лав 1-го та 2-го АК, - розвідка
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Окупанти в ОРДЛО пропонують призивати росіян до 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на ГУР.
За інформацією української розвідки, російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях ініціювали пропозицію про дозвіл на офіційному рівні призивати громадян РФ для проходження військової служби за контрактом у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.
Крім того, командування ЗС РФ продовжує активну агітацію населення на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях для проходження військової служби у складі російських окупаційних військ.
Водночас російське окупаційне командування дозволило оформлення на військову службу за контрактом усіх бажаючих, у тому числі осіб з кримінальним минулим та алко- і наркозалежних.
Будь ласка, зачекайте...
на паРаше мосчная мидицына
и луччая в мире вакцына
Собрались дырявые, приняли себе закон - и вперьод, хай Ваня с Костромы Великую Бомбассию защишает от биндеровцев.
І хто ж тепер буде "Данбасс ат хахлов защищать!"?
1) "ДєНееР" і "ЕлеНєР" у склад РФ офіційно включені? Ні ...
2) Люди які проживають на території "ДНР" і "ЛНР" і мають на руках паспорти РФ - громадяни якої країни? Росії ...
3) Росія визнає "ДНР" і ЛНР" як незалежні суверенні держави? Ні ...
А тепер ""вишенька на тортик"
1) На якій підставі "ДНР" і "ЛНР" мають право призивать до лав своїх воєнізованих угрупувань громадян Росії? Підстав нема!
2) Для Росії дозволить подібний "призив" - це визнать офіційно свою присутність на території Донбасу та пряму участь в бойових діях проти ЗСУ! Тобто визнать себе агресором і окупантом - так нам це і треба! Кацапи ж "усираються" вже восьмий рік у Мінську що вони - не "учасники"!!!
Так що видачею своїх паспортів Росія сама собі "по яйцях різонула" - позбавила ОРДЛО значної кількості "призовного контингенту" Тепер тільки в примусовому порядку можуть послать воювать - відловлюватимуть , як "рекрутів" до 18 століття, забривать лоби і у кайданах гнать у військкомати!
І я не бачу.... А він там є...